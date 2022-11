¿Podría ganar Trump las elecciones en 2024? ¿Quiénes serían sus principales competidores republicanos y demócratas?

Trump ataca a DeSantis entre disputas de republicanos en el Congreso 5:39

(CNN Español) -- Desde hace semanas, se había especulado con una posible aspiración del expresidente Donald Trump en las elecciones de 2024 para intentar retornar a la Casa Blanca.

Ahora que el exmandatario confirmó su aspiración, ¿podría ganar las elecciones? ¿Quiénes serían sus posibles competidores?

Las probabilidades de Trump en 2024

La salida de Trump de la presidencia, en enero de 2020, fue caótica.

El republicano acababa de perder la reelección frente al candidato demócrata Joe Biden (obtuvo el 46,8% frente al 51,3% de su contrincante), cuando el 6 de enero una muchedumbre compuesta por sus simpatizantes asaltaron el edificio del Capitolio, donde se encuentra el Congreso de Estados Unidos, en un intento de mantener a Trump en el poder e impedir el ascenso de Biden.

Pence cuenta en libro cómo vivió la insurrección del Capitolio 2:21

Las imágenes del violento asalto, que incluyó la irrupción de los manifestantes en el reciento del Senado, dieron vuelta al mundo, al tiempo que Trump se negaba a condenar el ataque y incluso había arengado a sus seguidores poco antes.

publicidad

Pero el asalto fracasó, el 20 de enero Biden asumió la presidencia, y una comisión especial del Congreso sigue investigando los hechos para encontrar responsables del peor ataque sobre la democracia en Estados Unidos.

¿Cuál, es entonces, la imagen actual del expresidente y qué probabilidades podría tener de llegar de nuevo a la Presidencia de EE.UU.?

Aunque Trump es un personaje ampliamente conocido, tiene una popularidad muy baja en todo el país. De acuerdo con una encuesta de NBC realizada en septiembre entre personas registradas para votar, el 34% de los consultados tenía una imagen positiva del republicano, frente a un 54% que tenía una imagen negativa.

Estas cifras son similares a una encuesta de la Universidad de Quinnipiac (34% positiva, 57% negativa) de agosto, y a otra de Gallup en enero (34% positiva, 62% negativa).

Por otro lado, Trump sigue siendo una figura dominante dentro del Partido Republicano, y es el favorito para ganar las internas del partido el año próximo y convertirse en el candidato oficial.

Biden se ríe de Trump en conferencia de prensa 0:34

Aunque su peso no es tan grande como el que se pensaba, y algunos republicanos, como Ron DeSantis, le pisan los talones. Más aún luego de las elecciones legislativas a mita de mandato que tuvieron lugar la semana pasada, donde el Partido Republicano tuvo un desempeño menor al esperado, frente a un repunte de los demócratas, aún cuando el mismo Trump se había puesto a sí mismo en medio de la campaña.

Posibles adversarios de Trump en la primaria republicana

Estos son, según un ranking elaborado por Chris Cillizza, de CNN, los republicanos con más posibilidades de convertirse en los abanderados del partido en 2024, por detrás de Trump, que al momento sigue siendo el favorito.

Ron DeSantis -- El gobernador republicano de Florida es el único posible aspirante que supone una amenaza directa para Trump en unas primarias presidenciales. DeSantis tiene una gran habilidad para atraer titulares y ha logrado un apoyo considerable con una agenda profundamente conservadora en su estado, que tocó temas como la inmigración, la educación y el aborto, entre otros.

Si Trump entra en la carrera como se espera, DeSantis tendrá que tomar una decisión muy difícil.

Trump ataca a DeSantis entre disputas de republicanos en el Congreso 5:39

Tim Scott -- Le sigue a DeSantis en el ranking el senador de Carolina del Sur Tim Scott. Si Trump no se presenta, inmediatamente sería uno de los favoritos de la contienda: es el único republicano negro en el Senado y ha demostrado su capacidad para recaudar dinero.

Glenn Youngkin -- Otro de los nombres que podría funcionar es el de Glenn Youngkin. Es verdad que recién está en el primer año de gobernador de Virginia, lo que genera escepticismo, pero, en palabras de Cillizza, "como Barack Obama debería habernos enseñado a todos, la inexperiencia en la política nacional no es necesariamente algo malo".

