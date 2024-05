¿Quién es Hope Hicks, la antigua asesora de Trump que testificará en el caso del pago de dinero por silencio en Nueva York?

¿Cuál es el punto central del juicio en contra de Donald Trump? 3:58

Washington (CNN) -- Hope Hicks, exasesora de confianza durante mucho tiempo en el círculo íntimo de Donald Trump, testificará este viernes en el juicio por el pago de dinero por silencio en Nueva York tras ser citada.



"Estoy muy nerviosa", dijo Hicks mientras miraba al jurado. Parecía visiblemente incómoda tras subir al estrado.

Como CNN informó anteriormente, Hicks compareció ante el jurado investigador el año pasado antes de que Trump fuera acusado, al igual que la consejera de Trump Kellyanne Conway.

Hicks fue la secretaria de prensa de Trump durante la campaña y podría arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo dentro de la operación política en las últimas semanas antes de las elecciones de 2016, cuando Cohen dice que estaba pagando a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta aventura que a Trump le preocupaba que pudiera poner en peligro su campaña presidencial. Trump supuestamente reembolsó a Cohen después de asumir el cargo y desde entonces ha sido acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar la verdadera naturaleza de esos pagos. El expresidente se declaró inocente y niega la relación.

Hicks tiene una larga historia compartida con Trump, que comenzó cuando trabajaba en comunicaciones para la Organización Trump y fue una de las primeras empleadas en unirse a su campaña de 2016. Durante la presidencia de Trump, Hicks ascendió hasta convertirse en directora de comunicación de la Casa Blanca y fue una de las asesoras más duraderas en una Casa Blanca marcada con frecuencia por una serie de salidas airadas.

Prosperó en un entorno en el que la lealtad era primordial, defendiendo constantemente a Trump en medio de las críticas, y el presidente la apodó "Hopey".

La proximidad de Hicks a Trump la ha puesto a veces bajo la lupa de los medios.

Ella testificó en 2018 ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y admitió que ocasionalmente tuvo que decir mentiras piadosas en nombre de Trump, según una fuente con conocimiento directo de su testimonio.

Después de enfrentarse al escrutinio tanto por el testimonio como por su relación con Rob Porter, el exsecretario de personal de Trump que fue acusado de abuso doméstico, Hicks decidió abandonar la Casa Blanca para trabajar como jefa de comunicaciones en Fox News. Porter negó las acusaciones y acabó dimitiendo.

Hicks regresó a la Casa Blanca en marzo de 2020, antes de la reelección de Trump, pero recibió críticas por no creer que las elecciones habían sido robadas, según varios libros publicados sobre los últimos meses en la Casa Blanca de Trump.

Según los informes de "The Divider: Trump in the White House, 2017-2021", se cita a Trump diciendo: "Bueno, Hope no cree en mí".

"No, no creo", respondió Hicks, según el libro. "Nadie me ha convencido de lo contrario".

En octubre de 2022, Hicks testificó ante la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

En un video reproducido por la comisión, Hicks testificó sobre una conversación que tuvo con Trump después de las elecciones, en relación con sus afirmaciones infundadas de fraude electoral.

"Me preocupaba cada vez más que... estuviéramos dañando su legado", dijo a la comisión.

Testificó que Trump "dijo algo parecido a, ya sabes, 'A nadie le importará mi legado si pierdo, así que eso no importará. Lo único que importa es ganar", dijo Hicks en el video.

Politico informó en marzo de que Hicks ha estado dirigiendo una pequeña consultoría de comunicación con una variedad de clientes internacionales, entre ellos el minorista de moda Shein.

Un abogado de Hicks no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

Dudas sobre la implicación en el pago a Daniels

El quid del caso actual contra Trump se centra en el presunto esquema de falsificación de registros de la compañía para ocultar un pago de US$ 130.000 a Daniels para comprar su silencio. Cohen declaró previamente que Trump le ordenó hacer los pagos "con el propósito principal de influir en las elecciones".

Cohen dijo que pagó él mismo a Daniels. Los fiscales dicen que Cohen se reunió más tarde con Trump en la Oficina Oval para trazar cómo Trump le pagaría a través de una serie de facturas falsas por servicios legales.

