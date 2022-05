"Ella murió tratando de salvar a sus compañeros": lo que sabemos de las víctimas del tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas

Un homenaje a las víctimas de la masacre en Uvalde 1:46

(CNN) –– Una de las niñas aspiraba a ser abogada algún día, y otra estaba ahorrando para un viaje a Disney World. A otro niño le encantaban los videojuegos y todo lo que tuviera ruedas.

Están comenzando a surgir más detalles sobre los diecinueve niños y dos maestras que fueron asesinadas después de que un hombre armado abrió fuego dentro de un salón de clases en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. Hasta el jueves por la tarde, al menos 13 familias dijeron que habían recibido noticias devastadoras.

En medio de su dolor, miembros de sus familia comparten fotos y recuerdos de los seres queridos que perdieron en la masacre del martes, desde los grandes sueños que tenían hasta las cosas simples que les dieron alegría.

Esto es lo que los amigos y familiares quieren que todos recuerden sobre las personas que perdieron.

Irma García, maestra

Irma Garcia, maestra de la Escuela Primaria Robb, fue identificada como víctima en el tiroteo del martes, confirmó CNN a través de una página GoFundMe creada para recaudar fondos destinados gastos funerarios y necesidades familiares.

Garcia era la madre de cuatro hijos, según la campaña GoFundMe.

"Dulce, amable, amorosa. Divertida con la mejor personalidad. Una maravillosa maestra de cuarto grado en la Escuela Primaria Robb que fue víctima de un tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas. Se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases. Fue una heroína. Muchos la amaban y realmente la extrañaremos", indicó la campaña.

John Martínez, sobrino de Garcia, le dijo a The Washington Post que funcionarios le informaron a la familia que ella ayudó a proteger a los estudiantes de los disparos.

"Quiero que sea recordada como alguien que sacrificó su vida y arriesgó su vida por sus niños", dijo Martínez al diario el miércoles. "No eran solo sus estudiantes. Esos eran sus hijos, y ella arriesgó su vida, perdió su vida para protegerlos. Ese es el tipo de persona que era", añadió.

Según el perfil de Garcia en el sitio web del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, fue educadora durante 23 años. Era su quinto año enseñando con Eva Mireles, quien también murió por los disparos en la escuela primaria.

Amerie Jo Garza, 10 años

Amerie Jo Garza acababa de cumplir 10 años y su familia había cumplido sus deseos de cumpleaños al regalarle un teléfono, dijo su padre Angel Garza a Anderson Cooper de CNN el miércoles.

Garza finalmente se enteró por dos estudiantes que su hija intentó usar su nuevo teléfono para llamar a las autoridades durante el tiroteo. Él es un asistente médico, explicó, y cuando respondió a la escena, vio a una niña cubierta de sangre que le dijo que alguien le había disparado a su mejor amiga.

Cuando Garza preguntó quién era su mejor amiga, la niña respondió: "Amerie". Su hija.

“Solo quiero que la gente sepa que ella murió tratando de salvar a sus compañeros de clase”, dijo Garza. "Ella solo quería salvar a todos".

La familia ha estado tratando de hacer frente a la muerte de Amerie. Garza dijo que su hijo de 3 años ha estado preguntando por su hermana todas las mañanas cuando se despierta.

“Le dijimos que su hermana ya está con Dios y ya no estará con nosotros”, dijo entre lágrimas.

Garza agregó, llorando: "Era la chica más dulce que no hizo nada malo. Solo quiero saber qué hizo para ser una víctima".

Durante siete horas, Angel Garza luchó por encontrar a su hija de 10 años, Amerie Jo. Incluso, pidió la ayuda del público en Facebook.

"No pido mucho ni casi no publico aquí, pero por favor: han pasado siete horas y todavía no sé nada de mi amor", escribió Garza. "Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija".

En la mañana de este miércoles, Garza hizo una actualización desgarradora.

