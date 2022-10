La jueza Amy Coney Barrett rechaza el intento de bloquear la entrada en vigor del plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden

Los préstamos estudiantiles en EE.UU.

(CNN) -- La jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett rechazó este jueves una impugnación al programa de condonación de préstamos estudiantiles del Gobierno de Biden, negándose a aceptar una apelación presentada por un grupo de contribuyentes de Wisconsin.



El fallo, de momento, es una victoria para el presidente Joe Biden, aunque hay otras impugnaciones en trámite que están llegando al alto tribunal.

La condonación de los préstamos estudiantiles, de hasta US$ 20.000 por prestatario, podría comenzar este domingo.

El recurso en cuestión se consideraba una batalla difícil porque los tribunales inferiores habían dictaminado que el grupo, la Asociación de Contribuyentes del Condado de Brown, no tenía el derecho legal o la "legitimidad" para presentar el recurso. En circunstancias normales, los contribuyentes no tienen un derecho general a demandar al gobierno sobre el uso de los fondos de los contribuyentes.

Barrett actuó sola porque tiene jurisdicción sobre el tribunal inferior que resolvió el caso. Se negó a remitir el asunto al pleno del tribunal. Su negativa apareció como una sola frase en el expediente del tribunal.

Un montón de desafíos legales

Hay otras impugnaciones en tribunales inferiores que podrían ser examinadas con mayor detenimiento, en particular una presentada por seis estados liderados por el Partido Republicano.

Los demandantes en ese caso han pedido a un juez federal que deje en suspenso la cancelación de los préstamos estudiantiles hasta que emita una sentencia definitiva sobre el caso. Se espera que el juez emita pronto una orden sobre esa solicitud, aunque se espera que la parte perdedora apele inmediatamente. Eso enviaría el caso al Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito, donde es probable que se enfrente a un panel de jueces conservadores.

El gobierno de Biden también se enfrenta a demandas del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, y de grupos conservadores como la Fundación Red de Creadores de Empleo y el Instituto Cato.

Muchas de las impugnaciones legales afirman que la administración Biden no tiene autoridad legal para cancelar ampliamente la deuda de los préstamos estudiantiles.

Los abogados del Gobierno argumentan que el Congreso otorgó al secretario de Educación la facultad de cancelar la deuda en una ley de 2003 conocida como Ley HEROES.

El programa del Gobierno de Biden

El programa de condonación de préstamos estudiantiles, anunciado por primera vez en agosto, pretende ofrecer un alivio de la deuda a millones de prestatarios antes de que se reanuden los pagos de los préstamos estudiantiles federales en enero, tras una pausa de casi tres años relacionada con la pandemia.

Aunque la solicitud se abrió oficialmente este lunes, el gobierno de Biden ha acordado en documentos judiciales retrasar la cancelación de cualquier deuda hasta el 23 de octubre. Una vez que comience la tramitación, se espera que la mayoría de los prestatarios que reúnan los requisitos reciban el alivio de la deuda en cuestión de semanas.

Según el plan de Biden, los prestatarios individuales elegibles que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y las parejas casadas o jefes de familia que ganaron menos de US$ 250.000 anuales en esos años tendrán una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda federal de préstamos estudiantiles.

Si un prestatario calificado también recibió una beca federal Pell mientras estaba inscrito en la universidad, el individuo es elegible para hasta US$ 20.000 de la condonación de la deuda.