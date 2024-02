Zelensky dice que Trump no entiende a Putin porque nunca ha luchado contra Rusia

Zelensky: 31.000 soldados ucranianos han muerto 1:08

(CNN) -- El expresidente de EE.UU. Donald Trump estará “contra los estadounidenses” si decide apoyar a Rusia en lugar de a Ucrania, dijo el domingo el presidente de ese país devastado por la guerra, Volodymyr Zelensky.

En declaraciones a Kaitlan Collins de CNN en Kyiv, Zelensky dijo que “no puede entender cómo Donald Trump puede estar del lado de (el presidente de Rusia Vladimir) Putin”.

"Es increíble", añadió.

Trump, que está a punto de convertirse en el candidato presidencial republicano tras ganar las primarias republicanas de Carolina del Sur, se ha negado en el pasado a decir si quiere que Rusia o Ucrania ganen la guerra.

Zelensky dijo que creía que Trump —quien también afirmó que pondría fin al conflicto en un día si es elegido— no entendía los objetivos de Putin.

"Creo que Donald Trump no conoce a Putin", dijo Zelensky. “Sé que lo conoció… pero nunca peleó contra Putin. (El) ejército estadounidense nunca luchó con el ejército de Rusia. Nunca… yo lo entiendo mejor”, dijo.

publicidad

"No creo que comprenda que Putin nunca se detendrá", dijo.

Zelensky dijo a CNN que Rusia está gastando “miles de millones” en difundir información falsa sobre la guerra y que ha logrado utilizar la desinformación como arma e influir en el debate en Estados Unidos.

“Me sorprendió que sean fuertes incluso en Estados Unidos, en la UE (Unión Europea), en todo el mundo. Invirtieron mucho dinero en esto”, dijo.

Inflar el número de víctimas ucranianas es solo un ejemplo de cómo Rusia está difundiendo narrativas falsas, dijo el presidente. Más temprano el domingo, Zelensky reveló por primera vez el número de soldados ucranianos muertos en el conflicto hasta el momento: 31.000.

Dijo que era importante compartir la cifra porque “ya estamos hartos de mentiras”, y añadió que incluso algunos políticos estadounidenses han estado compartiendo cifras muy inexactas.

CNN no puede verificar de forma independiente las cifras, que llegaron el fin de semana en que Ucrania cumplió dos años desde la invasión a gran escala de Rusia. Los funcionarios estadounidenses estiman que unos 70.000 soldados han muerto y casi el doble han resultado heridos.

Zelensky: "Millones morirán"

Ucrania ha tenido un comienzo de año difícil. Sufrió una gran derrota a principios de este mes cuando las tropas ucranianas se retiraron de Avdiivka, una ciudad oriental que ocuparon durante una década.

Zelensky y otros funcionarios ucranianos y occidentales dijeron que Avdiivka se perdió porque las tropas no tenían suficientes municiones para defenderla.

Sin embargo, a pesar de las terribles consecuencias de esta escasez, el Congreso de Estados Unidos sigue estancando el paquete de ayuda militar de US$ 60.000 millones de dólares del presidente Joe Biden para Ucrania.

Zelensky dijo que sin la ayuda de Estados Unidos, Ucrania no sólo tendrá dificultades para lograr nuevos avances en el campo de batalla, sino que también le resultará difícil seguir defendiéndose este año.

“La gente estará preparada, pero no habrá municiones y las brigadas no estarán listas... no solo para nuestra contraofensiva, sino que no estarán listas para defenderse, para mantenerse fuertes. Será muy difícil”, afirmó.

El momento es crucial, ya que Zelensky dijo el domingo que Rusia podría intentar una nueva ofensiva a finales de mayo.

El nuevo jefe del ejército de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, está elaborando actualmente dos versiones de un plan sobre qué hacer a continuación, dijo. Si Kyiv obtiene la ayuda de Estados Unidos, podrá empezar a contraatacar a Rusia. Si no es así, tendrá que centrarse únicamente en defender.

Zelensky dijo que habló con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre el paquete de ayuda y que se sentía optimista después de esa conversación.

"Dijo que hará todo lo posible para apoyar a Ucrania, está de nuestro lado y comprende lo heroicos que son nuestro pueblo, nuestros soldados y civiles", dijo.

Zelensky añadió que, si bien entiende que Estados Unidos se acerca a las elecciones, espera que se pueda llegar a un acuerdo.

"Si cambian de opinión, será un gran problema para nosotros", afirmó.

“Le pedí al presidente (Biden)… 'por favor, presidente, le pido que me ayude y que ayude al pueblo ucraniano… por favor, tengan una reunión entre ellos, demócratas y republicanos, y, por favor, ¿pueden llegar a un acuerdo?'", dijo.

Cuando Collins le preguntó sobre la afirmación del senador estadounidense JD Vance de que el resultado de la guerra no cambiará incluso si Ucrania recibe el dinero, Zelensky dijo que Vance “no entiende lo que está pasando aquí”.

“Entenderlo es estar en primera línea para ver qué está pasando... sin este apoyo. Y comprenderá que millones de personas morirán”, añadió.

“Él no lo entiende, por supuesto, Dios los bendijo y no tienen la guerra en su territorio”.

Con información de Andy Carey, Madalena Araujo y Victoria Butenko de CNN.