Londres (CNN) — Esta fue una entrevista que algunos en el Palacio de Buckingham debieron haber temido, pero la conversación entre el príncipe Harry y Meghan, duques de Sussex, con Oprah Winfrey fue más reveladora, explosiva y potencialmente dañina para la familia real de lo que muchos podrían haber imaginado.

Las denuncias de racismo dentro de la propia familia, y la admisión de Meghan de que tuvo pensamientos suicidas durante su embarazo, han aparecido en los periódicos del Reino Unido.

A lo largo de su especial de televisión de dos horas, tanto Harry como Meghan hablaron con franqueza reveladora, pronunciando acusaciones y reprimendas que superaron incluso la histórica entrevista de la princesa Diana de hace más de dos décadas.

Aquí hay un resumen de lo que aprendimos de la conversación.

Meghan tuvo pensamientos suicidas

Meghan Markle insinuó antes que su salud mental se deterioró durante su período como miembro de la familia real, pero durante su entrevista con Winfrey habló por primera vez sobre lo grave que había sido la experiencia.

Reveló que la vida dentro de la familia real era tan aislada y solitaria, y que se sentía tan poco apoyada por la institución, que pensó en suicidarse mientras estaba embarazada de su hijo Archie.

Agregó que planteó esos problemas al palacio, pero se sintió desprotegida por ellos. «Fui a la institución y dije que necesitaba ir a algún lugar para recibir ayuda, dije que nunca me había sentido así antes […] y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución», dijo Meghan, y agregó que acudió a «una de las personas más importantes» para plantear las preocupaciones.

Envió correos electrónicos en los que ella estaba «pidiendo ayuda», agregó.

Le contó a Harry sobre el terrible calvario porque «sabía que si no lo decía, lo haría, y simplemente no quería seguir viva», dijo Meghan. Ella le reveló sus pensamientos a su esposo mientras estaban sentados en los escalones de su cabaña. Horas más tarde, la pareja tuvo que asistir a un evento en Londres. «No puedo quedarme sola», recordó haberle dicho a Harry, después de que él le sugirió que se quedara en casa.

«No estaba preparado para eso», dijo Harry durante la entrevista. «También pasé por un lugar muy oscuro. Quería estar allí para ella». Dijo que todos los días que volvía a casa del trabajo después del nacimiento de Archie, llegaba para ver a Meghan llorando mientras amamantaba a su hijo.

Pero dijo que no abordó el tema con otros miembros de la familia. «Esa no es una conversación que se pueda tener», dijo Harry. «Supongo que me avergoncé de admitirlo […] Para la familia, tienen esta mentalidad de: así es como es».

La duquesa también reveló que se acercó a una amiga anónima de la madre de Harry, la princesa Diana, para hablar sobre sus luchas. «No sabía a quién recurrir en eso. Y una de las personas a las que me acerqué, que sigue siendo mi amiga y confidente, era una de las mejores amigas de Diana. Porque pensé ¿quién más podrías entender cómo es realmente [la realeza] por dentro?», le dijo a Winfrey.

¿Cómo obtener ayuda si tienes depresión o pensamientos suicidas?: En EE. UU., llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Para América Latina y España consulta los teléfonos en este link.

Meghan y Harry hablaron de «preocupaciones» en la familia real sobre el color de piel de Archie

Meghan dijo que había preocupación dentro de la familia real sobre el tono de piel de su bebé, y Harry condenó a sus parientes por no criticar los matices coloniales en la cobertura de los medios.

Meghan le dijo a Winfrey que un miembro anónimo de la familia planteó la cuestión de cuán oscura sería la piel del que sería su primer bebé, Archie, mientras estaba embarazada.

Hubo varias «preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nació», dijo, en una de las revelaciones más impresionantes de la entrevista.