Trump ha mantenido que no tiene conocimiento de ningún pago a Daniels.

Trump ha tuiteado que Cohen cobró un anticipo mensual, aparte de la campaña. Durante la selección del jurado en su juicio, dijo: "Estaba pagando a un abogado y lo anoté como un gasto legal, algún contador, no lo sabía, lo anotó como un gasto legal, eso es exactamente lo que era, ¿y te acusan por eso?", dijo.

Las órdenes de registro federales publicadas en 2019 mostraron que los fiscales de la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York descubrieron que hubo una loca lucha dentro de la campaña de Trump para hacer control de daños y suprimir acusaciones adicionales de naturaleza sexual para que no se hicieran públicas después de que la cinta "Access Hollywood" saliera a la luz y trastornara la campaña de Trump en octubre de 2016.

Al día siguiente de que la cinta saliera a la luz, Hicks llamó a Cohen y Trump se unió, según los documentos. A partir de ahí, Cohen, actuando como intermediario, estuvo involucrado en al menos 10 llamadas telefónicas ese día, algunas con Trump o Hicks y otras con los ejecutivos de American Media Inc. David Pecker y Dylan Howard. En aquel momento, AMI era propietaria del tabloide National Enquirer.

Algunas de esas conversaciones, según los funcionarios del FBI, eran sobre Daniels, una actriz de cine para adultos cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, según los documentos, pero los documentos no revelan el contenido de las llamadas.

Cohen habló con Hicks al menos otras dos veces ese día, incluso justo antes y después de hablar con los ejecutivos de AMI, según la declaración jurada que respalda la orden judicial.

En una nota a pie de página en la declaración jurada de la orden, un agente del FBI escribió que Hicks dijo a otro agente del FBI que, según recordaba, se enteró por primera vez de las acusaciones hechas por Daniels en noviembre, un mes después.

Hicks dijo entonces a CNN que las conversaciones de principios de octubre con Cohen se referían a la cinta "Access Hollywood".

"Estaba claramente motivado para hacer algo de lo que yo no era consciente", dijo Hicks. "Nada contradice lo que he dicho".

Los fiscales no han acusado a Hicks de participar en el supuesto plan de Trump para influir en las elecciones.

Cuando Hicks testificó ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes poco antes de la publicación de los documentos, respondió "no" cuando la representante demócrata Sheila Jackson Lee le preguntó en múltiples ocasiones si alguna vez estuvo presente cuando Trump y Cohen hablaron de Daniels, según una transcripción publicada de la entrevista a puerta cerrada.

Hicks también dijo que no tenía más información sobre Daniels que la que se enteró por los periodistas.

"Una vez más, no tenía conocimiento de Stormy Daniels más allá de decir que iba a ser mencionada en la historia entre las personas que estaban comprando historias", testificó Hicks. "No hubo detalles específicos ofrecidos por el reportero, y yo no tenía ninguna otra información aparte de lo que me estaba transmitiendo el reportero".

Tras la publicación de los documentos, el representante Jerry Nadler, demócrata de Nueva York y entonces presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, escribió una carta a Hicks pidiéndole que volviera voluntariamente ante la comisión para aclarar su testimonio. Nadler citó "aparentes incoherencias" entre el testimonio de Hicks y las pruebas no selladas sobre las llamadas telefónicas.

Sus abogados respondieron diciendo que su cliente mantiene su testimonio de que ninguna de sus llamadas del 8 de octubre con Cohen estaba relacionada con los pagos a Stormy Daniels.

"El material en la declaración jurada relacionada con la Sra. Hicks es simplemente una cronología de llamadas telefónicas, sin ninguna información sobre su contenido. El hecho de que varias llamadas telefónicas se produzcan en la misma fecha no significa que fueran sobre el mismo tema", decía entonces una carta.

"Independientemente de cualquier otra cosa que el Sr. Cohen estuviera tratando ese día", continuaba la carta de los abogados de Hicks, "sus conversaciones con la Sra. Hicks no fueron sobre Stormy Daniels o cualquier acuerdo relacionado con 'dinero por silencio'".