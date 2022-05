Al menos 19 menores y dos adultos muertos en un tiroteo en una escuela primaria de Texas

Lo que sabemos de la masacre en escuela primaria de Uvalde, Texas 6:59

(CNN) -- Apenas dos días antes de que los estudiantes de una escuela primaria de Texas comenzaran sus vacaciones de verano, un hombre armado con chaleco antibalas se apresuró a entrar a la escuela y abrió fuego contra las aulas de niños pequeños. La masacre dejó 19 estudiantes y dos adultos muertos, dijeron las autoridades.

El acto violento sacudió a una nación que ya se tambaleaba por otro tiroteo masivo en todo el país hace solo 10 días. Los padres esperaron hasta altas horas de la noche en un centro cívico cercano para saber si sus hijos habían sobrevivido, y algunos le dijeron a CNN que tenían que dar muestras de ADN para ayudar a las autoridades a identificar a los niños.

Las autoridades dijeron que mientras el atacante intentaba ingresar a la escuela, los agentes de policía del distrito escolar lo interceptaron, pero aun así pudo ingresar al edificio y entrar en varias aulas, dijo el sargento de Eric Estrada, del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Las autoridades dicen que estaba armado con un rifle y cargando una mochila.

1 de 15 | Un hombre de 18 años abrió fuego el martes en una escuela primaria en Uvalde, Texas, matando al menos a 19 estudiantes y dos adultos, dijeron las autoridades. En la imagen, Kladys Castellón reza durante una vigilia que se realizó en Uvalde la noche del martes. Billy Calzada/AP | MIRA LA GALERÍA ➡️ 2 de 15 | La gente reza el martes por la noche en la Iglesia del Sagrado Corazón en Uvalde. William Luther/AP 3 de 15 | La gente se consuela afuera del Centro Cívico en Uvalde. Dario Lopez-Mills/AP 4 de 15 | Personal policial corre cerca del lugar del tiroteo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., que es la agencia policial más grande en el área, ayudó con la respuesta al incidente. Marco Bello/Reuters 5 de 15 | Un policía estatal de Texas camina afuera de la Escuela Primaria Robb, donde ocurrió el tiroteo. Eric Thayer/Bloomberg/Getty Images 6 de 15 | Una mujer reacciona afuera del Centro Cívico de Uvalde. Marco Bello/Reuters 7 de 15 | Una menor sube a un autobús escolar el martes bajo la vigilancia de la policía. La Escuela Secundaria Robb tuvo 535 estudiantes en el año escolar 2020-21, según datos estatales. Alrededor del 90% de los estudiantes son hispanos y alrededor del 81% tienen desventajas económicas, según muestran los datos. El jueves iba a ser el último día de clases antes de las vacaciones de verano. Marco Bello/Reuters 8 de 15 | La gente reacciona afuera del Centro Cívico. Con este, suman al menos 30 tiroteos en escuelas de educación primaria y secundaria en 2022. Marco Bello/Reuters 9 de 15 | Agentes de policía y otros socorristas se reúnen afuera de la escuela luego del tiroteo del martes. Darío López-Mills/AP 10 de 15 | Una mujer llora y abraza a una menor mientras habla por teléfono afuera del Centro Cívico de Uvalde. Allison Dinner/AFP/Getty Images 11 de 15 | Una mujer llora al salir del Centro Cívico. William Luther/San Antonio Express-News/Zuma 12 de 15 | Agentes del orden se paran afuera de la escuela después del tiroteo. El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos han estado ayudando a la policía local con la investigación. Dario Lopez-Mills/AP 13 de 15 | La gente se sienta en la acera afuera de la escuela mientras la policía estatal vigila el área. Allison Dinner/AFP/Getty Images 14 de 15 | La policía camina cerca de la escuela después del tiroteo. Dario Lopez-Mills/AP 15 de 15 | Una mujer y un menor salen del Centro Cívico de Uvalde el martes. William Luther/San Antonio Express-News/Zuma

El trágico evento del martes marca el tiroteo escolar más mortífero en casi una década desde que 26 niños y adultos fueron asesinados en la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012. También es al menos el trigésimo tiroteo en una escuela de educación primaria y secundaria en 2022, según un recuento de CNN.

