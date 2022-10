Tom Brady y Gisele Bündchen anuncian su divorcio: "Llegamos a esta decisión de forma amistosa"

Brady y Bündchen contratan abogados de divorcio, según fuentes 1:19

(CNN) –– Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron este viernes a través de Instagram que "finalizaron su divorcio" después de 13 años de matrimonio.

"Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Fuimos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Continuaremos trabajando juntos como padres para garantizar siempre reciban el amor y la atención que merecen", escribió Brady en una historia de Instagram este viernes. "Llegamos a la decisión de poner fin a nuestro matrimonio después de muchas consideraciones", añadió.

Por su parte, Bündchen hizo eco de las palabras de Brady en su declaración.

"Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos compartiendo su crianza para brindarles el amor, el cuidado y la atención que merecen", escribió. "La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre".

"Solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras vamos en busca de nuevos capítulos en nuestras vidas que aún no se han escrito", agregó Brady en su publicación.

Horas antes este viernes, CNN reportó que Brady y Bündchen, quienes se casaron en 2009, planeaban presentar su solicitud de divorcio este viernes, según dijo una fuente con conocimiento directo. De acuerdo a la persona, la pareja solicitará mutuamente la disolución del matrimonio en Florida.

A principios de octubre CNN informó que Brady, mariscal de campo siete veces campeón del Super Bowl, y su esposa Bündchen, modelo, contrataron abogados especializados en divorcios, mientras lidiaban con "problemas maritales", según una fuente cercana a la pareja.

Los dos han "vivido separados" por un tiempo, según le indicó una fuente cercana a Bündchen a CNN en septiembre.

Brady, de 45 años, anunció su retiro de la NFL en febrero, solo para retractarse de esa decisión poco tiempo después. Se tomó una licencia de 11 días del campo de entrenamiento en agosto para "lidiar con asuntos personales", según su entrenador en jefe Todd Bowles.

En una entrevista con la revista Elle que se publicó el mes pasado, Bündchen, de 42 años, dijo que le preocupaba que su esposo regresara al fútbol americano después de retirarse inicialmente el invierno pasado.

"Este es un deporte muy violento. Yo tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente", comentó Bündchen en la entrevista. "Indudablemente, he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos deben tomar una decisión que funcione para [ellos]. Él también necesita perseguir su alegría", añadió.

Durante una conversación reciente en su podcast, Brady habló sobre algunos de los costos personales que ha tenido para él jugar en la NFL durante más de dos décadas.

"No he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años. No he celebrado cumpleaños con personas que me importan que nacieron desde agosto hasta finales de enero. Y no puedo estar en los funerales y no puedo estar en las bodas”, dijo Brady. “Creo que llega un punto en tu vida en el que dices: ‘¿Sabes qué? Estoy satisfecho y es suficiente y hay tiempo para continuar, para pasar a otras partes de la vida’”.

CNN contactó a los representantes de Brady y Bündchen para obtener comentarios.