Viajeros hacia EE.UU. deberán presentar estas pruebas negativas de covid-19 0:47

(CNN) -- Si planeas viajar a Las Vegas, esto es lo que debes saber y esperar si deseas visitar durante la pandemia de covid-19.

Los básicos

Nevada levantó su mandato de mascarilla en lugares cerrados el 10 de febrero.

No hay restricciones para los viajes nacionales a Las Vegas o al estado de Nevada, pero se aplican requisitos de pruebas y vacunas para la mayoría de las llegadas internacionales a Estados Unidos.

Las Vegas es el patio de recreo de Estados Unidos para adultos, y los juegos de azar son la atracción principal.

Para aquellos que no se dejan llevar por el encanto de las máquinas tragamonedas y las ruedas de la ruleta, Las Vegas se ha convertido en un importante destino para los amantes de la comida. Comediantes, cantantes y otros artistas también se instalaron aquí.

Las luces del Strip de Las Vegas por la noche son un espectáculo en sí mismas, y las escapadas al desierto cercano son excepcionales.

¿Quién puede ir?

No hay restricciones para los viajes nacionales a Las Vegas.

Los viajeros internacionales completamente vacunados ahora pueden ingresar a Estados Unidos, incluido Las Vegas. Estados Unidos actualmente no tiene prohibiciones de viaje de covid-19 contra países específicas.

¿Cuáles son las restricciones?

Los viajeros no vacunados del extranjero ya no pueden ingresar a Estados Unidos, con excepciones muy limitadas. Entre esas excepciones se encuentran los niños no vacunados menores de 18 años.

Cada viajero aéreo que ingresa a Estados Unidos necesita un resultado negativo de la prueba covid-19. Los pasajeros deben hacerse una prueba dentro de un día antes de la salida de su vuelo a Estados Unidos y proporcionar documentación de sus resultados de laboratorio. O deben aportar documentación de haberse recuperado recientemente de covid-19.

La ventana de un día para la prueba se aplica a todas las llegadas internacionales, incluidos los ciudadanos estadounidenses, y es parte de un endurecimiento general de las reglas de viaje de Estados Unidos debido a la variante ómicron del coronavirus.

Las Vegas, al igual que el resto de Nevada, no tiene ningún requisito de prueba o vacunación para los viajeros nacionales que llegan de vacaciones desde los Estados Unidos o sus territorios.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. recomiendan que las personas que no estén completamente vacunadas retrasen el viaje.

¿Cuál es la situación del covid?

Hasta el 12 de febrero, ha habido más de 504.000 casos confirmados y probables y más de 7.200 muertes en el condado de Clark, Nevada, desde el comienzo de la pandemia. Las Vegas es la ciudad más grande del condado de Clark, que tiene alrededor de 2,67 millones de habitantes y representa alrededor del 73% de la población total del estado.

A partir del 10 de febrero, hubo una tasa de positividad de la prueba promedio de siete días del 14%, por debajo del máximo del 42,9 % del 9 de enero.

Estas cifras son actualizadas por el Distrito de Salud del Sur de Nevada. Haga clic en el enlace para obtener estadísticas y desgloses más detallados.

¿Qué pueden esperar los visitantes?

Las grandes atracciones en Las Vegas (casinos, espectáculos, hoteles y restaurantes) están abiertas (aunque un brote de covid podría afectar un lugar o lugar individual, como la residencia planificada de Adele en el Caesars Palace).

El estado de Nevada levantó su mandato de mascarilla en interiores el 10 de febrero.

En una conferencia de prensa, el gobernador Steve Sisolak dijo: "Ahora es el momento adecuado para que anuncie que Nevada rescindirá nuestro mandato de mascarilla, con efecto inmediato".

Sisolak dijo que el estado estaba mejor equipado para combatir la pandemia, citando kits de prueba en el hogar y la disminución de casos y hospitalizaciones en general en el estado.

Puede consultar los sitios web de los hoteles, como The Wynn y MGM Resorts, antes de ir a ver sus medidas de seguridad de covid.

Además, todavía se requieren mascarillas en todos los centros de transporte y transporte público según las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Si necesitas hacerte una prueba de covid-19 mientras visitas Las Vegas, haz clic aquí para conocer las ubicaciones.

Recursos

Respuesta de Salud de Nevada

Visita Las Vegas

Gobierno de Las Vegas

Forrest Brown, Michelle Watson y Marnie Hunter de CNN contribuyeron a este reporte.