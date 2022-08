¿Cuál es el vínculo de Daenerys con el rey Viserys de "House of the Dragon"?

¿Cuáles son las mejores series de fantasía de la historia, según IMDb? 1:08

(CNN Español) -- "House of the Dragon" ya se estrenó y, en medio del complicado árbol familiar de la casa Targaryen, circula una pregunta: ¿en qué lugar encaja la princesa Daenerys, una de las grandes protagonistas de "Game of Thrones"?

La respuesta en corto: Daenerys es la tataranieta del rey Viserys I.

Primero, una aclaración sobre el marco temporal: "House of the Dragon" está ambientada tres siglos antes de "Game of Thrones", por lo que el rey Viserys I, uno de los personajes del estreno más reciente de HBO, no convive con Daenerys en el mismo tiempo y espacio.

La dinastía de reyes Targaryen comienza antes de Viserys I, con Aegon I, conocido como Aegon el Dragón o Aegon el Conquistador, cuyos antepasados lograron sobrevivir a la Maldición de Valyria y se establecieron en Rocadragón. Desde el reinado de Aegon I, fijado entre los años uno y 37 a partir del desembarco, se sucedieron distintos reyes de la casa Targaryen.

Viserys I, rey de Poniente en la época en la que se ambienta la precuela de GoT, desarrolla su reinado entre el 103 y el 129, indica la cronología del libro.

Tras su muerte sigue la dinastía hasta el rey Aerys II, destronado y asesinado por Jamie Lannister. La princesa Daenerys es, justamente, una de sus hijas. Aerys II, conocido como el rey Loco, tenía además dos hijos: el príncipe Rhaegar, heredero al trono, que también fue asesinado, y el príncipe Viserys, conocido como el "rey Mendigo".

¿Quién es "la nueva Daenerys"?

Uno de los personajes que se perfilan como grandes protagonistas de "House of the Dragon" es la princesa Rhaenyra, hija de Viserys con su primera esposa. Su padre la favorece como su sucesora, pero hay varios otros contendientes en juego.

AJ Willingham de CNN plantea que debemos pensar en ella como la Daenerys de esta serie. Ella quiere gobernar, tiene las cualidades, pero un montón de tipos se interponen en su camino. El nombre de su dragón es Syrax.