"Gracias a todos por las oraciones y la ayuda para tratar de encontrar a mi bebé. La hallaron. Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles de arriba", publicó Garza.

"Por favor, no den por sentado un segundo. Abracen a su familia. Díganles que los aman. Te amo, Amerie Jo. Cuida a tu hermanito por mí", añadió.

Jose Flores Jr., 10 años

Jose Flores Jr., de 10 años, era un niño increíble y el hermano mayor de sus hermanos, le dijo a CNN su padre, Jose Flores Sr. Le encantaba el béisbol y los videojuegos.

"Siempre estuvo lleno de energía", dijo Flores. "Listo para jugar hasta la noche".

Jose Jr. quería ser agente de policía cuando fuera grande porque quería proteger a los demás. Su madre, Cynthia Flores, recordó cómo él siempre la ayudaba en la casa, especialmente cuando se trataba de su hermanito.

“Sería como mi pequeña sombra”, le dijo a Gary Tuchman de CNN. "Él solo me ayudaba con el bebé. Le gustaban los bebés, como los bebés de mis amigos. Simplemente le gustaban los bebés. Siempre era amable".

La hermana de Jose Jr., Endrea Flores, también estaba en cuarto grado en Robb Elementary, aunque Endrea estaba en una clase diferente a la de su hermano. Lo que más apreciaba de su hermano mayor, dijo, "que siempre me apoyaba y siempre jugaba conmigo".

Xavier López, 10 años

Xavier Lopez, de 10 años, fue identificado como una de las víctimas del tiroteo, según confirmó su madre, Felicha Martinez, al diario The Washington Post. Era estudiante de cuarto grado.

"Era divertido, nunca estaba serio y su sonrisa...", dijo Martinez, con la voz entrecortada. "Esa sonrisa que nunca olvidaré. Siempre alegraba a cualquiera".

A solo unos días de completar su último año de escuela primaria, Xavier estaba contando el tiempo que faltaba para ascender oficialmente en la escala académica a la Escuela Intermedia Flores en Uvalde.

"Realmente no podía esperar para ir a la escuela secundaria", dijo su madre.

Parecía que sus sueños estaban muy cerca de cumplirse este martes cuando fue la ceremonia del cuadro de honor de la escuela primaria Robb.

La madre estuvo allí para apoyarlo cuando a Xavier lo llamaron para recibir su certificado. Pocas horas antes de la tragedia, Martinez tomó una foto de Xavier. Ella le dijo que estaba orgullosa y que lo amaba, antes de despedirse con un abrazo. No se imaginó que ese sería el último momento que compartiría con su “hijo de mamá”.

Uziyah García, 10 años

Uziyah, quien cursaba cuarto grado, estaba "lleno de vida", según un tío, Mitch Renfro. Le encantaban los videojuegos y cualquier cosa con ruedas. Deja a dos hermanas.

"El niño más dulce que conocí", señaló el abuelo de Garcia, Manny Renfro, a KSAT, la afiliada de CNN. "No digo eso solo porque era mi nieto".

Uziyah visitó por última vez a su abuelo en San Angelo durante sus vacaciones de primavera. Renfro recuerda haber jugado fútbol americano con él y lo rápido que su nieto se aficionó al deporte.

"Comenzamos a lanzar el balón juntos, y yo le estaba enseñando patrones de pase. Era un niño tan rápido y podía atrapar una pelota muy bien", dijo Renfro. "Había ciertas jugadas que yo mencionaba y él recordaba, entonces las hacía exactamente como las practicamos".

Lexi Rubio, 10 años

Lexi Rubio, de 10 años, entró en el cuadro de honor y recibió un premio de buena ciudadana, dijeron a CNN sus padres, Felix y Kimberly Rubio. Justo antes del tiroteo, los dos acababan de celebrar los logros de su hija en la escuela.

"Le dijimos que la amábamos y que la recogeríamos después de la escuela. No teníamos idea de que esto era un adiós", escribió Kimberly Rubio en una publicación en Facebook.

