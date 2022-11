Resultados de las elecciones intermedias en EE.UU., en vivo: así van el Senado, la Cámara y más

El representante electo del Partido Republicano Lawler dice a CNN que quiere que el partido "progrese" desde Trump

El representante republicano electo de Nueva York, Michael Lawler, dijo a CNN que quiere que el Partido Republicano "progrese" desde el expresidente Donald Trump.

"Me gustaría ver al partido avanzar", dijo Lawler a CNN. "Creo que en cualquier momento en que te enfocas en el futuro, no puedes ir tanto al pasado. Y creo que la gente está realmente entusiasmada con la oportunidad de abordar los desafíos a los que nos enfrentamos como país, y creo que hay que centrarse más en los temas y la sustancia de esos temas que en las personalidades".

Lawler añadió: "Creo que moverse en una dirección diferente a medida que avanzamos es algo bueno, no malo. Pero, en última instancia, los votantes decidirán lo que quieren hacer, y el ex presidente decidirá lo que quiere hacer".

Se le preguntó a Lawler si está interesado en dedicar algún tiempo a las investigaciones y a las posibles impugnaciones de esta administración.

"Creo que la máxima prioridad es ocuparse de la inflación y del coste de la vida. Para eso me presenté y en eso me centraré... No quiero ver es lo que vimos durante la administración de Trump, donde los demócratas simplemente fueron tras el presidente y la administración incesantemente", dijo. "No quiero ir de un tema a otro sin tratar los temas que me hicieron ser elegido en primer lugar".