ANÁLISIS Los 80 de Biden, la salida de Pelosi y el regreso de Trump ponen el foco en los líderes del futuro

(CNN) -- El domingo, Estados Unidos experimentará un momento único en su historia, cuando un presidente en funciones cumpla 80 años.

Los asistentes de la administración seguramente preferirían que la otra gran celebración familiar en la Casa Blanca este fin de semana. la boda de la nieta del presidente Joe Biden, Naomi, ocupe la mayoría de los titulares.

Las sensibilidades políticas de tener un octogenario en la Oficina Oval significan que es poco probable que haya grandes noticias sobre las fiestas de cumpleaños, a diferencia de cuando el presidente Barack Obama cumplió 50 años mientras estaba en el cargo y celebró varias fiestas, incluida una que contó con un evento de recaudación de fondos de reelección con Herbie Hancock y Jennifer Hudson.

La entrada de Biden en su novena década solo traerá nuevas especulaciones sobre si se postulará para la reelección, una decisión que, según él, se tomará con su familia. El presidente ha dicho que su intención es buscar un segundo mandato, pero que después de toda una vida marcada por la tragedia personal, respeta mucho el destino. Pase lo que pase, la cuestión de la salud y la capacidad mental del presidente seguramente estará en el centro de cualquier campaña de 2024, tanto porque los republicanos la pondrán ahí como porque es una preocupación razonable para los votantes que evalúan a su comandante en jefe.

El cumpleaños de Biden llega en un momento en que la cuestión de cuándo se es demasiado mayor para servir en los principales puestos de liderazgo político está bajo un nuevo foco de atención.

El jueves, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 82 años, anunció que dejaría el liderazgo a medida que el Partido Demócrata pasa a ser minoría en el próximo Congreso.

“Para mí, ha llegado la hora de que una nueva generación dirija el Caucus Demócrata que tanto respeto”, dijo Pelosi, en un discurso que se sintió como el fin de una era.

Después de dos décadas en la cima de su partido en la Cámara, Pelosi estaba haciendo algo que es fundamental para la capacidad de una democracia para sostenerse y regenerarse a sí misma: renunció voluntariamente al poder, una tradición honorable inaugurada por el presidente George Washington cuando se negó a buscar un tercer término. Pero Pelosi también planteó implícitamente la pregunta de que si ahora es el momento de que ella entregue la autoridad y la responsabilidad a sus colegas más jóvenes, ¿es hora de que otros también lo hagan?

Después de todo, la idea seductora del paso de la antorcha generacional ha sido un símbolo poderoso en la historia moderna estadounidense, y animó el ascenso de presidentes como John Kennedy y Bill Clinton, por ejemplo. Y la verdad conmovedora sobre la política estadounidense es que se están tomando decisiones sobre temas como el cambio climático, la política exterior y la atención médica que repercutirán en las próximas décadas y que los principales líderes no vivirán para ver.

Trump y la amenaza de un joven pretendiente

Pero la vieja guardia todavía tiene el control en este momento.

Dos días antes del anuncio de Pelosi, un titán político un poco más joven, Donald Trump, dijo que a la edad de 76 años estaba lejos de estar listo para dejar el escenario. El expresidente lanzó una campaña para un nuevo mandato en la Casa Blanca que lo llevaría mucho más allá de su 80 cumpleaños si ganara las elecciones de 2024.

En el Senado, el líder de la minoría Mitch McConnell de Kentucky, de 80 años, se resistió a un esfuerzo de un colega más joven, el senador de Florida Rick Scott, de 69 años, para derrocarlo en su puesto de liderazgo. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, que está celebrando la victoria demócrata en las elecciones intermedias, lo que significa que el partido se aferrará a la cámara, es relativamente joven a los 71 años.

En cierto modo, el entusiasmo y el impulso de los líderes mayores es admirable a una edad cuando muchas personas están jubiladas hace mucho tiempo, y un ejemplo para la sociedad de que los ancianos son tan capaces y dignos como las generaciones más jóvenes. El elixir de poder que los lleva a soportar las indignidades y los reflectores de una carrera política sigue siendo una maravilla. Por ejemplo, Biden, quien pasó la mayor parte de su vida adulta persiguiendo la presidencia, acaba de regresar de un agotador viaje a Egipto y Asia. Solo el vuelo de regreso a casa en el Air Force One tomó 24 horas.

Sin embargo, la prominencia de los de setenta y ochenta y tantos en la parte superior del árbol político también plantea preguntas sobre si es saludable que los políticos más jóvenes en este momento de la historia estadounidense no estén asumiendo más responsabilidad o tengan más poder. Existe la sensación de que ninguno de los partidos políticos ha hecho un buen trabajo preparando herederos más jóvenes, un escenario que corre el riesgo de crear una mayor distancia entre los políticos y las generaciones futuras. Eso podría ser un problema particular para los demócratas, ya que las encuestas a boca de urna de CNN en las elecciones intermedias sugirieron que el 55% de los votantes del partido tenían entre 18 y 44 años. La mayoría de los votantes republicanos, el 54%, tenía más de 45 años.

