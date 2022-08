(CNN) -- Padma Lakshmi apoya a su exmarido Salman Rushdie en su recuperación.

La estrella de "Top Chef" tuiteó el domingo que está "aliviada" de que Rushdie esté "superando la pesadilla del viernes" en la que fue apuñalado varias veces mientras estaba en el escenario de Nueva York.

"Preocupada y sin palabras, finalmente puedo exhalar", también escribió Lakshmi en su tuit. "Ahora espero una curación rápida".

Relieved @SalmanRushdie is pulling through after Friday’s nightmare. Worried and wordless, can finally exhale. Now hoping for swift healing.

— Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) August 14, 2022