En un discurso nacional el martes por la noche, el presidente Joe Biden recordó el tiroteo en Sandy Hook, que ocurrió cuando Biden se desempeñaba como vicepresidente.

publicidad

"Tenía la esperanza de que cuando me convirtiera en presidente no tendría que volver a hacer esto", dijo Biden. "Cuántos niños pequeños que presenciaron lo que sucedió, ven morir a sus amigos como si estuvieran en un campo de batalla, por el amor de Dios. Vivirán con eso el resto de sus vidas".

Pero el martes por la tarde, los estudiantes sacudidos por una tragedia masiva fueron trasladados en autobús a un centro cívico que había sido transformado en un sitio de reunificación para los niños sobrevivientes y sus familias. A medida que avanzaba la noche, los padres de las jóvenes víctimas comenzaron a enterarse de que sus hijos no habían sobrevivido a la masacre.

Aquí están los últimos desarrollos sobre la tragedia del martes:

• Identifican a una maestra como una de las víctimas: Eva Mireles, una maestra de cuarto grado, está entre los que fueron asesinados, dijo a CNN su tía, Lydia Martínez Delgado. Según el perfil de Mireles en el sitio web del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, había sido educadora durante 17 años. En su tiempo libre, disfrutaba correr, caminar, andar en bicicleta y pasar tiempo con su familia, según el sitio web.

• El atacante actuó solo: El atacante, identificado por las autoridades como Salvador Ramos, de 18 años, de Uvalde, no contó con ninguna ayuda, según Pete Arredondo, jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde.

• El atacante tenía chaleco antibalas, el rifle y una mochila, dijo Estrada. Ramos ingresó a varias aulas, agregó Estrada.

• El atacante le disparó a su abuela antes de conducir a la escuela: Ramos le disparó a su abuela en su casa antes de viajar a Robb Elementary, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, Erick Estrada. Según le dijo a Anderson Cooper de CNN, el hombre armado destrozó un vehículo mientras conducía cerca de la escuela después de dispararle a su abuela. “El sospechoso se estrelló cerca de una zanja cerca de la escuela. Ahí es donde salió de su vehículo con lo que creo que era un rifle y fue cuando intentó ingresar a la escuela donde se enfrentó con la policía”.

• "El año escolar terminó", dijo el superintendente: el distrito escolar de Uvalde cancelará el resto de su año escolar, que estaba programado para terminar este jueves, dijo Hal Harrell, superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde.

• El asesoramiento de duelo y el apoyo para los estudiantes estarán disponibles en el centro cívico a partir de las 10 am, le dijo un funcionario a CNN.

• Un agente de la CBP resultó herido y se encuentra estable. CBP es la agencia federal de aplicación de la ley más grande en el área de Uvalde, que está cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

• El presidente Joe Biden ordenó que las banderas estadounidenses ondeen a media asta en terrenos federales hasta el atardecer del sábado para honrar a las víctimas de estos “actos de violencia sin sentido”.

• El portavoz del Uvalde Memorial Hospital, Tom Nordwick, dijo anteriormente que 13 niños y un hombre de unos 40 años estaban siendo tratados por lesiones. El Hospital Universitario de San Antonio dijo en un tuit que recibieron a un niño y un adulto del tiroteo en la escuela. La adulta, una mujer de 66 años, se encuentra en estado crítico, dijo el hospital en un tuit.

• El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) están ayudando a la policía local con la investigación.

Está muerto, dicen autoridades de Uvalde sobre el atacante de la escuela 1:00

La comunidad destrozada por la tragedia repentina

Cuando se supo la noticia del tiroteo en Uvalde, se informó a los padres de Robb Elementary que los estudiantes serían llevados al Centro Cívico SSGT Willie de Leon, según una publicación en la página de Facebook del distrito escolar.

