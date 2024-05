Conclusiones del día 12 del juicio a Donald Trump por pagos de dinero por silencio

Donald Trump en la corte de Nueva York.

Nueva York(CNN) -- Los fiscales en el juicio de Donald Trump por el pago de dinero por silencio se sumergieron en el rastro de papel al centro de su caso este lunes, revelando a los jurados exactamente cómo Michael Cohen fue reembolsado por el fideicomiso de Trump y sus cuentas personales en 2017 después de que pagó dinero por silencio a Stormy Daniels.



El testimonio de dos antiguos empleados de la Organización Trump que trabajaron en los reembolsos a Cohen en 2017 permitió a los fiscales centrarse explícitamente en los 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Pero antes de que los fiscales expusieran sus pruebas clave, el juez Juan Merchan advirtió explícitamente de que metería al expresidente en la cárcel si volvía a violar la orden de silencio del caso.

Y al final de la jornada del lunes, la Fiscalía del distrito de Nueva York insinuó cómo están las cosas más ampliamente, diciendo al juez que estimaban que les quedaban unas dos semanas de testimonios en su caso.

Estas son las conclusiones del duodécimo día del juicio de Trump:

El juez amenaza con encarcelar a Trump

Merchan comenzó la sesión del lunes anunciando que encontró a Trump en desacato por violar su orden de silencio por décima vez, después de multarlo la semana pasada por nueve violaciones citadas por los fiscales. Cada violación conllevaba una multa de US$ 1.000, el máximo permitido por la ley neoyorquina.

Aunque el lunes solo multó a Trump por una infracción, el juez consideró que era suficiente para lanzar una dura advertencia: meterá a Trump en la cárcel si no deja de hacerlo.

"Señor Trump, es importante que entienda que lo último que quiero hacer es meterlo en la cárcel", le dijo Merchan a Trump.

El juez continuó diciendo que era "consciente de las implicaciones más amplias de tal sanción. La magnitud de una decisión así no es unilateral". Pero el juez dijo que su trabajo era "proteger la dignidad del sistema judicial y obligar al respeto".

"Sus continuas violaciones de la orden legal de este Tribunal amenazan con interferir en la administración de justicia con ataques constantes, que constituyen un ataque directo al Estado de Derecho. No puedo permitir que esto continúe", dijo Merchan. "Por mucho que no quiera imponer una sanción de cárcel, y he hecho todo lo posible para evitar hacerlo, quiero que entiendan que lo haré, si es necesario y apropiado".

Trump miraba a Merchan mientras hablaba, y negó con la cabeza cuando el tribunal le facilitó una copia en papel de la orden del juez.

Esa orden de silencio prohíbe a Trump hacer comentarios sobre los testigos, el personal del tribunal o el jurado. Trump no ha sido acusado de violar la orden de silencio en los días posteriores a la segunda audiencia ante el juez. Pero si finalmente los fiscales plantean otra violación antes del final del juicio, Merchan tendrá que tomar una decisión trascendental.

Los jurados ven cheques, facturas y libros en el centro de las acusaciones

El testimonio de este lunes de dos testigos fue importante porque los miembros del jurado vieron documentos que los fiscales dicen que fueron falsificados para que Cohen pudiera ser reembolsado por el pago de dinero por silencio a Daniels.

El exinterventor de la Organización Trump Jeffrey McConney testificó sobre las facturas de US$ 35.000 que procesó a Cohen como reembolso por el pago de US$ 130.000 de dinero por silencio. Mes a mes, McConney confirmó que recibió un correo electrónico que contenía la factura de Cohen por US$ 35.000, que la Organización Trump afirmó que eran "gastos legales".

También confirmó que envió la factura a la empleada de cuentas por pagar de la Organización Trump Deborah Tarasoff para que emitiera el cheque.

"Por favor, pagar desde el Fideicomiso. Contabilizar a los gastos legales. Pon 'anticipo para los meses de enero y febrero de 2017' en la descripción", escribió McConney a Tarasoff en un correo electrónico de febrero de 2017.

Tarasoff testificó más tarde que emitió cheques de la cuenta personal de Trump y los envió a Washington, para que Trump los firmara en la Casa Blanca.

Los miembros del jurado vieron las facturas, los libros de contabilidad y los comprobantes de la empresa, así como los propios cheques, que fueron pagados durante los tres primeros meses por el Donald J. Trump Revocable Trust y luego con cargo a la cuenta personal de Trump durante los últimos nueve meses.

Con cada pago, los fiscales señalaron que el dinero se pagó de la cuenta "51505" de la Organización Trump, lo que significa gastos legales, a pesar de que Cohen estaba siendo reembolsado por el pago de dinero por silencio.

Esos registros estaban vinculados a los 34 cargos contra Trump en la acusación, que acusaba a Trump de haber "hecho y causado una entrada falsa en los registros comerciales de una empresa", a través de los cheques, facturas, comprobantes y entradas de libros utilizados para pagar a Cohen.