«Eso me lo transmitió Harry. Esas fueron conversaciones que la familia tuvo con él», agregó Meghan, negándose a revelar quién estaba involucrado en las conversaciones. «Eso sería muy perjudicial para ellos», dijo.

«Esa conversación, nunca la voy a compartir», agregó Harry. «En ese momento, fue incómodo, estaba un poco sorprendido».

Cuando Winfrey le preguntó si podía compartir las preguntas planteadas durante la conversación, se negó y dijo: «No me siento cómodo compartiendo eso».

«Pero fue justo al principio», agregó. «¿Cómo lucirán los niños? Eso fue al principio cuando ella no iba a conseguir seguridad, cuando mi familia sugirió que podría seguir actuando [porque no iba a haber dinero para ella]».

En otra parte de la transmisión, Harry también criticó a la realeza por no apoyarlos cuando los legisladores señalaron «matices coloniales» en la forma en que la prensa británica cubría a Meghan.

Harry y Meghan se sintieron «atrapados» en la familia

«Mi padre y mi hermano están atrapados», dijo Harry, levantando el velo sobre las limitaciones extremas que la pareja sentía como miembros de la familia. «Es un entorno muy envolvente en el que muchos de ellos están atrapados», agregó en otro momento de la transmisión.

La pareja habló varias veces sobre esas limitaciones, relacionándolas con su relación con los medios, su salud mental y su libertad personal.

Harry dijo que no podría haber dejado a la familia si no hubiera conocido a Meghan. «Estaba atrapado, pero no sabía que estaba atrapado», dijo. «No pueden irse», agregó sobre sus familiares, diciendo que están «atrapados dentro del sistema» y que él siente «una gran compasión por eso».

Cuando Meghan se unió a la familia, dijo, «esa fue la última vez, hasta que llegamos [a Estados Unidos], que vi mi pasaporte, mi licencia de conducir, mis llaves. Todo eso se entregó».

«No podría llamar a un Uber al palacio», bromeó en un momento.

Meghan también dijo que nunca recibió orientación sobre las formalidades del papel. «A diferencia de lo que se ve en las películas, no hay clases sobre cómo hablar, cómo cruzar las piernas, cómo ser de la realeza», dijo, y describió cómo buscó en Google las palabras del himno nacional británico por la noche para evitar avergonzar a la familia con la gente.

Los detalles detrás de su separación de la realeza

Winfrey le preguntó a Harry si renunciaron como miembros trabajadores de la familia real porque estaban pidiendo ayuda y no podían conseguirla. «Sí, básicamente», dijo Harry. Pero la pareja insistió en que «nunca dejaron» a la familia y simplemente se alejaron de sus roles oficiales.

«Falta de apoyo y falta de comprensión» fue la razón más simple por la que se fueron, dijo.

Pero el príncipe respondió a las historias, del año pasado, de que sorprendieron a la reina al no contarle su plan hasta que se hizo público.

«Nunca he tomado por sorpresa a mi abuela, la respeto demasiado», dijo Harry. Cuando se le preguntó de dónde provenía ese informe, dijo: «Probablemente podría haber venido de dentro de la institución».

«Esto no funciona para todos», Meghan recordó haberle dicho a la realeza.

«Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera», dijo Harry, y agregó que vio que las circunstancias que afectaron a su madre, Diana, se desarrollaban nuevamente, pero de manera más peligrosa, dado que el racismo y las redes sociales se sumaban a sus desafíos.

La pareja dijo que sugirió mudarse a un país de la Mancomunidad Británica de Naciones, y continuar apoyando a la monarquía donde fuera necesario, pero finalmente se establecieron en Estados Unidos después de que eliminaron su seguridad.

«Recibí la confirmación de que no, el riesgo no había cambiado», dijo Harry, pero dado su cambio de estatus, su servicio de protección sería revocado en cualquier caso. La cuestión de quién proporcionaría la seguridad de la pareja fue muy cubierta en los medios de comunicación en ese momento, y la pareja dejó en claro que fue un factor decisivo en su decisión de mudarse de Canadá, donde permanecieron temporalmente, y luego fueron a California.

