Harry compara a Meghan con Diana y critica el "sesgo inconsciente" de la realeza en un documental de Netflix

Londres (CNN) -- El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, han arremetido contra el "sesgo inconsciente" dentro de la familia real y han defendido su decisión de abandonar la institución, mientras su esperada serie documental de Netflix amenaza con ahondar la división entre la pareja y el Palacio de Buckingham.

Los tres primeros episodios del proyecto, titulado "Harry & Meghan", se publicaron este jueves tras meses de especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja protagonizara una serie reveladora.

En ellos se detalla el romance inicial de la pareja y el primer contacto de Meghan con las estructuras y exigencias de la vida real, así como la infancia de Harry, la omnipresencia de los medios de comunicación sensacionalistas británicos y la muerte de su madre, Diana, princesa de Gales.

Y Harry acusa a la familia real de un "sesgo inconsciente" que los cegó ante las luchas que él y Meghan experimentaron en los años y meses previos a su dramática salida.

Es probable que los palacios de Buckingham y Kensington se preparen para las consecuencias de la serie, después de las continuas tensiones entre Harry y su padre, el rey Carlos, y su hermano, el príncipe William.

Harry señaló a los medios de comunicación en los primeros minutos del programa. "Nadie conoce toda la verdad. Nosotros sabemos toda la verdad, la institución sabe toda la verdad, y los medios de comunicación saben toda la verdad porque han estado en esto", dijo Harry. Dijo que considera su "deber" "destapar esta explotación y soborno que ocurre dentro de nuestros medios de comunicación".

La serie llega más de un año y medio después de la entrevista explosiva de la pareja con Oprah Winfrey, que contenía una avalancha de críticas a los miembros de la familia real y causó agitación en el palacio.

Se trata de la primera gran prueba de relaciones públicas para la monarquía bajo el reinado de Carlos III, que ha sido tácitamente criticado por Harry desde su separación de la familia y cuya relación con su hijo se ha deteriorado.

“Esqueletos en el armario” de la realeza

"Acepto que habrá gente en todo el mundo que fundamentalmente no esté de acuerdo con lo que he hecho y cómo lo he hecho", dijo el príncipe Harry sobre la decisión de abandonar la familia real a principios de 2020, que sentó las bases para años de revelaciones de la pareja y agrió sus relaciones con sus parientes.

"Pero sabía que tenía que hacer todo lo posible para proteger a mi familia, especialmente después de lo que le pasó a mi madre", continuó Harry.

La pareja ya ha hablado en otras ocasiones de las limitaciones a las que se ven sometidos como miembros de la familia real, y esa frustración reaparece repetidamente en el documental.

Meghan describió su anuncio de compromiso en 2017 como un "reality show orquestado", calificando su primera entrevista como pareja comprometida de "ensayada". Y hablando de la fascinación inicial de los medios con la entonces novia del príncipe, Harry recordó cómo otros miembros de la familia real tuvieron dificultades para compartir su preocupación.

"Para muchos miembros de la familia, todo por lo que ella estaba pasando, ellos también lo habían pasado. Era casi como un rito de iniciación", dijo Harry. "Mi mujer tuvo que pasar por eso, así que ¿por qué tu novia iba a ser tratada de forma diferente? ¿Por qué debería recibir un trato especial? ¿Por qué debería estar protegida?", dijo parafraseando sus argumentos.

"He dicho que la diferencia aquí es el elemento racial", añadió Harry. La pareja ha arremetido con frecuencia contra las connotaciones racistas en la cobertura de los tabloides sobre Meghan, que es birracial.

"Estos son los esqueletos en el armario que con frecuencia hacen una aparición no deseada en la vida cotidiana en esta familia, a veces, ya sabes, eres parte del problema en lugar de parte de la solución y hay un enorme nivel de sesgo inconsciente", dijo Harry.

"Lo que ocurre con los prejuicios inconscientes es que, en realidad, nadie tiene la culpa. Pero una vez que se señala o se identifica, hay que corregirlo", añadió.

En otra parte de la primera tanda de episodios, Harry comentó sobre algunos matrimonios anteriores entre sus parientes y antepasados. "Creo que para muchas personas de la familia, especialmente los hombres, puede haber una tentación o un impulso de casarse con alguien que encaje en el molde en lugar de con alguien con quien tal vez estás destinado a estar", dijo.

Y la pareja recuerda los primeros encuentros de Meghan con la reina, Catalina, duquesa de Cambridge, y otros miembros de la realeza.

"Recuerdo que mi familia la conoció por primera vez y quedó increíblemente impresionada. Algunos no sabían qué hacer", dijo Harry.

"Estaban sorprendidos... el hecho de que saliera con una actriz estadounidense fue probablemente lo que más les nubló el juicio al principio", añadió. "Lo de la actriz fue el mayor problema, curiosamente", añadió Meghan.

Meghan es "tan parecida" a Diana

A lo largo de los tres primeros episodios de la serie, la pareja habló de su frustración a manos de los notoriamente escandalosos medios de comunicación británicos.

"Mi cara estaba en todas partes, mi vida estaba en todas partes, los tabloides se habían apoderado de todo", dijo Meghan sobre sus primeros encuentros con la prensa.

Harry también comparó a Meghan con su madre, la princesa Diana, que murió en un accidente automovilístico mientras era perseguida por los paparazzi en 1997. "Mucho de lo que Meghan es y de cómo es se parece tanto a mi madre... Tiene la misma confianza en sí misma, tiene esa calidez", dijo en el primer episodio.

Los tres primeros episodios se lanzaron este jueves y la semana que viene se emitirán otros tres. Las entrevistas se completaron en agosto, un mes antes de la muerte de la reina, según la serie.

Su estreno se produce tras un periodo de aparente reanudación de las relaciones entre Harry y su familia tras la muerte de la reina en septiembre. Harry y William volvieron a reunirse para un paseo y otras apariciones públicas en el período de luto que siguió, y el rey Carlos III utilizó su primer discurso como monarca para "expresar (su) amor por Harry y Meghan a medida que continúan construyendo sus vidas en el extranjero".

Pero podrían surgir nuevas tensiones cuando la semana que viene se emita la segunda parte del documental, en la que se espera que se detalle su separación de la familia y su traslado a Estados Unidos. Las memorias de Harry, tituladas "Spare", saldrán a la venta en enero.

El Palacio de Buckingham dijo este jueves que no haría comentarios sobre el documental.

Una fuente real dijo inicialmente a CNN que ni el palacio de Buckingham ni el de Kensington, ni ningún miembro de la familia real, habían sido contactados para comentar el contenido de la serie. El documental de Netflix señaló dentro de la serie que los miembros de la familia real británica "declinaron hacer comentarios sobre el contenido".

CNN entiende que el Palacio de Kensington sí recibió un correo electrónico que pretendía ser de una compañía de producción de terceros, a través de la dirección de correo electrónico de una organización diferente y desconocida, en busca de comentarios sobre la nueva docuserie del duque y la duquesa de Sussex que se estrenó en Netflix el jueves.

El palacio se puso en contacto con Archewell Productions y Netflix para intentar verificar la autenticidad del correo electrónico, pero no recibió respuesta, según entiende CNN. A falta de esta verificación, no pudieron dar ninguna respuesta.