Los padres dijeron a CNN que estaban orgullosos de su hija, quien amaba jugar sóftobol y baloncesto. Quería ser abogada cuando creciera, le dijo la familia a CNN.

"Era amable, dulce y amaba la vida. Iba a ser una estrella en el sóftbol y tenía un futuro brillante, fuera deportivo o académico. Por favor, que el mundo sepa que extrañamos a nuestra bebé", dijeron.

Felix Rubio, agente de la Oficina del Sheriff del condado de Uvalde, le dijo a Jason Carroll de CNN que él fue una de las múltiples autoridades que acudieron a la escena del tiroteo. El afligido padre dijo que quiere que se enfrente la violencia armada.

"Todo lo que puedo esperar es que ella no sea una cifra más", dijo entre lágrimas. "Esto es suficiente. Nadie más necesita pasar por esto. Nunca necesitamos pasar por esto, pero lo hacemos".

Eva Mireles, maestra

Eva Mireles, una maestra de cuarto grado, le dijeron familiares a CNN.

Mireles fue educadora durante 17 años. Erica Torres recordó el cariño con el que Mireles trató a su hijo Stanley, quien tiene autismo, mientras estaba en sus clases de tercero y cuarto grado. En un esfuerzo por evitar que deambulara por la escuela, Mireles puso a Stanley a cargo de reunir a los estudiantes para que llegaran a clase.

"Ella te hacía sentir como si solo le estuviera enseñando a tu hijo", dijo Torres. "Como si no hubiera otros estudiantes más que él. Ella te hacía sentir tan bien", agregó.

La hija de Mireles, Adalynn, tuiteó un homenaje a su madre este miércoles, según confirmó un miembro de la familia a CNN. El tuit también incluía una foto de Adalynn y su madre.

"Mamá, eres una heroína. Sigo diciéndome a mí misma que esto no es real. Solo quiero escuchar tu voz", decía el mensaje. "Quiero agradecerte, mamá, por ser una gran inspiración para mí. Siempre estaré muy orgullosa de ser tu hija. Mi dulce mami, te veré de nuevo".

En su tiempo libre, disfrutaba de correr, caminar, andar en bicicleta y pasar tiempo con su familia, según el sitio web del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde.

“Era un alma vivaz. Contagiaba risas y alegría a donde quiera que iba”, dijo a CNN Amber Ybarra, una de sus familiares. "Ella era una madre amorosa y cariñosa, pariente, maestra de sus alumnos, y es absolutamente trágico lo que está sucediendo".

Tess Marie Mata, 10 años

Tess Marie Mata, de 10 años, había ahorrado dinero para un viaje a Disney World con su familia antes de que la mataran en la Escuela Primaria Robb, dijo su hermana, Faith Mata, a The Washington Post.

Tess estaba en cuarto grado y amaba los bailes de TikTok, Ariana Grande y a los Astros de Houston, le dijo Faith Mata al diario.

"Mi ángel precioso, te amamos tan profundamente. A mis ojos, no eres una víctima sino una sobreviviente. Te amo siempre y para siempre, hermanita, que tus alas se eleven más alto de lo que jamás podrías soñar", escribió Faith Mata en Twitter.

Nevaeh Alyssa Bravo, 10 años

Nevaeh Alyssa Bravo, quien tenía 10 años, murió en el tiroteo escolar, dijo su prima a The Washington Post.

Austin Ayala le dijo al periódico que la familia está devastada después de perder a Nevaeh, sobre quien destacó que siempre hacía sonreír a las personas.

Los servicios funerarios están pendientes, según un obituario en línea de Hillcrest Memorial Funeral Home.

Annabell Guadalupe Rodríguez, 10 años

Los familiares identificaron a Annabell Guadalupe Rodriguez, de 10 años, como una de las víctimas, según KHOU-TV, afiliada de CNN.

