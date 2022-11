Trump y otros expresidentes de EE.UU. que buscaron regresar al poder tras haber dejado la Casa Blanca

Trump anuncia su candidatura para buscar la nominación republicana en 2024 2:21

(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca un retorno a la Casa Blanca cuatro años después de su derrota en la reelección, tratando de emular a Grover Cleveland, el único expresidente en la historia del país que ha ganado una elección después de haber dejado la presidencia.

Cleveland, el primer presidente demócrata elegido después de la Guerra Civil (1885-1889), ha sido el único presidente de Estados Unidos en terminar su primer periodo presidencial, dejar el gobierno y luego hacer un regreso triunfal con una nueva elección cuatro años después (1893-1897), según el Gobierno de Estados Unidos.

Ahora, Trump está intentando regresar al poder luego de perder dos veces el voto popular en las elecciones, pues perdió tanto el Colegio Electoral como el voto popular frente a Joe Biden en 2020, y también obtuvo menos votos populares en comparación con Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado y primera dama, cuando la venció en el Colegio Electoral en 2016.

La hazaña que intenta Trump —volver a la Oficina Oval luego de una derrota en su reelección— la han buscado solo otros tres presidentes, además de Cleveland, pero ninguno de esos tres ha logrado su reelección no consecutiva, según los archivos de la Casa Blanca.

Solo 10 presidentes de EE.UU. han perdido la reelección 1:01

El expresidente Trump intenta recuperar el centro de atención luego del desempeño decepcionante del Partido Republicano en las elecciones intermedias, incluidas las pérdidas de varios negadores de las elecciones respaldados por Trump, y el subsiguiente juego de culpas que se ha desarrollado desde el día de las elecciones. El papeleo de Trump para establecer su candidatura llegó al Comité Electoral Federal poco antes de que hiciera su anuncio en Mar-a-Lago.

publicidad

¿Logrará Trump volver al ruedo?

Martin Van Buren (1837-1841)

Martin Van Buren fue el octavo presidente de EE.UU. y, he aquí una curiosidad: fue el primer presidente nacido en Estados Unidos, pues antes de él, todos los presidentes habían nacido como colonialistas, es decir, eran ciudadanos de Gran Bretaña, porque Estados Unidos no era todavía un país cuando los presidentes anteriores nacieron.

Van Buren fue presidente entre 1837 y 1841. Nació en Nueva York, en diciembre de 1782, y fue elegido presidente menos de tres meses después el pánico financiero de 1837, un golpe a la prosperidad financiera de Estados Unidos, que le costó su reelección inmediata.

Van Buren fue un abogado autodidacta, un recorrido político que ascendió rápidamente en las filas gubernamentales y consiguió un puesto como secretario de Estado en el gobierno del presidente Andrew Jackson en 1828. Al mantenerse alejado de las luchas internas del gabinete que empañaron el primer mandato de Jackson, Van Buren reemplazó a John Calhoun como vicepresidente de Jackson en el segundo mandato.

Fue el primer presidente en buscar su reelección de manera no consecutiva, pues intentó ser reelegido en la elección de 1840, pero fue derrotado luego de años en el cargo de derrotas en el liderazgo y políticas ineficaces. En 1848 intentó ser candidato presidencial, pero su candidatura fue poco exitosa. Murió en 1862.

Groover Cleveland (1885-1889 — 1893-1897)

Groover Cleveland fue elegido años después de la Guerra Civil de Estados Unidos y en su récord está el de ser el único presidente, hasta el momento, en regresar a la Casa Blanca por segunda vez pocos años después de perder la reelección.

Cleveland ganó el voto popular tres veces. Obtuvo más votos que su oponente cuando ganó las elecciones en 1884 y en 1892. Y, aunque ganó el voto popular en la elección ante Benjamin Harrison en 1888, perdió el voto en el Colegio Electoral. Independientemente del voto popular, la primera victoria de Cleveland en 1884 fue gracias a un margen extremadamente estrecho de 1.200 votos que le dio los votos electorales decisivos de Nueva York.

