A medida que se avecina el documental "Harry & Meghan" en Netflix, el Palacio de Buckingham se prepara para las revelaciones reales

Harry y Meghan prometen contar todo en una nueva serie documental 1:11

Londres (CNN) -- La nueva serie documental de seis partes de los duques de Sussex se lanzará en Netflix el jueves.

El programa del que todos parecen estar hablando se lanzará en dos partes, cada una de las cuales consta de tres episodios. Los tres primeros llegan el jueves a las 3 a.m. ET (8 a.m. GMT), y el resto llegará una semana después, el 15 de diciembre.

No está claro en este momento si será tan controversial como la entrevista de Oprah con la pareja, pero inevitablemente causará cierta ansiedad dentro de los muros del Palacio de Buckingham, dado que la familia real británica solo descubrirá lo que contiene cuando el resto del mundo lo haga.

Netflix lanzó estratégicamente su material promocional la semana pasada durante el programa dirigido por Liz Garbus, prometiendo una inmersión profunda sin restricciones en la vida de la familia real, completa con detalles explosivos.

En el último tráiler, el príncipe Harry reflexiona sobre cómo ha cambiado la vida desde que la pareja decidió renunciar a sus deberes reales en 2020 y dice: "Es realmente difícil mirar hacia atrás ahora y decir: '¿Qué pasó?'".

publicidad

Luego, el tráiler retrocede a través de los años para recordarle a los espectadores que inicialmente Meghan fue anunciada como "una estrella de rock real" antes de que "todo cambiara".

“Hay una jerarquía de la familia. Ya sabes, hay filtraciones, pero también se plantan historias”, dice el duque sobre imágenes de archivo del clan Windsor reunido en el famoso balcón del Palacio de Buckingham mientras suena una música ominosa de fondo. “Es un juego sucio”.

El tráiler también ve a Harry conectar la experiencia de su esposa con los medios con la experiencia vivida por su madre, la princesa Diana, y su cuñada, Catherine, que él describe como una "intensa cobertura mediática".

Anteriormente, en un adelanto de un minuto —que fue lanzado durante el viaje del nuevo príncipe y la princesa de Gales a Boston— se había abierto el apetito por la serie. En él, una secuencia de fotos de los Sussex en momentos públicos y privados sugería una visión más íntima de la pareja.

“Nadie ve lo que sucede detrás de puertas cerradas”, dice Harry. “Tuve que hacer todo lo posible para proteger a mi familia”.

Meghan agrega más tarde: "Cuando hay tanto en juego, ¿no tiene más sentido escuchar nuestra historia de nosotros?".

El Palacio de Buckingham aún no ha comentado sobre la serie, pero seguramente habrá conversaciones internas sobre lo que podría revelarse.

En su especial de Oprah en horario estelar de dos horas que fue lanzado el año pasado, los Sussex acusaron a la familia real de racismo y engaño. La reunión se comparó con la entrevista explosiva de la princesa Diana en 1995 con la BBC, y la última oferta de la pareja probablemente resultará igual de controvertida.

En el pasado, la fallecida reina Isabel II reconoció en varias declaraciones la presión que enfrentaban Harry y Meghan, pero evitó verse envuelta en cualquier tipo de riña pública con su nieto.

Sin embargo, queda por ver si el nuevo monarca, el rey Carlos III, optará por responder a las acusaciones de su hijo y su nuera.

La decisión de incluir fotografías fijas de una princesa de Gales con cara de acero en ambos tráilers ha provocado algunos comentarios en línea. La forma en que su imagen se usa realmente en el programa se examinará de cerca dentro del palacio. Se sabe que el príncipe William es ferozmente protector con su esposa, y si siente que ha sido criticada injustamente en la serie, es más probable que llame a los Sussex.

Harry y Meghan permanecieron en silencio sobre la serie de Netflix el martes por la noche, cuando aparecieron en Nueva York para aceptar un premio por su trabajo sobre justicia racial y salud mental. La pareja se detuvo brevemente en la alfombra azul del evento para posar para los fotógrafos antes de entrar.