Mike Pence -- No hay que olvidar otro jugador fuerte del partido: Mike Pence. El vicepresidente tiene un reconocimiento y una red de donantes que es la envidia de casi todos los posibles candidatos.

Su gran contra es que es persona non grata para Trump desde que se negó a interferir en la certificación de los resultados electorales de 2020 tal como pretendía el entonces mandatario. E incluso si el expresidente decide no presentarse, es posible que pueda interferir para bloquearlo.

Ted Cruz -- Cruz, que quedó en segundo lugar tras Trump en las primarias de 2016, es lo suficientemente inteligente como para saber que la carrera está congelada hasta que Trump se decida, pero está trabajando. Para las elecciones intermedias, planificó un viaje por tres estados clave para la elección del candidato republicano: Iowa, Nuevo Hampshire y Nevada.

Si Trump se postula a la presidencia, ¿cuál sería el impacto? 1:03

Candidatos demócratas que podrían enfrentarse a Trump en 2024

Y estos son, según también el ranking elaborado por Chris Cillizza, los posibles precandidatos demócratas que encabezarían una interna dentro del partido.

Joe Biden -- Si el actual presidente se presenta, sería el gran favorito para candidato demócrata y lo más probable es que no enfrentará una batalla seria en las primarias. Sin embargo, Biden da un paso al costado, el panorama deja de ser claro.

Trump vuelve a levantar expectativas sobre candidatura 0:37

Kamala Harris -- Aunque su vicepresidencia ha sido algo accidentada hasta el momento, y no le han faltado titulares negativos, Harris sería una candidata natural si Biden no se presenta. Lleva consigo el logro de ser la primera mujer, negra y de ascendencia asiática en convertirse en vicepresident,a y sigue siendo muy apreciada entre los votantes negros. Este factor, como dejó en claro 2020, juega un papel muy importante en la elección del abanderado del partido.

Pete Buttigieg -- Tras perder en la carrera por la candidatura demócrata en 2020, Buttigieg se convirtió en la primera persona abiertamente gay en ser secretario de un departamento en el Gobierno de Biden. Como titular de Transporte ha tenido un desempeño exitoso (que estuvo a punto de derrumbarse por una amenaza de una huelga ferroviaria que finalmente no se concretó). No hay duda de que Buttigieg es un talento desde el punto de vista político, pero aún debe mostrar su capacidad de atraer a votantes no blancos, algo que le costó mucho hacer en 2020.

Gavin Newson -- En el cuarto lugar (poniendo a Biden en el primero), se sitúa al gobernador a Newson. "Lo que podemos decir con seguridad es que si Biden no se presenta, parece que el gobernador de California sí lo hará".

¿La prueba? Sus recientes publicidades pagas en siete estados con gobernadores republicanos diciendo que en su estado abortar es ilegal, una movida que, según Cillizza, "lleva escrita la candidatura presidencial".

Trump no quiere revelar sus declaraciones de impuestos, ¿por qué? 2:32

Newson competirá por un segundo mandato en las elecciones intermedias y está usando a California como una suerte de incubador de políticas liberales. Otro punto a su favor es que podría recaudar decenas de millones de dólares necesarios para financiar una candidatura de carácter nacional.

Elizabeth Warren -- Una segunda mujer aparece a continuación en el ranking: Elizabeth Warren. Al ser consultada sobre 2024, la senadora ha dicho que espera que Biden se vuelva a presentar y que ella irá por la reelección para el Senado. Pero si el presidente decide dar un paso al costado, es difícil pensar que no intente aprovechar el momento. Y estaría bien posicionada. El nicho que se labró en 2020, como candidata con un conjunto detallado de propuestas para cada problema que enfrenta el país, podría ser atractivo para los demócratas en busca del sucesor de Biden.

Bernie Sanders -- El senador independiente sigue siendo muy querido y tiene un claro apoyo de los progresistas. Pero más allá de lo político, tiene una dificultad insalvable: la edad. Una serie de encuestas recientes dejó claro que a los demócratas les preocupa que Biden sea demasiado mayor para desempeñar todas las tareas del cargo y Sanders tiene dos años más que el actual presidente.

Con información de Chris Cillizza y Stephen Collinson de CNN.