Era una estudiante de tercer grado en la escuela. Su familia le dijo a KHOU que estaba en el mismo salón de clases que su prima Jacklyn, quien también murió en el tiroteo.

Jacklyn Jaylen Cazares, 9 años

Cazares, de 9 años, murió junto a su prima, amiga y compañera de clase Annabell Guadalupe Rodríguez. Las dos cursaban el cuarto grado en la Escuela Primaria Robb.

"Estaba llena de amor y de vida. Haría cualquier cosa por cualquiera", dijo el padre de Cazarez, Jacinto Cazares, en un video que publicó Reuters. "Y para mí, ella es dinamita. Me reconforta un poco pensar que ella sería la que ayudaría a sus amigos en caso de necesidad", añadió.

La familia de Cazares se reunió recientemente para celebrar su primera comunión, según su padre.

“Atravesar el covid-19, la muerte de un familiar hace un año, eso nos unió y fue algo hermoso", agregó. "Y ahora, nos estamos uniendo, pero es en medio de una tragedia".

Jacinto Cazares llegó al lugar de los hechos en la escuela primaria poco después de enterarse de la noticia, y estuvo cerca de la entrada principal con varios hombres que tenían hijos en la escuela, dijo a The Washington Post. Cazares afirmó que quiso entrar rápidamente al edificio en cuanto oyó los disparos procedentes del interior de la escuela.

"Éramos cinco o seis padres, escuchando los disparos, y (los policías) nos decían que retrocediéramos", dijo Cazares al diario. "No nos preocupábamos por nosotros. Queríamos entrar a la fuerza al edificio. Decíamos '¡vamos!', así de preocupados estábamos y queríamos sacar a nuestros bebés".

Horas más tarde se enteró de que su hija había sido asesinada, reportó The Washington Post.

Eliana "Ellie" Garcia, 9 años

Los familiares identificaron a Eliana "Ellie" Garcia, de 9 años, como una de las víctimas, según KHOU, afiliada de CNN.

Rogelio Lugo y Nelda Lugo, los abuelos de Garcia, le dijeron a Los Angeles Times que ella estaba en cuarto grado en la escuela y era la segunda de cinco niñas en la familia.

Le encantaba la película "Encanto", las porristas y el baloncesto, según cuentan sus abuelos. Agregan que soñaba con ser maestra.

Jailah Nicole Silguero

Jailah Nicole Silguero tenía 10 años y disfrutaba bailar y hacer videos de TikTok, dijo su madre, Verónica Luevanos, a Univision, socio de la cadena CNN.

Luevanos dijo en la entrevista que su hija pidió quedarse en casa y no ir a la escuela el martes por la mañana, pero ella dijo que no.

Nancy Salazar, una amiga de la familia, abrió una página de GoFundMe para ayudar a la familia y escribió que Silguero "era una niña encantada, enérgica y encantadora".

Luevanos también le dijo a Univision que perdió a su sobrino en el tiroteo, pero no dio su nombre.

Makenna Lee Elrod, 10 años

Makenna Lee Elrod, de 10 años, ha sido identificada como una de las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, confirmó a CNN April Elrod, la madre de Makenna.

Allison McCullough, la tía de Makenna, también confirmó la información a ABC News.

“Su sonrisa iluminaba una habitación”, dijo McCullough a ABC.

Agregó que a Makenna le encantaba jugar sóftbol, ​​hacer gimnasia y pasar tiempo con su familia. Era una líder natural y amaba la escuela. McCullough describió a su sobrina como “una luz para todos los que la conocieron”.

“Ella amaba mucho a su familia y amigos”, agregó McCullough.

Eliahana 'Elijah' Cruz Torres, 10 años

Eliahana "Elijah" Cruz Torres, de 10 años, también murió en el tiroteo, dijo a CNN su tía Leandra Vera. "Nuestro bebé ganó sus alas", dijo Vera.

