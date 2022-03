Los militares rusos se están rindiendo, dice Zelensky 2:41

(CNN) -- Miles de soldados rusos han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia hace casi un mes, dijeron funcionarios estadounidenses y de la OTAN a CNN esta semana, y Rusia ahora está luchando para reabastecer a esas fuerzas mientras se enfrenta a la decaída moral de las tropas y la feroz resistencia ucraniana.

La ofensiva de Rusia para capturar Kyiv se ha estancado en gran medida, dijeron funcionarios de la OTAN, y el jueves Ucrania dijo que lanzó una contraofensiva destinada a obtener el control decisivo de los suburbios de la ciudad.

Las evaluaciones de inteligencia de EE.UU. y sus aliados varían ampliamente en cuanto a exactamente cuántos soldados rusos han muerto hasta la fecha, según le dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la inteligencia. Pero incluso las estimaciones más bajas se cuentan por miles.

Una de esas evaluaciones encontró que aproximadamente 7.000 soldados rusos han muerto hasta ahora, dijo una de las fuentes. Pero esa cifra, reportada por primera vez por The New York Times, está en el extremo superior de las estimaciones estadounidenses, que varían porque EE.UU. y sus aliados no tienen una forma precisa de contar las bajas. Algunas estimaciones sitúan el número de soldados rusos muertos en Ucrania en unos 3.000, mientras que otros sugieren que han muerto más de 10.000.

Hasta ahora, el número se ha calculado en gran parte a través de informes de código abierto de organizaciones no gubernamentales, el gobierno ucraniano, imágenes satelitales comerciales y comunicaciones rusas interceptadas. Los funcionarios estadounidenses también han extrapolado el número de muertos en función del número de tanques rusos que han sido destruidos, dijeron las fuentes.

¿Cómo resisten las tropas ucranianas la invasión rusa? Exmilitar lo explica 3:35

Independientemente del número exacto, funcionarios de inteligencia estadounidenses y occidentales han observado que Rusia está teniendo dificultades para reemplazar sus fuerzas, lo que está teniendo un impacto significativo en la moral de las tropas rusas, dijeron el miércoles altos funcionarios de la OTAN.

publicidad

"Cada día se vuelve más evidente que Putin calculó gravemente mal", dijo un alto funcionario de inteligencia de la OTAN a periodistas en la sede de la alianza el miércoles por la noche, hablando bajo condición de anonimato para revelar evaluaciones confidenciales. "Rusia continúa enfrentando dificultades para reemplazar sus pérdidas en combate y busca cada vez más aprovechar las fuerzas irregulares, incluidas las corporaciones militares privadas rusas y los combatientes sirios".

Un alto funcionario militar de la OTAN se hizo eco de esa evaluación y dijo que "podemos evaluar que más empresas militares privadas participarán" en el conflicto pronto. Pero en general, dijo, las pérdidas han tenido "un efecto negativo en la moral de las tropas".

“Podemos ver que [Putin] calculó mal la resiliencia y la resistencia de los ucranianos”, dijo el oficial militar de la OTAN. "Eso es un hecho. Él no vio eso. Y eso es una gran sorpresa para él. Y por lo tanto, ha tenido que reducir la velocidad".

Debilitamiento de la moral rusa

El funcionario de inteligencia de la OTAN agregó, citando al Estado Mayor ucraniano, que "los militares rusos se niegan cada vez más a viajar a Ucrania, a pesar de las promesas de un estatus de veterano y salarios aún más altos". Señaló que la OTAN espera que "las altas bajas rusas reportadas también provoquen alguna reacción en Rusia, ya que el pueblo ruso eventualmente se dará cuenta del alcance de sus pérdidas".

Un alto funcionario de defensa de EE.UU. dijo a los periodistas el jueves que el Pentágono tiene evidencia anecdótica de que la moral rusa está decayendo.

"No tenemos información sobre cada unidad y cada indicación. Pero ciertamente hemos recogido indicaciones anecdóticas de que la moral no es alta en algunas unidades", dijo el funcionario. "Creemos que parte de eso se debe a un liderazgo deficiente, la falta de información que las tropas obtienen sobre sus misiones y objetivos, y creo que por la desilusión de haber enfrentado una resistencia tan feroz".

En algunos casos, las tropas rusas simplemente abandonaron los vehículos averiados en el campo, se alejaron y dejaron tanques y vehículos blindados de transporte de personal, según dos funcionarios estadounidenses.

Una fuente del Congreso informada sobre la información de inteligencia dijo de manera similar que Estados Unidos ha evaluado que parece haber una brecha entre lo que las tropas rusas estaban preparadas y lo que realmente encontraron. Muchos rusos capturados hasta ahora han dicho que no esperaban, por ejemplo, que estuvieran peleando una guerra en Ucrania y creían que solo eran parte de un ejercicio militar.

El compromiso de los líderes militares rusos, sin embargo, parece seguir siendo alto, dijo la fuente del Congreso.

La semana pasada, el teniente general Scott Berrier, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijo a un comité del Congreso en una audiencia pública que la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre las muertes de soldados rusos estaba entre 2.000 y 4.000. Dijo que la evaluación se realizó con poca confianza y se basó tanto en fuentes de inteligencia como en material de código abierto.

Militares y civiles ucranianos combaten el avance ruso 2:23

Funcionarios de inteligencia estadounidenses y occidentales reconocen ampliamente que la voluntad de luchar es a menudo difícil de medir y no está claro cuánto ha contribuido el descenso de la moral al lento progreso de Rusia en el campo de batalla. Pero los informes de código abierto durante semanas han documentado signos de descontento y baja moral entre las tropas terrestres, y un funcionario especuló que una de las razones por las que los generales rusos han estado operando en posiciones operativas avanzadas de mayor riesgo es un esfuerzo por levantar la moral de las tropas.

Funcionarios occidentales dicen que al menos tres generales rusos han sido abatidos por las fuerzas ucranianas desde que comenzó la guerra.

El problema también puede extenderse a las unidades aéreas de élite de Rusia, dijo el funcionario.

"Han perdido un montón de aviones", dijo esta persona. "Eso realmente afecta la moral de los pilotos".

Rusia también está atrasada en el cronograma deseado, dijo el miércoles el alto funcionario militar de la OTAN. Putin esperaba expandir el control ruso sobre Ucrania hacia el oeste hasta la frontera con Moldova, dijo el funcionario, para unirse a más tropas rusas e intentar rodear Kyiv.

Hay tropas prorrusas estacionadas en Transnistria, un estado separatista de Moldova, que "están, en cierto modo, preparadas" para unirse a la guerra, dijo el funcionario. Pero aún no lo han hecho porque las fuerzas regulares rusas aún no han hecho un progreso sustancial hacia el oeste, dijo.

A pesar de todas las pérdidas, el alto funcionario de inteligencia de la OTAN dijo que la alianza considera que todavía es "poco probable que Putin haya sido disuadido y, en cambio, puede lanzar una escalada. Es probable que siga confiando en que Rusia puede derrotar militarmente a Ucrania".

Barbara Starr de CNN contribuyó a este informe.