Harry y Meghan apuntan a los medios en el muy esperado documental de Netflix

Revelan fecha de estreno de "Harry y Meghan" 0:55

(CNN) -- El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, apuntaron a los medios de comunicación británicos y prometieron recordar las experiencias de su amarga separación de la familia real británica, en su muy esperada serie documental de Netflix.

El proyecto, “Harry & Meghan”, fue lanzado este jueves después de meses de especulaciones de que la pareja protagonizaría una serie reveladora.

En un diario en video que se muestra en el primer episodio, grabado poco después de que la pareja terminara sus últimos deberes reales en marzo de 2020, Harry dijo: “Es realmente difícil mirar hacia atrás ahora y decir, ¿qué pasó? ¿Cómo terminamos aquí?".

Dijo que estaba “genuinamente preocupado por la seguridad" de su familia.

Es probable que el Palacio de Buckingham esté preparado para las consecuencias de la serie, después de las tensiones sostenidas entre Harry y su padre, el rey Carlos, y su hermano, el príncipe William.

¿Acercará la muerte de Isabel II a William y Harry? 2:25

Harry apuntó a los medios británicos en los primeros minutos del programa. “Nadie sabe toda la verdad. Nosotros sabemos toda la verdad, la institución sabe toda la verdad y los medios saben toda la verdad porque han estado al tanto”, dijo Harry.

publicidad

“Mi cara estaba en todas partes, mi vida estaba en todas partes, los tabloides se habían apoderado de todo”, agregó Meghan sobre sus primeras experiencias con la prensa.

Harry también comparó a Meghan con su madre, la princesa Diana, quien murió en un accidente automovilístico mientras era perseguida por paparazzi en 1997. "Mucho de lo que es Meghan, y cómo es ella, es tan similar a mi madre... Ella tiene la misma confianza, ella tiene esta calidez en ella”, dijo en el primer episodio.

“Acepto que habrá personas en todo el mundo que fundamentalmente no estén de acuerdo con lo que he hecho y cómo lo he hecho. Pero sabía que tenía que hacer todo lo posible para proteger a mi familia, especialmente después de lo que le pasó a mi madre”, continuó Harry.

Tras 25 años de la muerte de la princesa Diana, su legado sigue vigente 1:14

Y Meghan describió su anuncio de compromiso en 2017 como un “reality show orquestado”.

Los primeros tres episodios fueron lanzados el jueves, con tres más programados para la próxima semana. Las entrevistas se completaron en agosto, un mes antes de la muerte de la reina Isabel, según la serie.