Sus relaciones con la reina y los príncipes Carlos y William

Pocos miembros de alto rango de la familia real fueron retratados positivamente en la entrevista, pero la reina fue la excepción.

Harry dijo que la pareja ha hablado con la reina varias veces desde que se mudó a Estados Unidos y también le informó de su decisión de renunciar como miembros activos de la realeza. «Mi abuela y yo tenemos una relación realmente buena, y una comprensión y un profundo respeto por ella», dijo.

Pero admitió que sus relaciones con su hermano, el príncipe William, y su padre, el príncipe Carlos, son mucho más tensas.

«Tuve tres conversaciones con mi abuela y dos conversaciones con mi padre, antes de que dejara de atender mis llamadas», dijo Harry, recordando los eventos que rodearon su decisión de irse, el año pasado.

«Hay mucho que trabajar allí. Me siento realmente decepcionado, porque él ha estado en algo similar: él sabe cómo se siente el dolor y Archie es su nieto.

«Pero al mismo tiempo, por supuesto, siempre lo amaré «, dijo Harry, y agregó que reparar la relación era una de sus prioridades.

También insinuó que intentó revelar a su familia las limitaciones de la vida real que había descubierto. «He tratado de educarlos», dijo.

Cuando se le preguntó por qué Carlos no contestaba el teléfono, Harry sugirió que era porque «yo me había encargado del asunto».

Cuando habló sobre su hermano, Harry dijo: «Amo a William hasta el cielo, él es mi hermano, hemospasado juntos por el infierno […], pero estamos en caminos diferentes». Agregó que «la relación está distanciada en este momento» y que «el tiempo cura todas las cosas, con suerte».

«Mi familia literalmente me cortó económicamente» en el primer trimestre de 2020, agregó, una medida que requirió sus lucrativos acuerdos de medios con Netflix y Spotify.

Meghan ha visto algunos de los titulares de la prensa sobre ella

Winfrey le presentó a Meghan una serie de titulares sobre ella en los medios británicos, contrastándolos con historias mucho más positivas sobre su cuñada Catherine, duquesa de Cambridge.

En un ejemplo, Winfrey leyó una historia sobre ella comiendo aguacates que decía que la fruta estaba «relacionada con la escasez de agua, la deforestación ilegal y la devastación ambiental», mientras que una historia separada simplemente informaba que Kate se los estaba comiendo para aliviar las náuseas matutinas.

«Ese es algo realmente cargado», respondió Meghan, admitiendo que vio la historia.

Ambos apuntaron a la prensa británica en la entrevista, como lo han hecho en varias ocasiones antes. Y Harry dijo que el palacio tiene «miedo» de la cobertura de los medios, lo que significa que tenían poca libertad mientras eran parte de la familia.

«Para simplificarlo, se trata de un caso en el que si tú, como miembro de la familia, estás dispuesto a tomar un vino, cenar y dar acceso completo a estos reporteros, entonces obtendrás una mejor prensa», dijo Harry.

«¿Por qué te importa una mejor prensa si eres de la realeza?», preguntó Winfrey.

«Creo que todos deben tener algo de compasión por ellos en esa situación […] hay un nivel de control por el miedo que ha existido durante generaciones», respondió Harry.

Pero los matices raciales de algunas coberturas lo convirtieron en algo más que un «chisme malicioso», dijo Harry. «Sacó a relucir una parte de la gente que era racista y cómo se acusó […] y eso cambió la amenaza, eso cambió el nivel de amenazas de muerte, eso cambió todo».

Kate hizo llorar a Meghan, no al revés

A Meghan le preguntaron sobre las historias en los medios británicos de que hizo llorar a su cuñada mientras se preparaba para su boda con Harry. Esas historias fueron muy cubiertas en muchos tabloides y fueron emblemáticas de las acusaciones de los medios sobre el comportamiento de Meghan con la realeza y el personal.

