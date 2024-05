(CNN) -- Ganar la presidencia poco después de sobrevivir a la publicación de la cinta filtrada de "Access Hollywood" en 2016 es el momento en el que Donald Trump desafió la gravedad política.

Se escuchó en una grabación a un político decir cosas realmente repugnantes sobre las mujeres y, aun así, los votantes lo elevaron al cargo más alto. La capacidad de Trump para sobrevivir a ese episodio vergonzoso resuena en su ascenso a la nominación presidencial republicana por tercera vez, a pesar de perder las elecciones de 2020 y luego intentar revertir los resultados.

Es fácil olvidar lo desconcertante que fue escuchar a Trump en ese video por primera vez y cuántos republicanos que en aquel entonces le pidieron que abandonara la carrera presidencial ahora lo apoyan.

Si la vergonzosa cinta representa de alguna manera el mayor triunfo de Trump, también es algo que continúa persiguiéndolo, ya que se convirtió en el foco de su juicio penal por sobornos en Nueva York el viernes.

La victoria de Trump en el Colegio Electoral en 2016 parece aún más improbable si se la vuelve a contar. Hicks, su excolaboradora cercana, contó al jurado lo que debe haber sido el momento increíblemente incómodo, al leer a su jefe una transcripción de la cinta de "Access Hollywood" –en la que él se jacta de poder manosear a las mujeres–.

"Fue una crisis", dijo sobre el impacto de su publicación en la campaña. Era sórdido, y los lineamientos eran generalmente conocidos incluso sin el testimonio de Hicks del viernes. El juez del caso dictaminó al inicio del juicio que la cinta en sí no podía ser reproducida en el tribunal, pero su contenido fue descrito en la sala.

Vale la pena revisitar el terremoto que desató la cinta "Access Hollywood" en la campaña de 2016. Cuando fue publicada, dejó a mucha gente sin palabras.

La cinta fue grabada en 2005 y se filtró a The Washington Post, que publicó el video el 7 de octubre de 2016, poco más de un mes antes del día de las elecciones. Se escucha a Trump hablar de intentar, sin éxito, "avanzar" con una mujer casada y anónima, y luego habla groseramente de su deseo incontrolable de besar a una actriz con la que está a punto de reunirse con el entonces presentador de "Access Hollywood", Billy Bush.

"Cuando eres una estrella, te dejan hacerlo", le dijo a Bush. "Tu puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por la c****a".

Varios republicanos que hoy respaldan completamente a Trump, como el senador Mike Lee de Utah, le pidieron en 2016 que dimitiera inmediatamente. La percepción dentro del círculo íntimo de Trump era que la mayoría de los legisladores republicanos lo querían fuera de la lista, escribió más tarde el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie en sus memorias.

El entonces presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que estaba "asqueado". Y el entonces presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, pensó que Trump debería renunciar o en caso contrario perdería de manera aplastante, según Christie y el entonces asistente de Trump, Steve Bannon.

Incluso la esposa de Trump, Melania, que rara vez hace declaraciones públicas, expresó su disgusto por las palabras de la cinta, aunque más tarde diría que se había tratado de una "charla de muchachos".

Las cosas eran tan sombrías en aquel entonces que Trump emitió la que probablemente sea la única disculpa de su carrera política en un video directo a la cámara publicado en Twitter, ahora X, en el que admite que la cinta es real y asume la responsabilidad.

"Lo dije. Me equivoqué. Y pido disculpas", dijo Trump, aunque dejó claro que no se bajaría de la carrera por las elecciones. Estar expuesto a personas durante la campaña electoral lo había cambiado, dijo Trump, antes de intentar establecer una equivalencia entre sus palabras y las acusaciones contra el expresidente Bill Clinton.