El centro cívico se convirtió rápidamente en el epicentro de las familias que buscaban a sus hijos, aunque las escenas de devastación comenzaron a desarrollarse a medida que se identificaban las víctimas durante la noche.

Al menos cuatro familias le dijeron a CNN que se les pidió a los padres muestras de ADN para confirmar su relación con sus hijos y se les indicó que esperaran una hora para obtener una respuesta.

Un padre, que acababa de recibir la noticia de que su hijo había muerto, contuvo las lágrimas mientras varios de sus primos lo abrazaban. A unos metros de distancia, una abuela que acababa de conducir desde San Antonio dijo que no dejaría de orar por su nieta de 10 años mientras esperaban los resultados del ADN.

Dentro del centro cívico, los trabajadores de la ciudad estaban repartiendo pizza, bocadillos y agua a las familias. Algunos padres esperaron en silencio o sollozando en silencio mientras un grupo de niños se sentaba en el suelo y jugaba con ositos de peluche. Llegó un grupo de párrocos y capellanes locales para ofrecer su apoyo a las familias.

Para la noche del martes, algunas familias aún no se habían reunido con sus hijos y no tenían noticias, según Gutiérrez, quien representa a Uvalde.

“Tenemos personas que aún no han identificado a sus hijos”, dijo a CNN el martes por la noche. "En este momento, todavía están haciendo una coincidencia de ADN".

En su discurso, Biden evocó su propia experiencia como padre que ha perdido a sus hijos y dijo que ahora hay "padres que nunca volverán a ver a sus hijos, que nunca los dejarán saltar en la cama y acurrucarse con ellos. Padres que nunca serán los lo mismo. Perder un hijo es como que te arranquen un trozo del alma.

La primaria Robb incluye del segundo al cuarto grado y tuvo 535 estudiantes en el año escolar 2020-21, según muestran los datos estatales. Alrededor del 90% de los estudiantes son hispanos y alrededor del 81% tienen desventajas económicas, según los datos.

El condado de Uvalde, ubicado a unas unos 130 kilómetros al oeste de San Antonio, tenía una población de aproximadamente 25.000 según el censo de 2020.

Horas después del tiroteo, la gente del vecindario que rodea la escuela se sentó con sus familias afuera de sus casas, algunos se reunieron con los vecinos que buscaban entender lo que sucedió a solo unas cuadras de distancia.

Adela Martínez y su esposo Paul Martínez, exconcejal de la ciudad, dijeron que podían sentir el dolor y la tristeza expandiéndose por su pueblo.

“Aquí somos como una gran familia. ¿Puedes esperar algo así (un tiroteo) en ciudades grandes como Nueva York pero en Uvalde? Si esto pasó aquí, ahora creo que puede pasar en cualquier lado”, dijo Adela Martínez.

Lo que sabemos sobre el atacante de Uvalde, Texas

El atacante es un hombre de 18 años que era estudiante de la Escuela Secundaria Uvalde.

Solo tres días antes de la masacre del martes, apareció una foto de dos rifles estilo AR-15 en una cuenta de Instagram vinculada a Ramos.

Uno de los excompañeros de clase de Ramos le dijo a CNN que el atacante había dejado de asistir a la escuela con regularidad.

“Apenas venía a la escuela”, dijo el amigo, que no quiso ser identificado. Agregó que Ramos le había enviado recientemente una foto de un AR-15, una mochila con municiones y varios cargadores de armas.

“Yo estaba como, 'hermano, ¿por qué tienes esto?', y él dijo: 'No te preocupes por eso'”, dijo el amigo. “Él procedió a enviarme un mensaje de texto, 'Me veo muy diferente ahora. No me reconocerías'”, agregó.

"Él procedió a enviarme un mensaje de texto, 'Me veo muy diferente ahora. No me reconocerías'", agregó el amigo.

Ramos trabajaba en un Wendy's local, confirmó a CNN el gerente del restaurante.