Pero la realidad fue «al revés», dijo Meghan: Kate hizo llorar a Meghan durante una discusión sobre la ceremonia, y meses después apareció la historia incorrecta en los medios.

Meghan dijo que Kate le dio flores y se disculpó, y que la perdonó, y agregó que «es una buena persona».

Pero ella dijo que la denuncia del incidente fue un «punto de inflexión» en su experiencia.

«Si la aman, no tienen que odiarme», dijo Meghan, instando a la gente a no enfrentar a las dos duquesas.

Meghan llamó a la reina para preguntarle sobre el príncipe Felipe

1 de 44 | El príncipe Felipe de Reino Unido, duque de Edimburgo, posa con su uniforme militar alrededor de 1990. (Terry O'Neill / Iconic Images / Getty Images) 2 de 44 | El príncipe Felipe nació en las familias reales de Grecia y Dinamarca. Su familia abandonó Grecia en 1922 y se instaló en París después de que su tío, el rey Constantino I, fuera derrocado. (Topical Press Agency/Hulton Royals Collection/Getty Images) 3 de 44 | El príncipe Felipe vestido para una producción de "Macbeth" mientras asistía a la escuela en Escocia en julio de 1935. (Fox Photos / Hulton Royals Collection / Getty Images) 4 de 44 | El príncipe Felipe es el más joven de cinco hijos y el único varón. Después de la separación de sus padres en 1930, fue enviado a Inglaterra y criado allí por su abuela materna y su tío. (Hulton Archive / Getty Images) 5 de 44 | El príncipe Felipe se sienta con su prometida, la princesa Isabel, en julio de 1947. Se había convertido en ciudadano británico naturalizado y plebeyo, usando el apellido Mountbatten, una traducción al inglés del apellido de soltera de su madre. También fue un oficial de la Royal Navy británica y luchó en la Segunda Guerra Mundial. (Topical Press Agency/Hulton Royals Collection/Getty Images) 6 de 44 | El príncipe Felipe y la princesa Isabel se casaron en noviembre de 1947. (Hulton Archive / Getty Images) 7 de 44 | El príncipe Felipe juega en un partido de cricket en una aldea en julio de 1949. (Central Press / Colección Hulton Royals / Getty Images) 8 de 44 | Felipe y Elizabeth sostienen a sus hijos, el príncipe Carlos y la princesa Ana, en agosto de 1951. (Keystone / Hulton Royals Collection / Getty Images) 9 de 44 | El príncipe Felipe y la princesa Isabel bailan en Ottawa en octubre de 1951. (Keystone / Hulton Royals Collection / Getty Images) 10 de 44 | El príncipe Felipe y la princesa Isabel estaban de gira por la commonwealth —o mancomunidad de naciones— cuando su padre, el rey Jorge VI, murió el 6 de febrero de 1952. Ella era la siguiente en la línea para el trono. (Fox Photos / Hulton Royals Collection / Getty Images) 11 de 44 | El príncipe Felipe saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham después de la coronación de su esposa en junio de 1953. (Hulton Archive / Getty Images) 12 de 44 | El príncipe Felipe navega durante la Regata Cowes en agosto de 1962. (George Silk / The LIFE Picture Collection / Getty Images) 13 de 44 | El príncipe Felipe se ríe mientras los Beatles pelean por el Premio Carl Alan que presentó a la banda en marzo de 1964. (Keystone / Hulton Royals Collection / Getty Images) 14 de 44 | La reina y el príncipe Felipe, acompañados por sus hijos, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, saludan desde el balcón del Palacio de Buckingham durante un desfile en junio de 1964. (Fox Photos / Hulton Royals Collection / Getty Images) 15 de 44 | La pareja real regresa al Palacio de Buckingham después de una ceremonia en junio de 1965. (Hulton Archive / Hulton Royals Collection / Getty Images) 16 de 44 | La reina y el príncipe Felipe abandonan la Abadía de Westminster en abril de 1966. (Central Press / Colección Hulton Royals / Getty Images) 17 de 44 | El príncipe Felipe compite en un partido de polo en bicicleta en agosto de 1967. (George Freston / Colección Hulton Royals / Getty Images) 18 de 44 | El príncipe Felipe pinta durante el rodaje del documental "Royal Family" en 1969. (Rolls Press / Popperfoto / Getty Images) 19 de 44 | El príncipe Felipe y su hija, la princesa