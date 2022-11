La polémica del Canelo fue más allá de Messi: aluvión de tuits iracundos

Canelo Álvarez y su mensaje desafiante contra Messi 0:47

(CNN Español) -- Dos tuits del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez sobre un video de Lionel Messi comenzaron el revuelo. En el video en cuestión se ve a Messi en el vestuario tras la victoria de Argentina sobre México y parecía mostrar al delantero moviendo la camiseta mexicana con el pie. Pero la furia del boxeador fue más allá del video y terminó enfrascado en peleas en Twitter, publicando numerosos de contenidos sobre el debate.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", tuiteó Álvarez inicialmente este domingo en su cuenta de Twitter, que tiene 2,3 millones de seguidores.

No hay indicios de que Messi haya pateado la camiseta intencionalmente, sino que parece haberlo hecho accidentalmente cuando se quita los botines.

"¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", agregó Álvarez en otro tuit acompañado de dos emojis de puño, una cara roja enfurecida y una llama. Ese tuit tiene más de 21.000 retuits y más de 261.000 me gusta hasta este lunes.

CNN contactó al equipo del Canelo Álvarez para obtener una declaración sobre lo publicado en Twitter. CNN también contactó a la selección de Argentina para recibir una opinión sobre los tuits de Álvarez, sin obtener respuesta hasta este lunes.

Entre la interpretación de un video y lo que para algunos fue una amenaza

Los comentarios del Canelo en redes causaron mucha conversación y el boxeador continuó su diatriba y les respondió a varias personalidades que lo cuestionaron por lo que algunos consideran fue una amenaza de su parte.

"¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada (sic) que hizo. 👊🏻🔥", añadió el Canelo.

El periodista deportivo mexicanoisraelí David Faitelson le respondió al Canelo: "¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso (Dmitry Bivol)? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde…".

Canelo a su vez le respondió con improperios.

¿Muestra el video lo que el Canelo asume como limpiar el piso con la camiseta mexicana?

Sergio Agüero, excompañero de Messi en Argentina, le respondió a Álvarez en Twitter: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y lo que pasa en un vestuario".

"Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", dijo Agüero.

La respuesta del Canelo fue llamar "hipócrita" al Kun Agüero.

El futbolista español Cesc Fàbregas, quien jugó con Messi en el FC Barcelona, también medió en el tema: "Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante".

La explicación de lo que se vio en el video fue amplia. "Messi se estaba sacando los botines y ni cuenta se dio que pudo haber pateado la camiseta", dijo el periodista argentino Juanchi Cozzi en otra de las publicaciones compartidas por el mismo boxeador en respuesta a sus tuits.

"Canelo, acá en Argentina la gente te banca mucho, estas dejándote llevar por algo sacado de contexto, Messi es probablemente el deportista mas respetuoso que existe. ¡Bájate de esta, un abrazo!", le dijo el streamer argentino Goncho Banzas. "Ojalá así sea", respondió el Canelo.

Canelo Álvarez, quien es ampliamente considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra después de ganar campeonatos mundiales en cuatro categorías de peso, agregó en una respuesta a un periodista: "Una cosa es que sean mejores que nosotros (en el fútbol), es otra cosa de tener respeto".

Su conclusión tras una jornada de peleas fuera del ring fue: "Lo que pasa conmigo (es) que soy una persona real no ando con m******, les guste o no es lo que hay".

Con información de Matias Grez de CNN.