El testimonio de McConney y Tarasoff puede haber sido más seco que lo que los jurados aprendieron sobre el mundo de las revistas sensacionalistas y los escándalos de celebridades de David Pecker y Keith Davidson, pero es lo que los jurados necesitan escuchar mientras consideran el destino de Trump.

McConney muestra por qué Cohen recibió US$ 420.000 en total

Los jurados vieron notas manuscritas escritas por el ex director financiero de la Organización Trump Allen Weisselberg y McConney en enero de 2017 calculando un pago a Cohen por un total de US$ 420.000.

Los cálculos de Weisselberg fueron escritos a mano directamente en un extracto bancario de octubre de 2016 para Essential Consultants (la LLC de Cohen), incluyendo una partida para la transferencia de US$ 130.000 al entonces abogado de Stormy Daniels, Davidson, vinculada al acuerdo de dinero por silencio a la estrella de cine para adultos para encubrir una aventura. (Trump niega haber tenido una relación con Daniels).

McConney guió al jurado a través de los cálculos escritos explicando que incluía reembolsos por US$ 50.000 en servicios técnicos y la transferencia bancaria de US$ 130.000, que fueron "brutos" a US$ 360.000 para dar cuenta de los impuestos sobre ese dinero.

El exinterventor también reconoció que los reembolsos de gastos no son ingresos imponibles, por lo que no tenía sentido contabilizarlos así.

Los US$ 420.000 también incluían una bonificación de US$ 60.000 para Cohen y debían pagársele en cuotas mensuales de US$ 35.000.

McConney no relacionó la partida de US$ 130.000 del extracto bancario con el acuerdo de dinero por pagos de silencio, testificando que no conocía ningún detalle sobre el plan de reembolso a Cohen, solo que Cohen necesitaba ser reembolsado.

McConney atacó a Cohen varias veces en el estrado, al igual que varios otros testigos del juicio que han declarado hasta ahora. McConney, cuando se le preguntó si Cohen era abogado en 2017, dijo sarcásticamente "seguro" y "OK".

En el contrainterrogatorio, el abogado de Trump, Emil Bove, distanció a Trump del rastro de papel, confirmando con McConney que nunca habló con Trump sobre la estructura de pago para el reembolso de Cohen.

El veterano ejecutivo contable de Trump testificó que a menudo no estaba al tanto de las conversaciones entre Trump y su antiguo jefe Weisselberg. Aceptó en el estrado que a veces le pedían que hiciera cosas que desconocía.

La Organización Trump está pagando las facturas legales de McConney, aunque se retiró el año pasado después de unos 45 años en la empresa de Trump.

Tarasoff testifica sobre los cheques de Trump, firmados (con Sharpie) y sin firmar

Tarasoff, que todavía trabaja en cuentas por pagar, proporcionó testimonio de que Trump no siempre firmaba los cheques que ella emitía. Ella dijo en el estrado el lunes por la tarde que a veces Trump anularía cheques firmándolos con un marcador Sharpie negro.

"Si no quería firmarlo, no lo firmaba", dijo Tarasoff.

En el contrainterrogatorio, el abogado de Trump, Todd Blanche, aclaró con Tarasoff que ella no estuvo presente en las conversaciones entre Weisselberg y Trump (ella no obtuvo permiso de Trump para generar los cheques a Cohen mostrados en la corte y no tiene conocimiento de lo que pasó con los cheques después de que los envió por correo a la Casa Blanca).

Pero sí los recibió de vuelta por correo firmados y luego los desembolsó para Cohen.

Trump se muestra más comprometido con el testimonio sobre sus negocios

Durante la mayor parte de las dos primeras semanas de testimonio, Trump se reclinaba con frecuencia en su silla, cerraba los ojos y parecía no prestar atención a las discusiones sobre presuntas aventuras y pagos de dinero por silencio.

El lunes, sin embargo, adoptó una postura diferente sentado a la mesa del acusado.

Trump se volvió hacia McConney y Tarasoff mientras testificaban, observándolos más de cerca que a la mayoría de los testigos anteriores. Ambos testigos trabajaron para Trump durante décadas, Tarasoff sigue trabajando para la Organización Trump, y su testimonio se centró en los negocios de Trump, más que en temas de los que Trump quizá preferiría no oír hablar.

Trump sonrió cuando McConney recordó una anécdota en la que Trump le dijo en broma: "Estás despedido", después de que McConney entregara un informe en el que sus saldos de caja eran bajos.

"Me dijo: 'No, céntrate en mis facturas. Negocia mis facturas. Mira mis facturas'. Fue un momento de enseñanza", explicó McConney.

Trump se giró completamente en su silla para ver el testimonio de Tarasoff cuando su abogada, Blanche, comenzó su contrainterrogatorio de la empleada de cuentas por pagar de la Organización Trump y ella explicó que la organización era como una "empresa familiar".

Eric Trump, que sigue al frente de la Organización Trump y la abogada Alina Habba, que representó a los empleados de la empresa en el juicio por fraude civil del pasado otoño, incluido McConney, también asistieron al tribunal el lunes.

Cuando Tarasoff regresó al estrado el lunes por la tarde después de un descanso, le dio a Eric Trump un golpecito amistoso en la rodilla mientras pasaba.