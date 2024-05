La polémica en Eurovisión por la participación de Israel: tensión con artistas y pedidos de exclusión

Mantener Eurovisión como una competencia apolítica se ha convertido en una tarea difícil para los organizadores de Malmo. (Johan Nilsson/Agencia de Noticias TT/AFP/Getty Images)

(CNN Español) -- El Festival de la Canción de Eurovisión 2024 ya está en marcha en Malmö, Suecia, en medio de una fuerte polémica por la participación de Israel mientras se libra la guerra entre las fuerzas israelíes contra Hamas en Gaza, tras la incursión del grupo extremista a territorio de Israel el 7 de octubre que dejó al menos 1.200 israelíes muertos, mientras que otros siguen retenidos como rehenes.

El evento es organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la alianza de medios de servicio público que representa a emisoras de toda Europa y Oriente Medio señala el sitio oficial del festival.

Esto incluye a más de 100 organizaciones miembros en 56 países y 31 asociados adicionales en Asia, África, América y Australasia, que comprende Australia, Nueva Zelandia, Nueva Guinea y otras islas cercanas. La final de cada año tiene como sede el país que resultó ganador el año anterior.

La final de Eurovisión del sábado será vista por más de 150 millones de personas en todo el mundo por televisión y alrededor de 15.000 aficionados se reunirán en el Malmö Arena. Pero el concierto puede ser solo el segundo evento con mayor asistencia en la ciudad esa noche; se espera que asistan al menos 20.000 personas, y posiblemente muchos más, a una protesta propalestina, que pide la eliminación de Israel de la contienda.

La competencia –que intenta desesperadamente mantener su etiqueta “apolítica”– se ha convertido hasta ahora en el evento cultural más grande que se ha visto sacudido por las repercusiones de la guerra de Israel en Gaza. Quienes protestan o boicotean el concurso de canciones afirman que está “lavando artísticamente” el conflicto; otros defienden la inclusión de Israel, insistiendo en que la contienda no debe quedar arrastrada a la geopolítica.

“La política influye en el evento de vez en cuando”, dijo a CNN Paul Jordan, un seguidor e investigador del concurso que trabajó en su equipo de comunicaciones de 2015 a 2018. Pero este año, “la presencia de Israel se ha convertido en un tema tan importante que creo que eclipsará el evento”, dijo.

En enero, artistas de Finlandia e Islandia firmaron peticiones para pedir la exclusión de Israel. Estos repudios también se replicaron en redes sociales.

Semanas de tensión latente sobre la cuestión están saliendo a la luz en Malmö esta semana, antes de las semifinales del concurso. Y llevarán quizás los tres minutos más tensos en la historia del concurso, cuando la competidora de Israel, Eden Golan, actúe en vivo.

"Bien podríamos ver protestas en la arena, podríamos ver abucheos", dijo Jordan. "Me imagino que la escala en Malmö sería mayor que cualquier cosa que hayamos visto antes".

Un concurso de canciones cada vez más político

Es difícil perforar la burbuja de celebración que rodea la competición cada año. Pero incluso entre los concursantes de Eurovisión, gestionados por los medios, esta vez hay algunos rumores de descontento.

"Es frustrante. No estoy de acuerdo con eso en absoluto. No tiene sentido”, dijo Bambie Thug, participante de Irlanda, a CNN sobre las extensas reglas que restringen cualquier forma de declaración pro-palestina durante el evento.La cantante emitió previamente un comunicado resistiéndose a los llamados a boicotear el evento, diciendo que, en cambio, pretendían proporcionar una “voz propalestina” en Malmö. Le dijeron a CNN que la participación de Israel en la competencia fue una "decisión equivocada".

Fundada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en 1956 como un proyecto de fomento de la unidad entre emisoras nacionales, Eurovisión ha sido sacudida y sacudida durante décadas por las corrientes geopolíticas del continente. Ofrece una plataforma incomparable de creación de poder blando a los Estados miembros con malos antecedentes en materia de derechos humanos, como Azerbaiyán y, hasta hace dos años, Rusia.

Pero este año es el más difícil hasta ahora para la UER, que decidió no excluir a Israel por la guerra del país en Gaza, mientras que a Rusia se le prohibió después de su invasión a gran escala de Ucrania hace dos años, posturas contrastantes que llevaron a llamados a aplicar dobles raseros.

