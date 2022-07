Rusia se retirará del proyecto de la Estación Espacial Internacional después de 2024, según el Kremlin

Mira la nave de SpaceX cuando se unió a la Estación Espacial Internacional 0:47

(CNN) -- Rusia se retirará del proyecto de la Estación Espacial Internacional "después de 2024" tras cumplir sus obligaciones, según la lectura del Kremlin de una reunión entre el recién nombrado jefe de Roscosmos, Yuri Borisov, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Saben que estamos trabajando en el marco de la cooperación internacional en la Estación Espacial Internacional. Sin duda, cumpliremos todas nuestras obligaciones con nuestros socios, pero la decisión de abandonar la estación después de 2024 está tomada", dijo Borisov a Putin en la lectura emitida por el Kremlin.

"Creo que para entonces comenzaremos a formar la estación orbital rusa", dijo Borisov.

La retirada de Rusia supondría un duro golpe para la ISS, un modelo de cooperación internacional durante décadas.

El anuncio se produce en un momento en que la guerra en Ucrania ha tensado profundamente sus relaciones con Estados Unidos y Europa.

Cortocircuitos con Estados Unidos por las sanciones

En febrero, después de que el presidente Biden anunciara nuevas sanciones que "degradarán su industria aeroespacial (rusa), incluyendo a su programa espacial", el jefe de la agencia espacial de Rusia dijo que esas medidas tenían el potencial de "destruir nuestra cooperación" en la Estación Espacial Internacional.

"Si bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la Estación Espacial Internacional (EEI) de una salida de órbita descontrolada y una caída en Estados Unidos o... en Europa?", dijo en aquel momento Rogozin.

"También existe la posibilidad de que una estructura de 500 toneladas caiga sobre India y China. ¿Quieres amenazarlos con tal posibilidad? La EEI no vuela sobre Rusia, por lo tanto, todos los riesgos son suyos. ¿Está listo para ellos? ", escribió en su cuenta de Twitter.

La EEI, que es una colaboración entre EE.UU., Rusia, Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea, se divide en dos secciones: el segmento orbital ruso y el segmento orbital estadounidense.

"El segmento ruso no puede funcionar sin la electricidad en el lado estadounidense, y el lado estadounidense no puede funcionar sin los sistemas de propulsión que están en el lado ruso”, dijo a CNN el exastronauta de la NASA Garrett Reisman. "Así que no puedes hacer un divorcio amistoso. No puedes hacer una separación consciente".