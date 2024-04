Andrew Irvine (fila de atrás, extrema izquierda) y George Mallory (fila de atrás, segundo por la izquierda) eran miembros de la expedición británica al Everest de 1924. Ambos se separaron del equipo el 8 de junio de 1924, en un intento de alcanzar la cumbre. (Royal Geographical Society/Getty Images)

(CNN) -- George Mallory es famoso por ser uno de los primeros escaladores británicos en intentar ascender las vertiginosas alturas del Everest en la década de 1920, hasta que la montaña se cobró su vida.

Casi un siglo después, unas cartas recién digitalizadas arrojan luz sobre las esperanzas y temores de Mallory respecto a la escalada del Everest, hasta los últimos días antes de desaparecer mientras se dirigía a su cima.

El 8 de junio de 1924, Mallory y su compañero Andrew Irvine se separaron de su equipo de expedición para intentar alcanzar la cumbre; nunca se les volvió a ver con vida.

Las palabras de Mallory, sin embargo, pueden leerse ahora por primera vez íntegramente en línea. El Magdalene College de Cambridge, donde Mallory estudió entre 1905 y 1908, ha digitalizado recientemente cientos de páginas de correspondencia y otros documentos escritos y recibidos por él.

Durante los últimos 18 meses, los archivistas han escaneado los documentos para preparar el centenario de la desaparición de Mallory. La universidad mostrará una selección de las cartas y pertenencias de Mallory en la exposición "George Mallory: Magdalena a la montaña", que se inaugurará el 20 de junio.

Las cartas del Everest describen los meticulosos preparativos y las pruebas del equipamiento de Mallory, así como su optimismo acerca de sus perspectivas. Pero las cartas también muestran el lado más oscuro del montañismo: el mal tiempo, los problemas de salud, los contratiempos y las dudas.

Días antes de su desaparición, Mallory escribió que las probabilidades estaban "50 a 1 en contra" en la última carta a su mujer, Ruth, fechada el 27 de mayo de 1924.

"Han sido malos tiempos", escribió Mallory. "Recuerdo los tremendos esfuerzos, el agotamiento y la tristeza de mirar por la puerta de una tienda de campaña a un mundo de nieve y esperanzas que se desvanecen".

Continuó describiendo un angustioso roce con la muerte durante una escalada reciente, cuando el suelo bajo sus pies se derrumbó, dejándole suspendido "medio ciego y sin aliento", su peso soportado sólo por su piolet clavado en una grieta mientras colgaba sobre "un agujero negro muy desagradable".

Otras cartas que Mallory intercambió con Ruth fueron escritas en la época de su noviazgo, mientras él servía en el regimiento de artillería británico durante la Primera Guerra Mundial. A lo largo de sus viajes, la correspondencia con Ruth le proporcionó la estabilidad que tanto necesitaba en los momentos más difíciles, explica la directora del proyecto, Katy Green, archivera universitaria del Magdalene College.

"Ella era la 'roca' en casa, lo dice él mismo en sus cartas", afirmó Green. La archivista relató una nota en la que Mallory le decía a Ruth: "Me alegro mucho de que nunca te tambalees, porque yo me tambalearía sin ti".

Aunque Mallory era claramente un devoto de su esposa, regresó una y otra vez al Himalaya a pesar de que ella temía cada vez más por su seguridad.

"Había algo en él que le impulsaba", dijo Green. "Puede que fuera su experiencia en tiempos de guerra, o puede que simplemente fuera el tipo de persona que era".

Pruebas de su carácter

En total, la colección incluye unas 840 cartas que abarcan desde 1914 hasta 1924; Ruth escribió unas 440 de ellas a Mallory, ofreciendo una visión sin precedentes y muy detallada de la vida cotidiana de las mujeres a principios del siglo XX, explicó Green a la CNN.

Según Jochen Hemmleb, autor y montañista que formó parte de la expedición al Everest que encontró el cuerpo de Mallory en 1999, las cartas ofrecen a los lectores una rara visión del hombre que se esconde tras la leyenda.

"Son realmente personales. Son pruebas de su carácter. Proporcionan una visión única de su vida, y especialmente de la expedición de 1924: su estado de ánimo, su planificación precisa, sus ambiciones", afirma Hemmleb, que no participó en el proyecto de escaneado. "Es un tesoro que ahora estén digitalizados y a disposición de todo el mundo".

Congeladas en su lugar

Tres de las cartas digitalizadas -escritas a Mallory por su hermano, su hermana y un amigo de la familia- fueron recuperadas del cadáver de Mallory por la Expedición de Investigación Mallory e Irvine, que ascendió al Everest en busca de los restos de Mallory e Irvine.

