Viajar a Estados Unidos durante el covid-19: requisitos, vacunas y lo que debes saber

Conoce qué vacunas te permitirán el ingreso a EE.UU. 0:42

(CNN) -- Si está entre tus planes viajar a Estados Unidos, esto es lo que necesitas saber y lo que podrás esperar en tu visita al país durante la pandemia de covid-19.

Los mejores países para viajar en 2022 0:54

Lo básico

Después de cierres restrictivos específicos de la nación durante gran parte de la pandemia, Estados Unidos reabrió sus fronteras a los visitantes completamente vacunados el 8 de noviembre de 2021.

¿Qué ofrece?

El tamaño y el alcance de Estados Unidos brindan a los viajeros tantas opciones.

Hay paisajes impresionantes (Alaska, Utah y la costa de Maine) y escapadas urbanas de renombre mundial (Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles).

Hay variedad cultural (Boston, Austin y San Francisco) y comida deliciosa (Chicago, Nueva Orleans y Charleston).

publicidad

Finalmente, tiene algunos de los mejores viajes por carretera del mundo (California Highway 1, Route 66 y Blue Ridge Parkway).

¿Quién puede ir a Estados Unidos?

A partir del 8 de noviembre, Estados Unidos estará abierto para recibir a todos los visitantes completamente vacunados, si bien hay algunas reglas particulares dependiendo del modo en que entren al país. Más detalles a continuación.

Esto significa que los viajeros no vacunados de países que no estén dentro de las prohibiciones de viaje de Estados Unidos no podrán entrar.

Los viajeros no vacunados que crucen las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá por motivos esenciales todavía podrán entrar por algún tiempo. Pero, a partir de enero de 2022, las restricciones serán todavía más estrictas, dado que se exigirá que los viajeros por motivos esenciales provenientes de México y Canadá estén totalmente vacunados.

Nueva logística de entrada a EE.UU. desde México y Canadá 1:51

Los requisitos para entrar a Estados Unidos

¿Necesito estar vacunado?

Para considerarse completamente vacunados, los viajeros deben haber recibido su segunda dosis (o una dosis para una vacuna de dosis única) 14 días antes de la llegada.

A partir del 4 de febrero, las dosis de refuerzo no se considerarán para establecer que las personas están completamente vacunadas.

La vacuna debe estar aprobada por la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) o debe tener una lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (como Astrazeneca). También se aceptarán vacunas de dosis mixta. Encuentra la lista completa de vacunas aceptadas aquí, junto con formas aceptables de probar la vacunación.

Los estadounidenses no vacunados pueden entrar, pero las reglas son ligeramente más estrictas. Ellos deberán proporcionar una prueba negativa de covid-19 tomada 24 horas antes de viajar. Se recomienda guardar cuarentena por siete días y realizar una segunda prueba de tres a cinco días después de la llegada.

¿Necesito hacerme un test de covid?

Desde el 22 de enero de 2022, las reglas de prueba de vacunación se aplican a las llegadas por tierra y ferry, así como a los viajes aéreos. Obtén más detalles sobre viajes aéreos aquí. Obtenga más detalles sobre las llegadas por tierra y ferry aquí. Los extranjeros deberán comprobar su estado de vacunación y estar listos para mostrar un certificado.

No hay excepciones para los ciudadanos de los EE. UU. o los vacunados por completo en el requisito de prueba. Obtén más información sobre las pruebas aquí.

Los pasajeros que lleguen en avión y no sean ciudadanos estadounidenses, ni migrantes deben cumplir con estas normas para entrar a Estados Unidos:

Presentar un comprobante que acredite que estás totalmente vacunado contra el covid-19 antes de embarcar el avión hacia Estados Unidos desde otro país.

Todos los pasajeros, desde niños de dos años en adelante —sean ciudadanos estadounidenses o no— deben presentar una prueba negativa de covid-19 o un certificado de recuperación para viajar a Estados Unidos. La prueba debe tener máximo 24 horas antes del viaje.

Los menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación, pero si llegan por aire, todos los mayores de dos años deberán presentar una prueba negativa antes del viaje. Aquellos que viajen con adultos vacunados deberán hacerse una prueba en las 72 horas previas al viaje. Quienes viajen con adultos no vacunados deberán hacerse su prueba dentro de las 24 horas previas al viaje.

Si te recuperaste recientemente de covid-19, debes presentar el resultado positivo de la prueba de detección de covid-19 realizada máximo 90 días antes de la partida del vuelo y una carta de un médico o de un funcionario de salud pública que certifique que puedes viajar, según los CDC.

Se requiere el uso de una máscara sobre la nariz y la boca en las áreas interiores del transporte público, incluidos los aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público

¿Cómo ha evolucionado el covid en Estados Unidos?

Hasta el 9 de febrero de 2022, Estados Unidos ha registrado poco más de 77 millones de contagios y 909.000 muertes por covid-19, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Al menos un 64% de la población está totalmente vacunada, según datos de los CDC, y el 42% ha recibido una dosis de refuerzo.

¿Qué pueden esperar los visitantes de su viaje a Estados Unidos?

En general, Estados Unidos está abierto principalmente a lugares que los turistas suelen disfrutar: parques nacionales y estatales, estaciones de esquí en invierno, museos, restaurantes, lugares de entretenimiento, parques temáticos y demás. Sin embargo, los espectáculos y lugares individuales pueden cerrar temporalmente durante los brotes de covid.

Las regulaciones sobre el uso de mascarillas, las pruebas de ingreso, las vacunas y las cuarentenas pueden variar mucho según el estado, el condado y la ciudad. Es importante verificar las reglas de sus destinos antes de viajar. Esta guía de CNN proporciona enlaces a las reglas de covid e información de seguridad para cada estado.

Hawái y los territorios estadounidenses de Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el Caribe tienen algunas de las reglas más estrictas para viajar dentro de Estados Unidos. Obtén más información sobre Hawái aquí. Obtén más información sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses aquí.

Algunas de las principales ciudades turísticas de EE.UU. (Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans y Washington, entre otras) actualmente tienen mandatos de vacunas o pruebas para lugares de entretenimiento en lugares cerrados. Obtén más información sobre cómo visitar la ciudad de Nueva York aquí.

Enlaces útiles

Nuestra cobertura reciente

Conoce todos los detalles en nuestro artículo con las preguntas más frecuentes sobre reglas de viaje en Estados Unidos, o si estás contemplando ir a Nueva York, ve nuestra información más reciente aquí.

Los viajes están generando tracción en Estados Unidos. Yellowstone, por ejemplo, registró el mayor número de visitantes de la historia en 2021. Si te agrada guardar la distancia, esta es una guía sobre cómo escapar de las multitudes en el Parque Nacional Zion.

Las personas que vuelen al Aeropuerto LaGuardia en la ciudad de Nueva York encontrarán una Terminal B deliciosamente modernizada.

Finalmente, esta galería de 22 de los mejores lugares para visitar en Estados Unidos puede ayudarte a comenzar a hacer planes.