Ana, preparan una barbacoa en el castillo de Balmoral en agosto de 1972. (Lichfield / Getty Images) 20 de 44 | La reina y el príncipe Felipe asisten al Royal Windsor Horse Show en abril de 1976. (Tim Graham / Getty Images) 21 de 44 | El príncipe Felipe participa en el Campeonato Mundial de conducción de carruajes en 1980. (Tim Graham / Getty Images) 22 de 44 | El príncipe Felipe pesca en un lago escocés en 1993. (Julian Parker / UK Press / Getty Images) 23 de 44 | El príncipe Felipe caza en la propiedad de Sandringham en 1994. (Julian Parker / UK Press a través de Getty Images) 24 de 44 | El príncipe Felipe recorre la Bolsa de Londres en 1998. (Tim Graham / Pool / Getty Images) 25 de 44 | El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, conversa con el príncipe Felipe en noviembre de 2000. (Anna Zieminski / AFP / Getty Images) 26 de 44 | El príncipe Felipe monta una minimoto en el Royal Windsor Horse Show en mayo de 2005. (Julian Finney / Getty Images) 27 de 44 | El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, asiste a la celebración del Día de la Commonwealth en Londres en 2011. (Allpix / Splash News / Newscom) 28 de 44 | La reina y el príncipe Felipe asisten a la ceremonia anual de Trooping the Color en junio de 2011. (Dan Kitwood / Getty Images) 29 de 44 | El príncipe Felipe visita la Abadía de Sherborne durante la gira del Jubileo de Diamante de su esposa, en mayo de 2012. (Chris Jackson / Getty Images) 30 de 44 | La reina presenta al príncipe Felipe con el más alto honor de Nueva Zelandia, la Orden de Nueva Zelandia, en el Palacio de Buckingham en junio de 2013. (Anthony Devlin / WPA Pool / Getty Images) 31 de 44 | El príncipe Felipe visita el 1er Batallón de los Guardias de Granaderos en febrero de 2014. (Paul Grover / WPA Pool / Getty Images) 32 de 44 | La pareja real llega a las carreras de caballos Royal Ascot en junio de 2014. (Steve Bardens / Getty Images) 33 de 44 | El príncipe Felipe firma el libro de visitas en el castillo de Hillsborough en Belfast, Irlanda del Norte, en junio de 2014. (Fotografía de la cárcel / Getty Images) 34 de 44 | El príncipe Felipe sonríe cuando visita un escuadrón de la Fuerza Aérea Auxiliar en Edimburgo, Escocia, en julio de 2015. (Danny Lawson / WPA Pool / Getty Images) 35 de 44 | El príncipe Felipe y su nieto, el príncipe Enrique, asisten a la final de la Copa Mundial de Rugby en octubre de 2015. (Phil Walter / Getty Images) 36 de 44 | La reina y el príncipe Felipe saludan a los invitados en junio de 2016, durante las celebraciones por su 90 cumpleaños. (Arthur Edwards / WPA Pool / Getty Images) 37 de 44 | El príncipe Felipe le da un banano a un elefante en Dunstable, Inglaterra, en abril de 2017. (Max Mumby / Indigo / Getty Images) 38 de 44 | El príncipe Felipe habla con estudiantes en mayo de 2017 durante una visita al campo de cricket de Lord en Londres. Abrió el nuevo Warner Stand del lugar. (Victoria Jones / PA Images / AP) 39 de 44 | El príncipe Felipe hace su última aparición pública antes de su retiro en agosto de 2017, asistiendo a un desfile de los Royal Marines en el Palacio de Buckingham. El evento también marcó el final de los 64 años de Felipe como capitán general, el líder ceremonial de los Royal Marines. (Hannah McKay / WPA Pool / Getty Images) 40 de 44 | El príncipe Felipe asiste a la boda de su nieto, el príncipe Enrique y Meghan Markle, en mayo de 2018. (Owen Humphreys / WPA Pool / Getty Images) 41 de 44 | El príncipe Felipe posa después de la boda de Enrique y Meghan en mayo de 2018. (Kensington Palace / Twitter) 42 de 44 | La reina Isabel y el príncipe Felipe asisten a un partido de polo en Egham, Inglaterra, en junio de 2018. (Antony Jones / Getty Images Europe) 43 de 44 | El príncipe Felipe es visto en la boda de su nieta, la princesa Eugenia y Jack Brooksbank en octubre de 2018. (Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images) 44 de 44 | El príncipe Felipe habla con sir David Attenborough antes de un almuerzo de la Orden del Mérito en mayo de 2019. (Jonathan Brady / WPA Pool / Getty Images)