El comité ejecutivo de la Unión Europea de Radiodifusión tomó la decisión de dejar a Rusia fuera de la competición tras “una recomendación de los organizadores del Festival de la Canción Eurovisión, el Reference Group, bajo las reglas del evento y los valores de la UER”, según dijeron por ese entonces en un comunicado oficial.

“Los dos no son comparativos en absoluto”, dijo a CNN el director general de la UER, Noel Curran, insistiendo en que la emisora nacional de Israel, KAN, no violó las reglas del concurso como lo hizo Rusia, que es la prueba definitiva de elegibilidad para el concurso.

En el caso de Rusia, agrega Curran, las emisoras “fueron suspendidas de la UER debido a sus persistentes incumplimientos de las obligaciones de sus miembros y la violación de los valores del servicio público”.

En ese sentido, remarca que la relación entre KAN y el Gobierno de Israel “es fundamentalmente diferente” y que “en los últimos años el Gobierno israelí amenazó con cerrar la emisora”.

CNN consultó al Festival de la Canción de Eurovisión por comentarios respecto de la participación de Israel este año. Desde allí respondieron que no tenían nada más para agregar sobre el tema.

“Si empezamos a decidir de forma generalizada que vamos a excluir a las personas, sobre la base de situaciones geopolíticas o cosas terribles que podrían estar sucediendo en el mundo, entonces cada año tendremos grupos de personas pidiendo Alguien a quien excluir, ya sea Azerbaiyán o cualquier otra persona”, dijo Curran.

"Queremos intentar que la contienda sea lo más apolítica posible", añadió. “Y eso es difícil”.

Quizás esté subestimando las cosas. Los publicistas que representan a una franja de los artistas musicales más excéntricos de Europa en Malmö han sido especialmente cautelosos con su talento, tratando de protegerlos de preguntas relacionadas con las protestas que tienen lugar a pocos metros de sus hoteles.

La participación de Israel: cambio de canción por sospecha de referencias al ataque de Hamas

Con apenas 20 años y oriunda de Tel Aviv, Eden Golan es la cantautora que representará a Israel en la segunda semifinal de Eurovisión 2024, de este jueves 9 de mayo. Su participación en Malmö se definió en su país en febrero pasado, cuando ganó el programa de talentos “La próxima estrella”.

Lo hará con la canción “Hurricane” (“Huracán”), una melodía que dura poco más de tres minutos. La letra es casi en su totalidad en inglés, excepto la última estrofa que es en hebreo. En la plataforma YouTube, tiene más de 120.000 me gusta y supera los 37.000 comentarios.

La UER ya se vio obligada a intervenir cuando se consideró que la canción inicial de Golan, “October Rain”, hacía una referencia demasiado cercana a los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel.

CNN pidió entrevistar a Golan, el intérprete de Israel, para un artículo, pero le dijeron que sólo se concertaría si CNN proporcionaba las preguntas de antemano, lo que va en contra de las prácticas periodísticas estándar.

"Me quedé un poco impactada cuando la Unión Europea de Radiodifusión no aprobó la canción", dijo Golan en una entrevista que publicó AFP el 1 de mayo. "No creo que la primera versión fuera política", agregó y remarcó que “no tenía nada que ver con el 7 de octubre".

En sus redes sociales, la intérprete habló de la guerra y se refirió a la situación de los rehenes, tal como lo hizo en una publicación de Instagram del 22 de abril, en la que escribió: “Me desperté hoy con tantas emociones, por un lado me di cuenta lo cerca que estamos de la competición y cuán honrada soy de representar a Israel durante este tiempo. Por otro lado, viendo todos los videos de rehenes celebrando Pésaj y sus familiares hablando de cómo los extrañan más incluso durante este tiempo, se me rompe el corazón en un mil millones de pedazos”.

Las restricciones a las expresiones políticas en Eurovisión

Y la UER ha trabajado duro para evitar que la disidencia se filtre en el Malmö Arena. Las reglas de larga data que impiden banderas de países y territorios no competidores significan que las banderas palestinas están prohibidas entre la multitud, con lo que Bambie Thug le dijo a CNN que estaban “100%” en desacuerdo.

Los artistas tampoco pueden hacer declaraciones, aunque algunos pueden correr el riesgo de ser castigados (una multa para su emisora) por hacerlo, como lo hizo la ley de Islandia en 2019, cuando enarbolaron banderas palestinas durante el concurso, que se celebró en Israel.

“Obviamente, no nos gustaría que hicieran eso”, dijo Curran. "Eso no es algo que queramos que hagan los artistas, y está en las reglas que no deben y no pueden hacer eso".