Las tradiciones políticas institucionales son también un impedimento para la juventud, especialmente en el Congreso, donde el poder se basa en la antigüedad que requiere años laboriosos para acumularse.

Al mismo tiempo, sin embargo, es posible que los políticos más jóvenes también deban mirarse en el espejo. La razón por la que Biden, Trump y Pelosi siguen siendo los líderes más poderosos del país es que, hasta el momento, no han surgido desde abajo figuras más jóvenes, dinámicas e históricas que los obliguen a salir de escena. Biden y Trump lucharon contra rivales más jóvenes en sus primarias presidenciales y demostraron su valía ante sus propios grupos de votantes. La habilidad de Pelosi para mantener unido a su grupo y apoyar a los presidentes demócratas la convirtió en un ícono en su partido y, aparte de algunos períodos de quejas de sus subordinados más jóvenes, escapó de serios desafíos de liderazgo.

Este es un indicador de la escasez de talentos emergentes en el Partido Demócrata: el activista más enérgico en las elecciones intermedias pertenecía a una generación más joven, pero como ya había cumplido dos mandatos en la Casa Blanca, el expresidente Barack Obama sirvió para enfatizar la falta de los mejores talentos en la banca demócrata.

Mientras tanto, Trump puede tener más que temer de un joven pretendiente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 44 años, nació en la década de 1970, en un momento en que el presidente republicano más reciente llenaba los tabloides mientras se labraba una reputación como negociador deshonesto y playboy de la ciudad de Nueva York. (Cuando DeSantis nació en 1978, Biden ya estaba en su segundo mandato en el Senado. Si el gobernador de Florida ganara la nominación republicana y se enfrentara a Biden en una elección general, el presidente enfrentaría la perspectiva poco atractiva de estar en un debate con un rival de aproximadamente la mitad de su edad).

¿Es hora de que los líderes más jóvenes den un paso al frente?

El anuncio anticipado de Trump de una tercera campaña presidencial esta semana no logró unir al partido a su alrededor en medio de crecientes críticas de que la negación electoral del expresidente fue responsable de suprimir una ola roja republicana en las elecciones intermedias. Sin embargo, la mejor esperanza de Trump es que su ferviente base de votantes pueda ver cualquier intento de DeSantis, quien rugió a la reelección la semana pasada, de derrocar a su héroe como una traición.

Esa es una de las razones por las que DeSantis, quien después de todo, tiene el tiempo de su lado, podría finalmente decidir dejar pasar la carrera de 2024. Pero ya hay señales de que la generación de políticos posterior a Trump está ansiosa por llevar adelante su movimiento.

La ex embajadora de la ONU Nikki Haley, el ex vicepresidente Mike Pence, el ex secretario de Estado Mike Pompeo, el senador de Missouri Josh Hawley y la gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem han sido mencionados como posibles herederos de su trono, aunque no hay ninguna señal de que el expresidente está dispuesto a renunciar.

Un desempeño mejor de lo esperado por parte de los demócratas en las elecciones intermedias ayudó a disipar algunas de las preguntas sobre la decisión de Biden sobre una carrera por la reelección. La posición del presidente también se ve favorecida por la falta de sucesores claros.

Los demócratas se preocupan por las perspectivas de la vicepresidenta Kamala Harris en caso de que Biden no se presente, después de su fallida candidatura a las primarias de 2020 y su desempeño desigual en el cargo durante los últimos dos años. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, fue la estrella emergente de esa campaña, pero su camino hacia la nominación demócrata parece desafiante. Las elecciones intermedias produjeron algunos posibles candidatos demócratas del futuro: la gobernadora reelecta de Michigan, Gretchen Whitmer, y el nuevo gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Pero no hay exactamente una estrella generacional como Obama esperando para llegar al poder. y no hay obligación de que Biden renuncie porque un líder más joven imperdible está esperando entre bastidores.

Aún así, las encuestas de este año han sugerido consistentemente que los estadounidenses no están interesados en una revancha entre Trump y Biden. Y en las encuestas de boca de urna de mitad de período, solo el 30% de los encuestados quería que el presidente se presentara a la reelección. Aun así, con un índice de aprobación del 40% en esas encuestas a boca de urna, es un poco más popular que Trump, que solo obtuvo un índice de aprobación del 38% entre todos los votantes.

En su discurso anunciando su salida del liderazgo el jueves, Pelosi recordó que “las escrituras nos enseñan que para todo hay una temporada”.

Sin embargo, es poco probable que su epifanía detenga a otros líderes políticos de edad avanzada que intentan desafiar el tiempo.