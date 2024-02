Estas son cinco conclusiones de las primarias republicanas de Carolina del Sur

La hegemonía de Donald Trump entre los votantes republicanos 4:57

(CNN) -- Donald Trump ganó las primarias presidenciales republicanas de Carolina del Sur, según proyecta CNN, al derrotar a Nikki Haley en su propia casa, al tiempo que arrasó en los estados de votación anticipada.

Ya como el gran favorito para conseguir su tercera nominación consecutiva, la victoria del expresidente en el Estado del Palmetto, donde Haley fue elegida gobernadora en dos ocasiones, prácticamente puso fin a la contienda, aunque Haley insiste en que seguirá luchando al menos hasta el mes que viene.

El dominio de Trump en Carolina del Sur no fue sorprendente. El estado es uno de los más conservadores del país y ha respaldado al expresidente cada vez que se ha presentado a las elecciones. Según una encuesta a pie de urna de CNN entre los votantes de las primarias, más de 4 de cada 10 se describieron a sí mismos como afiliados al movimiento MAGA, mientras que aproximadamente 8 de cada 10 se describieron a sí mismos como conservadores. Solo un tercio de los encuestados reconoció al presidente Joe Biden como el legítimo ganador de las elecciones de 2020.

Tanto Biden como Trump pivotaron hacia la campaña de las elecciones generales hace semanas, pero la decisión de Haley de disputar la contienda carcome al expresidente, que se posiciona para ganar control sobre el aparato político del Partido Republicano.

Aunque el resultado en Carolina del Sur nunca estuvo realmente en duda —la mayoría de las encuestas mostraban a Trump con una ventaja de entre 25 y 30 puntos—, aún quedan algunos detalles pendientes. El principal de ellos: ¿cuántos delegados puede ganar Haley? Carolina del Sur da la mayor parte de su botín al ganador estatal, pero también reparte delegados al ganador en cada uno de sus siete distritos congresuales.

CNN proyectó la noche de este sábado que Haley ganaría el primer distrito congresional del estado y sus tres delegados.

Las victorias de Haley en los distritos no cambiarán la trayectoria de la contienda, pero podrían decirnos algo sobre el camino que le queda por recorrer a Trump.

Mientras esperamos, estás son las conclusiones de las primarias presidenciales del Partido Republicano en Carolina del Sur en 2024.

La contienda se acelera ahora

La contienda toma una nueva dirección a partir de ahora. La lenta marcha a través de los estados de votación anticipada terminó. Las primarias son ahora nacionales.

El 12 de marzo se habrán adjudicado el 56% de los delegados a la Convención Nacional Republicana. Y en la mayoría de los estados, los delegados republicanos son para todos los ganadores, lo que significa que Haley no obtiene ningún crédito por quedar en segundo lugar.

Con Haley sin victorias hasta ahora, la línea de meta —los 1.215 delegados necesarios para hacerse con la nominación — podría estar a la vista para Trump en cuestión de semanas.

La próxima prueba será este martes en las primarias de Michigan, aunque los republicanos del estado han optado por otorgar sus delegados parcialmente a través de las primarias y parcialmente a través de una convención caucus días después. Le siguen los caucus de Idaho y Missouri y las primarias de Dakota del Norte. Después, el Supermartes, está en juego el 36% de los delegados del partido.

Trump domina el establishment del Partido Republicano... otra vez

Por si no quedó claro cuando ganó la nominación en 2016, se convirtió en presidente, echó a todos menos a unos pocos críticos republicanos del cargo o del partido, y luego irrumpió en la contienda de 2024 a pesar de enfrentarse a múltiples acusaciones, el Partido Republicano pertenece a Donald Trump.