Cuando CNN le preguntó, la UER no descartó ajustar los niveles de sonido en la transmisión para ocultar los abucheos, si ocurren durante la actuación israelí.

Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, los jefes de Eurovisión contendrán la respiración mientras Golan canta en la gran final del sábado si, como se espera, avanza desde la semifinal del jueves.

"La verdadera preocupación sería cualquier amenaza de violencia, particularmente hacia los cantantes", dijo Jordan. "La peor pesadilla podría ser una invasión del escenario". Esto último ocurrió durante la actuación del Reino Unido en 2018, cuando un hombre le arrebató el micrófono a la cantante SuRie y gritó un mensaje antes de ser retirado.

Ante los cuestionamientos que surgieron por la participación de Israel, Eurovisión aclara que la Corporación de Radiodifusión Israelí (IPBC), la emisora pública israelí Kan, es miembro de la UER desde 1957 y participa en el certamen desde hace 50 años. Y anuncia que el evento, que “une a audiencias de todo el mundo a través de la música”, es “apolítico”.

La UER habló del “abuso y acoso” sobre artistas por el conflicto en Medio Oriente

Jean Philip De Tender, director general adjunto de la UER, dijo en un comunicado de prensa publicado el 9 de abril que había “campañas en las redes sociales” dirigidas contra algunos de los artistas participantes.

“La decisión de incluir a cualquier emisora, incluida la israelí Kan, en el Festival de la Canción de Eurovisión, es responsabilidad exclusiva de los órganos rectores de la UER y no de los artistas individuales. Estos artistas vienen a Eurovisión para compartir su música, cultura y el mensaje universal de unidad a través del lenguaje de la música”, manifestó.

De Tender expresó que se oponen “firmemente a cualquier forma de abuso, discurso de odio o acoso en línea dirigido a nuestros artistas o cualquier persona asociada con el concurso”. Dijo además que es “inaceptable y totalmente injusto, dado que los artistas no tienen ningún papel en esta decisión”.

En medio de esas tensiones, algunos artistas se han quejado de acoso y abuso en línea, mientras que otros han elogiado a los manifestantes propalestinos. “Poder para ellos por protestar”, dijo Bambie Thug, antes de que su jefe de prensa rápidamente le pidiera a CNN que volviera a las preguntas centradas en su música.

Pero muchos más están trabajando para bloquear lo que se está convirtiendo en una distracción casi ensordecedora, uniéndose a los organizadores de Eurovisión para ofrecer comentarios delicados. “(Nuestra) simpatía está (con) todas las personas que dicen que la guerra es una mierda”, dijo la concursante ucraniana Alyona Alyona. “Porque ¿quién, si no nosotros, puede decir qué es la guerra y qué m***** es?”.

Participación de Israel en Eurovisión: cómo será la seguridad

En relación a la seguridad durante la edición de este año del Festival de Eurovisión debido al conflicto entre Israel y Hamas, en el sitio oficial del evento se detalla que “se toman muy en serio la seguridad de los asistentes” y del personal.

Por esto, señalaron que trabajan en coordinación con la ciudad de Malmö, con la emisora de televisión pública sueca Sveriges Television (SVT) al igual que con la policía local y otras agencias policiales.

Malmö alberga grandes poblaciones musulmanas y palestinas. Se han realizado protestas pro palestinas semanales desde que comenzó la guerra de Israel en Gaza en octubre, y la protesta durante la final en vivo del sábado podría ser la más grande desde aquellas primeras semanas.

"Esperamos mostrar a la UER que el pueblo de Malmö rechaza su intento de lavado de arte", dijo Mohammad Ghannam, quien ha liderado el movimiento para boicotear Eurovisión como parte del grupo sueco de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) liderado por los palestinos.

Se ha puesto en marcha una operación de seguridad masiva; un portavoz de la policía sueca le dijo a CNN que era uno de los más grandes que Malmö haya visto jamás y en el que participan agentes de Dinamarca, Noruega y Suecia.

Y la semana pasada, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel planteó su advertencia de viaje a Malmö, instando a los israelíes que planean asistir a Eurovisión a reconsiderar si es necesario hacerlo. Citó una “preocupación tangible de que los terroristas aprovechen la protesta y la atmósfera antiisraelí para llevar a cabo un ataque contra los israelíes” y describió a Malmö como un centro de “protestas antiisraelíes”.

Sobre las protestas, la UER aclara que es “una firme defensora de la libertad de expresión y del derecho de las personas a expresar sus opiniones y puntos de vista profundamente arraigados”.