Tras su elección en 1892, el presidente enfrentó una aguda depresión económica y "se ocupó directamente de la crisis del y no de la quiebra de empresas, las ejecuciones hipotecarias de granjas y el desempleo", dicen los Archivos de la Casa Blanca. "Obtuvo la derogación de la levemente inflacionaria Ley de Compra de Plata Sherman y, con la ayuda de Wall Street, mantuvo la reserva de oro del Tesoro".

Theodore Roosevelt (1901-1909)

Theodore Roosevelt llegó a la Presidencia de Estados Unidos tras el asesinato de su antecesor, el presidente William McKinley, quien servía su segundo periodo como mandatario estadounidense. En septiembre de 1901, cuando un "anarquista trastornado", dice su biografía en los Archivos de la Casa Blanca, le disparó dos veces. Murió ocho días después.

Así que Roosevelt, con apenas apenas 43 años, llegó a la presidencia como el presidente más joven del país hasta ese momento. Una vez terminó el mandato de McKinley, ganó las elecciones de 1904 y terminó ese periodo en 1909. Y al dejar la presidencia ese año, Roosevelt se fue a un safari africano y luego volvió a la política. De un comentario a los periodistas —en el que les dijo que se sentía tan en forma como un alce— salió el nombre de su nuevo partido.

Así que en 1912 se postuló para presidente en un boleto progresista. Ese año los principales candidatos fueron el impopular presidente William Howard Taft (Partido Republicano), el expresidente Roosevelt (Progresista "Partido Bull Moose") y el Gobernador de Nueva Jersey Woodrow Wilson (Partido Demócrata). Ese año Wilson ganó el voto popular con el 42% de los votos y Roosevelt, quien tuvo gran acogida durante su mandato, obtuvo solo el 27% de los votos, según los Archivos Nacionales.

Mientras hacía campaña en Milwaukee, un fanático le disparó en el pecho y si bien se recuperó pronto, sus palabras en ese momento habrían sido aplicables al momento de su muerte en 1919: “Ningún hombre ha tenido una vida más feliz que la que yo he llevado; una vida más feliz en todos los sentidos”, dice la Casa Blanca.

Herbert Hoover — (1929 a 1933)

Aunque Herbert Hoover ganó las elecciones presidenciales de 1928 con casi el 60 por ciento de los votos y se fue el presidente No. 31 de EE.UU., su papel como mandatario no es muy recordado. En realidad, muchos estadounidenses probablemente piensen que fue el director del FBI (pero no, el director del FBI por mucho tiempo fue Edgar Hoover).

Hoover fue, de hecho, presidente de EE.UU., y uno muy interesante. Quedó huérfano a los 9 años, trabajó y se las arregló para ingresar a la recién creada Universidad de Stanford para estudiar ingeniería de minas.

Allí se casó con Lou Henry, la única mujer estudiante de geología en la escuela, y la pareja viajó por el mundo evaluando sitios mineros y aprendiendo idiomas. (En la Casa Blanca, a menudo hablaban en mandarín cuando no querían que el personal escuchara a escondidas).

La exitosa coordinación de Hoover con la Administración de Alimentos de EE.UU. durante la Primera Guerra Mundial allanó su camino hacia la Oficina Oval, puesto al que fue elegido en 1928 para el periodo 1929—1933.

Aunque fue enormemente popular al principio de su mandato, durante su mandato ocurrió la Gran Depresión y agrió seriamente su índice de aprobación. Herbert luchó valientemente contra la polvorienta marea de la pobreza, pero sus programas fueron en gran medida ineficaces. Y con este momento histórico encima, en noviembre de 1933 Hoover perdió la reelección frente a su rival del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt.

Tras su paso por la Casa Blanca, Hoover fue nombrado como presidente de dos Comisiones gubernamentales. Y, en 1940, Hoover intentó ganar la nominación republicana para recuperarse de la derrota de ocho años atrás. Sin embargo, los líderes republicanos no le dieron su apoyo y en cambio apoyaron a Wendell Willkie, quien se enfrentó a Roosevelt y perdió con la reelección del presidente demócrata.