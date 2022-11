Ya se emitieron los votos. Ahora viene la carrera para terminar el recuento y las posibles peleas legales

¿Cómo hace CNN las proyecciones de los ganadores en las elecciones? 0:46

(CNN) -- Los trabajadores electorales están tabulando los votos en estados clave que determinarán el equilibrio de poder en el Congreso, así como en más de tres docenas de cámaras estatales. Debido a las diferentes leyes, algunos estados han contado casi todos sus votos, mientras que otros no pueden terminar durante varios días.

Los estados se preparan para la perspectiva de demandas judiciales en las próximas horas y días. Incluso antes de que se cerraran las urnas este martes, el expresidente Donald Trump y sus aliados estaban difundiendo afirmaciones infundadas de fraude electoral, una repetición de las mentiras de Trump sobre el robo de las elecciones de 2020. Sin embargo, los funcionarios electorales de costa a costa reportaron pocos problemas en las urnas, diciendo que la elección se desarrolló sin problemas más allá de problemas aislados y en su mayoría menores.

En el condado de Maricopa, el más poblado de Arizona, algunos recuentos se retrasaron debido a las boletas que no pudieron ser leídas con éxito en los centros de votación este martes. Esas papeletas se depositaron en cajas seguras y se leerán a partir de este miércoles por la mañana, dijo Bill Gates, presidente de la junta de supervisores del condado. El condado tuvo problemas de tabulación que surgieron de un problema de la impresora en unos 60 centros de votación, aunque Gates dijo que ningún votante fue rechazado de las urnas por esa razón.

Pero eso no impidió que Trump y sus aliados afirmaran sin fundamento que el problema era una señal de fraude electoral, mientras que el expresidente alegó falsamente en su cuenta de las redes sociales que las elecciones de Arizona estaban siendo robadas "con malas máquinas y retrasos".

Los republicanos presentaron una demanda para tratar de ampliar el horario de votación en las urnas del condado debido a los problemas de las máquinas de votación, alegando que había grandes retrasos, pero el reclamo fue rechazado por un juez que dijo que no había pruebas de que los votantes no pudieran votar.

Mientras los trabajadores electorales trabajan para terminar de contar las papeletas del estado, la carrera por el Senado de Arizona entre el demócrata en funciones Mark Kelly y el aspirante del Partido Republicano Blake Masters sigue siendo demasiado pronto para anunciarla a primera hora de la mañana de este miércoles. Gates dijo que el condado de Maricopa espera que entre el 95 y el 99% de las papeletas estén contadas para este viernes. También dijo que el condado podría ver más acciones legales.

"Las elecciones se han vuelto más litigiosas en los últimos años. No me sorprendería ver demandas", dijo Gates. "Si vemos esas demandas, ciertamente estamos dotados de personal como condado para abordarlas".

Arizona fue uno de los estados clave donde Trump y sus aliados difundieron falsas afirmaciones de fraude electoral después de las elecciones de 2020, y sus candidatos respaldados en el estado para el gobernador y el secretario de estado han pregonado sus mentiras sobre las elecciones de 2020. Los republicanos del condado de Maricopa lanzaron una supuesta "auditoría" en 2021 llevada a cabo por una empresa del GOP que finalmente afirmó la victoria de Joe Biden en el estado.

Recuento de papeletas durante "unos días"

En Pensilvania, la secretaria de Estado en funciones, Leigh Chapman, dijo que los resultados electorales no oficiales del estado tardarán "unos días" en completarse, y pidió paciencia a "los votantes, los candidatos y los medios de comunicación".

"Los funcionarios electorales de los 67 condados son muy conscientes de que los ojos de la nación están en el Estado de Keystone esta noche", dijo Chapman este martes por la noche. "Y están contando tan rápido como pueden. Pero también están priorizando la precisión sobre la velocidad, como deberían".

En 2020, las elecciones presidenciales de Pensilvania no se convocaron hasta varios días después de la jornada electoral, y fue uno de los estados donde el equipo de Trump impugnó agresivamente los resultados. Pero CNN y otras organizaciones de noticias ya habían proyectado a primera hora de este miércoles que tanto los demócratas John Fetterman como Josh Shapiro habían ganado sus respectivas elecciones en el estado para el Senado y el gobernador.

Sin embargo, Pensilvania se prepara para un importante desafío legal sobre el estado de varios miles de votos por correo que fueron firmados con una fecha inválida. La semana pasada, el Tribunal Supremo del estado dictaminó que esos votos no debían contarse, pero la campaña de Fetterman presentó una demanda ante un tribunal federal para que se cuenten los votos por correo.

En Georgia, el subsecretario de Estado, Gabriel Sterling, dijo que, debido a lo reñida que estaba la carrera por el Senado entre el senador demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker, y a las reglas de desempate del estado —que exigen una mayoría del 50% para evitar una segunda vuelta—, no era optimista en cuanto a que los votantes supieran quién había ganado hasta este miércoles, como muy pronto.

"Con el número de votos que hay, no se sabe hacia dónde puede ir y a quién va a favorecer o no. Así que esa es la única carrera en la que puede que no tengamos total claridad antes de irnos a la cama esta noche", dijo Sterling este martes por la noche.

En otros estados, había optimismo de que el recuento de votos podría concluirse más rápidamente que en 2020. En Wisconsin, donde el estado tiene contiendas competitivas para el Senado y la gobernación, los funcionarios electorales de Milwaukee dijeron que esperaban que los resultados llegaran horas antes que durante las elecciones de 2020, cuando la ciudad tardó hasta después de las 3 de la mañana, hora local, para terminar de contar y transmitir los resultados a los funcionarios del condado. El proceso más rápido se debió, en parte, a que este año solo hubo un tercio de los votos en ausencia, dijo la directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Milwaukee, Claire Woodall-Vogg.

Zachary Cohen, Scott Glover, Christina Maxouris, Jason Morris, Bob Ortega y Casey Tolan de CNN contribuyeron a este informe.