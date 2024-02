Para apelar el fallo por fraude, Trump deberá pagar la millonaria multa 2:02

(CNN) –– El expresidente Donald Trump, sus hijos adultos Donald Jr. y Eric, además de dos exfuncionarios de la Organización Trump apelaron la sentencia de US$ 464 millones dictada en su contra en el caso de fraude civil en Nueva York.

Los Trump presentaron la apelación ante el tribunal este lunes, el primer día hábil después de que el juez Arthur Engoron emitiera la orden oficial de la sentencia. Donald Trump está personalmente en apuros por el desembolso de US$ 454 millones, incluidos los pagos de intereses.

En el documento presentado, los abogados de Trump informaron que apelarían la suma de dinero en la sentencia y otras reparaciones, incluidas las prohibiciones contra los Trump de servir como funcionarios de corporaciones en Nueva York durante un período de varios años. También si el juez “cometió errores de derecho y/o de hecho, abusó de su discreción y/o actuó más allá de su jurisdicción”.

No quedó claro de inmediato cómo Trump planeaba responder por el dinero necesario para la apelación.

El expresidente tendrá que aportar efectivo o pagar una fianza para cubrir US$ 355 millones y unos US$ 100 millones adicionales en intereses que se le ordenó pagar. A cada uno de sus hijos se les ordenó devolver más de US$ 4 millones en ganancias que recibieron indebidamente debido al fraude.

“Si no aporta todos esos dólares, los intereses seguirán aumentando durante todo el caso”, señaló Jeremy Saland, un abogado de defensa penal. "La conclusión es que está en problemas", señaló.

“No tiene que entregar el dinero para apelar. Él pone el dinero para dejar evitar que la suma siga subiendo. La manera de cubrirlo es con dinero en efectivo”, explicó Saland.

Los intereses se acumulan a una tasa anual del 9% hasta que se realiza el pago en su totalidad, dicen los abogados. Si Trump paga una fianza, que podría estar respaldada por propiedades u otros activos, impedirá que la fiscal general se apodere de su propiedad.

Trump también podría pedirle al tribunal de apelaciones que suspenda el fallo o solictarle que no le exijan que envíe el dinero hasta más tarde.

Algunos abogados dicen que es común que las empresas tengan que enfrentar sentencias por esta cantidad, pero la magnitud de la misma para un individuo es, en cierto modo, territorio inexplorado.

La Organización Trump es una entidad privada y gran parte de su situación financiera se mantiene celosamente guardada. Trump dijo bajo juramento el año pasado que tenía más de 400 millones de dólares de efectivo en exceso.

La oficina de la fiscal general de Nueva York dijo en un expediente judicial el año pasado que en 2021 Trump tenía alrededor de 200 millones de dólares en efectivo inmovilizados en una sociedad con Vornado.

Si Trump decidiera vender una propiedad para recaudar dinero, eso podría llevarle meses, además de requerir tal vez la aprobación del monitor establecido como resultado de la investigación y la aprobación de la fiscal general. También probablemente resultaría en una gran factura fiscal.

Ahora bien, si la apelación de Trump tiene éxito o el tribunal reduce la cantidad de dinero que debe, el expresidente podría recuperar el dinero que ha depositado .

La sentencia firmada por Engoron se publicó en el expediente judicial el viernes, una semana después de que declarara a Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump responsables de fraude en el caso civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El juez negó una solicitud de Trump para retrasar el fallo durante 30 días diciendo que sus abogados no explicaron ni justificaron una razón para hacerlo. Sus abogados habían argumentado que el plazo no perjudicaría a la oficina del fiscal general de Nueva York y permitiría un proceso ordenado dada la “magnitud” de la decisión.

Lauren del Valle, de CNN, contribuyó a este informe.