El gerente nocturno, Adrián Mendes, dijo que Ramos "se mantenía mayormente solo" y "realmente no socializaba con los otros empleados... Simplemente trabajaba, le pagaban y venía a buscar su cheque".

Tiroteo número 30 en una escuela de primaria y secundaria este año

El incidente del martes marca al menos el tiroteo número 30 en una escuela primaria y secundaria en 2022. En lo que va de 2022, ha habido al menos 39 tiroteos en escuelas, colegios y universidades, que han resultado en al menos 10 muertos y 51 heridos.

El tiroteo en Texas es el más mortífero en una escuela de EE.UU. desde el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en febrero de 2018, en el que murieron 17 personas.

Los videos tomados por un transeúnte, Isaias Melendez, muestran a decenas de agentes armados en el lugar mientras otros huyen de la escuela.

La escuela primaria Robb Elementary enseña de segundo a cuarto grado y tuvo 535 estudiantes en el año escolar 2020-21, según datos estatales. Alrededor del 90% de los estudiantes son hispanos y alrededor del 81% tienen desventajas económicas, según muestran los datos. El jueves estaba programado para ser el último día de clases antes de las vacaciones de verano.

El distrito escolar dijo que cancelará todas las actividades escolares luego del tiroteo.

Las comunidades que han sido víctimas de tiroteos expresan su solidaridad

Padre de familia apunta contra fácil acceso a las armas en EE.UU. tras tiroteo en Texas 1:12

Los seres queridos de las víctimas y los miembros de la comunidad que lloran la pérdida de 21 residentes de Uvalde se unen a un número creciente de estadounidenses devastados por tiroteos masivos, y tiroteos escolares en particular.

Hasta ahora, ha habido más tiroteos masivos que días en 2022. El martes 24 de mayo marcó el día 144 del año y ha habido al menos 213 tiroteos masivos este año, según Gun Violence Archive.

Tanto CNN como el archivo Gun Violence definen un tiroteo masivo como uno en el que cuatro o más personas resultaron heridas o muertas, sin incluir al tirador.

Los padres de los niños que murieron en tiroteos escolares tanto en la Escuela Primaria Sandy Hook y Parkland, Florida, expresaron su apoyo a la comunidad de Uvalde y manifestaron su frustración por el lenguaje compartido de pérdida que la violencia armada ha creado para tantas familias.

La hija de Fred Guttenberg, Jaime, fue una de las 17 personas que murieron en un tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland en 2018.

"No puedo dejar de pensar en estas familias hoy que necesitan descubrir cómo van a enterrar a sus hijos, que necesitan averiguar cómo van a consolar a sus otros hijos", dijo. "Y no puedo dejar de pensar en esta comunidad que necesita descubrir cómo se van a reunir todos, cómo van a cuidarse unos a otros después de esto".

Nicole Hockley, cuyo hijo Dylan murió en el tiroteo de Sandy Hook, cofundó la Sandy Hook Promise Foundation, una organización sin fines de lucro que trabaja para prevenir la violencia armada. Dijo que trabajar en la organización sin fines de lucro le dio un propósito después de la muerte de Dylan y alentó a los padres a saber que la alegría aún es posible después de su pérdida.

"Es posible, pero seguro que no es fácil. Tengo un hijo sobreviviente a quien amo con toda mi vida. Él me da alegría", dijo.

Para la comunidad de Uvalde, ahora hay "un ejército de sobrevivientes" para apoyarlos, dijo Guttenberg.

Cuando se le preguntó si tenía un consejo para las familias de luto de Uvalde, Guttenberg ofreció las palabras de su rabino en el funeral de su hija: "No avanzamos, seguimos adelante".

-- Eric Levenson, Paradise Afshar, Curt Devine, Jeff Winter, Evan Perez, Andy Rose, Priscilla Alvarez, Jamiel Lynch, Jennifer Henderson y Joe Sutton de CNN contribuyeron a este informe.