Segmentos de la transmisión, en la que Winfrey recorrió la casa de la pareja, fueron grabados horas después de que el príncipe Felipe ingresara en un hospital, el mes pasado.

«Esta mañana me desperté antes que H y vi una nota de alguien de nuestro equipo en el Reino Unido que decía que el duque de Edimburgo había ido al hospital», le dijo Meghan a Winfrey.

«Levanté el teléfono y llamé a la reina, solo para saber cómo estaban», dijo, y agregó que la capacidad de hacerlo libremente no habría existido si estuvieran allá.

El esposo de la reina, de 99 años, ha pasado tres semanas en el hospital y ha sido sometido a un procedimiento cardíaco.

De lo único que se arrepiente

Meghan dijo que su único arrepentimiento es «creerles cuando dijeron que estaría protegida».

«Ahora que estamos en el otro lado, en realidad no solo hemos sobrevivido sino que estamos prosperando», agregó Meghan, comparando la situación de la pareja hoy con su tiempo como miembros de la realeza.

Harry agregó que no se arrepiente de la forma en que se fueron. «Estoy muy orgulloso de nosotros», dijo. «Estoy tan orgulloso de mi esposa. Ella dio a luz a Archie de manera segura durante un período de tiempo que fue tan cruel, tan cruel».

«Es una niña’

La pareja reveló que su segundo hijo será una niña.

«Increíble, [estoy] simplemente agradecido», dijo Harry, describiendo sus sentimientos. «Tener cualquier hijo, cualquiera o dos, habría sido increíble. Pero tener un niño y luego una niña, ¿qué más se puede pedir?», dijo él.

Pero no intentarán ser padres por tercera vez. «Son dos», dijo Meghan, y agregó que su hija nacerá en el verano.

La pareja reveló en febrero que estaban esperando otro hijo. En noviembre, Meghan reveló que sufrió un aborto espontáneo el año pasado.

Sus vidas hoy

Harry dijo que tener un espacio al aire libre ha sido un gran beneficio durante las órdenes de confinamiento en California, adonde se mudaron poco antes de que comenzara la pandemia.

Llevar a Archie afuera es su actividad favorita, dijo. «Lo más destacado para mí es pegarlo en la parte trasera de la bicicleta», algo que nunca pudo disfrutar de niño.

«Hidratar» es la palabra favorita reciente de Archie, dijo Meghan. Terminó la entrevista describiendo sus vidas hoy como «más grande que cualquier cuento de hadas que hayas leído».

CNN se ha comunicado con la familia real para solicitar comentarios.