Sin embargo, su éxito aquí, en el estado natal de Haley, subraya lo mucho que ha cambiado en menos de una década. Tampoco ha sido una toma de poder hostil, por muy hostil que pueda ser Trump con sus rivales. La mayoría de los votantes republicanos están totalmente de acuerdo con Trump —como demuestra la mayoría que afirma creer en sus mentiras sobre las elecciones de 2020— y las partes de su personalidad que hacen que los republicanos del establishment se acobarden son, como hemos visto, en realidad una gran parte de su atractivo para la mayoría de los votantes.

La propia Haley, cuando se convirtió en una figura nacional, se presentó como conservadora del tea party, como parte de un grupo de republicanos que querían llevar al partido más a la derecha. Pero cuando el Partido Republicano se inclinó hacia el populismo de derechas de Trump, incluso Haley es vista como una figura del establishment.

Sus posiciones políticas y su tono general a la hora de debatir los temas así lo reflejaban. Su suerte en estas primarias lo confirma.

¿Cuál es el futuro de Haley?

Para empezar, su campaña anunció una gira por Michigan, Minnesota, Colorado y Utah a partir de este domingo. También gasta dinero en publicidad televisiva y digital dirigida a los estados que votan en el Supermartes del 5 de marzo.

"En los próximos 10 días hablarán otros 21 estados y territorios. Tienen derecho a una verdadera elección, no a unas elecciones al estilo soviético con un solo candidato", dijo Haley en su discurso de concesión.

Sin embargo, es más difícil saber si conseguirá alguna victoria y empezará a desafiar seriamente a Trump en la contienda de delegados.

No existe una coalición suficientemente grande a favor de Haley en las primarias del Partido Republicano

La campaña de Haley lleva tiempo promocionando encuestas para las elecciones generales que la muestran en una posición mucho más fuerte que Trump en un hipotético enfrentamiento contra Biden.

Pero no puede saltarse el paso de derrotar primero a Trump en las primarias.

Hace tiempo que existe una coalición teórica para Haley. Empieza por los republicanos moderados y los rechazados por Trump, en particular los votantes suburbanos con estudios universitarios que han huido del partido desde la ascensión de Trump en 2016, e incluye a los independientes a los que se permite votar en las primarias republicanas en algunos estados, como New Hampshire y Carolina del Sur. Sin embargpo, esa coalición no se muestra a favor de Haley, al menos no con la fuerza suficiente para cambiar sustancialmente la composición de un electorado republicano que sigue respaldando firmemente a Trump en general.

Haley dijo que seguirá en la contienda hasta el Supermartes. Con el apoyo de Trump entre la base republicana sin mostrar signos de resquebrajamiento, ella tendrá que de alguna manera sacudir las cosas dramáticamente, y hacerlo en un punto mucho más difícil en la contienda de lo que ha enfrentado hasta ahora.

"Hay un gran número de votantes en las primarias republicanas que quieren una alternativa", dijo Haley la noche de este sábado. "Dije a principios de esta semana que, pasara lo que pasara en Carolina del Sur, seguiría presentándome a la presidencia. Soy una mujer de palabra".

La audición de Tim Scott como candidato a la vicepresidencia

El resultado más importante de las primarias de Carolina del Sur podría ser la estrecha relación que Trump parece haber desarrollado con su rival en las primarias del Partido Republicano de 2024, el senador Tim Scott.

Las últimas semanas pueden haber servido a Scott como audición para la candidatura a la vicepresidencia. Hizo campaña con Trump, apareció junto a él en un foro de Fox News y en otras entrevistas, e instó a Haley —que lo nombró para su escaño en el Senado cuando ella era gobernadora— a que se retirara de la contienda.

"Carolina del Sur es el país de Trump", declaró Scott desde el escenario la noche de este sábado después de que Trump le pidiera que hablara.

Scott se ha convertido en un sustituto clave de Trump desde que abandonó la carrera presidencial en noviembre - y el ex presidente se ha dado cuenta.

"Es el mejor sustituto que he visto nunca", dijo Trump en un mitin la noche del viernes. "Es mucho mejor representante para mí que para sí mismo".