El 1 de mayo de 1999, Conrad Anker, miembro de la expedición, encontró un cadáver congelado a una altitud de unos 8.138 metros y lo identificó como el de Mallory por una etiqueta con su nombre cosida a su ropa.

El cuerpo de Mallory fue enterrado donde yacía a petición de la familia, dijo Anker, que no participó en el proyecto de digitalización de las cartas.

"Habiendo recuperado cadáveres en otros lugares, es muy laborioso y muy peligroso a esa altitud", dijo a la CNN. "Recogimos algunos de sus efectos personales que se enviaron a la Royal Geographical Society", incluidas las tres cartas que posteriormente se escanearon en el Magdalene College.

El Everest, el pico más alto de la cordillera del Himalaya, es también la montaña más alta de la Tierra, ya que se eleva 8.850 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Nepal y el Tíbet, una región autónoma de China. Su nombre tibetano es Chomolungma, que significa "Diosa Madre del Mundo", y su nombre nepalí es Sagarmatha, que significa "Diosa del Cielo".

Sin embargo, estos nombres eran desconocidos para los topógrafos británicos del siglo XIX que cartografiaron la región, y en 1865 la Real Sociedad Geográfica bautizó el pico con el nombre de monte Everest en honor del topógrafo británico Sir George Everest, antiguo topógrafo general de la India.

Mallory participó en las tres primeras incursiones británicas a las laderas del Everest: en 1921, 1922 y 1924. Cuando desapareció en 1924, estaba a menos de dos semanas de cumplir 38 años.

Muchos han especulado sobre si Mallory e Irvine consiguieron alcanzar la cumbre del Everest. Los alpinistas fueron vistos por última vez a primera hora de la tarde del 8 de junio por el miembro de la expedición y geólogo Noel Odell, que los seguía y los divisó desde lejos. Odell encontró más tarde parte de su equipo en un campamento, pero no había rastro de Mallory e Irvine.

"(Mallory) se arriesgó mucho a pesar de que tenía una familia en casa y tres hijos pequeños", dijo Hemmleb. "No sabemos si fue realmente irresponsable al hacer ese último intento, porque no sabemos realmente qué pasó. Podría ser que, al final, simplemente tuviera mala suerte".

Tan cerca y tan lejos

Décadas después de la muerte de Mallory, el sherpa Tenzing Norgay y el montañista británico Sir Edmund Hillary fueron los primeros en alcanzar la cima del Everest, el 29 de mayo de 1953. En los años siguientes, miles de personas intentaron escalar el Everest, y casi 4.000 llegaron a su cima. Más de 330 alpinistas han muerto en el intento desde que se llevan registros modernos, según la Base de Datos del Himalaya, que recopila los registros de todas las expediciones en el Himalaya; algunos de esos cuerpos permanecen en la montaña, congelados donde cayeron y visibles para los alpinistas que pasan junto a ellos.

"Si estás en este entorno, haces las paces con tu propia mortalidad y con las muertes de los demás", afirma Anker. "Estás por encima de los 8.000 metros, y cuando hay cambios meteorológicos o tus propios sistemas dejan de funcionar por la falta de oxígeno, la cosa se pone seria muy rápidamente".

Cuando los escaladores se acercan a la cumbre, a veces siguen adelante incluso en condiciones peligrosas debido a la llamada fiebre de la cumbre, una compulsión por alcanzar la cima aun a costa de su propia seguridad. Se desconoce si Mallory estaba afectado por la fiebre de la cumbre cuando murió, pero es posible que pensara que su reputación dependía de alcanzar la cima.

"Ese iba a ser el momento decisivo de su vida", afirma Anker.

En comparación, Edward Norton, miembro del equipo de Mallory, había intentado hacer cumbre cuatro días antes, pero dio media vuelta aproximadamente a la misma altitud a la que Mallory e Irvine fueron vistos por última vez.

"Tuve una conversación con uno de los hijos de Edward Norton hace un par de años", cuenta Hemmleb. "Cuando le pregunté, ¿crees que fue mera suerte que tu padre sobreviviera y Mallory muriera? Me contestó: 'No, creo que hubo una diferencia: Mi padre, Edward Norton, no necesitaba la montaña'".

Como escalador que es, Hemmleb se tomó ese mensaje muy a pecho.

"Es algo que aprendí personalmente de Mallory", afirma. "Tienes que tener mucho cuidado de no hacerte dependiente de ese éxito en la cumbre".

Ha transcurrido un siglo desde la muerte de Mallory, pero la digitalización de estas cartas asegura que su historia se seguirá contando, dijo Hemmleb. "Estoy seguro de que continuará más allá de mi vida", añadió. "En cierto sentido, es la expedición que nunca termina".