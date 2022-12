Las extrañas formas en que los destinos turísticos intentaron ganar visitantes en 2022

(CNN) -- Cuando son buenas, son icónicas. Cuando son malas, al menos te puedes reír. Hablamos de las campañas publicitarias de destinos, cuando los lugares de interés turístico pujan por que decidas gastar el dinero que tanto te ha costado ganar en vacaciones produciendo videos extravagantes y páginas web enteras para captar tu atención.



¿Cómo han ido las cosas este año, el primero desde que empezó la pandemia con pocas restricciones para la mayoría de los viajeros? Con los destinos desesperados por conseguir dinero tras los confinamientos por covid-19, hemos registrado cantidades exorbitantes de dinero invertidas en conseguir celebridades, rodar las mejores imágenes de los lugares y, felizmente, algo de ingenio real sobre cómo los lugares quieren presentarse a sí mismos.

De lo extraño (los caballos islandeses que escriben en teclados) a lo maravilloso (la emotiva reapertura de Sudáfrica), de lo malo (Suecia recreó "Blair Witch Project") a lo controvertido (la campaña de David Beckham a favor de Qatar), estos son 15 de los videos que más nos han llamado la atención este año.

Sudáfrica: el renacimiento

El video de tres minutos de Sudáfrica publicado en marzo, cuando gran parte del mundo seguía en confinamiento, era una brillante visión de cómo podrían ser los viajes cuando las cosas empezaran a abrirse después de la oleada de la variante ómicron, una decisión valiente, ya que la variante se detectó por primera vez en Sudáfrica, y el país se había enfrentado a prohibiciones inmediatas de viajar desde muchos otros lugares (igualmente llenos de virus).

Una joven de aspecto sombrío en la lúgubre, oscura y lluviosa Londres, emerge a la luz en Ciudad del Cabo... y todo se vuelve tecnicolor. La joven opta por las clásicas experiencias sudafricanas (un safari y una excursión a la escarpadura de Drakensberg, con la belleza natural del país en plena exhibición), pero se centra en las conexiones humanas que todo el mundo extrañó durante el confinamiento.

publicidad

Recibe un masaje, se reúne con compañeros surfistas, pasea por una playa al atardecer y termina el video en una fiesta. En otras palabras, unas vacaciones de ensueño. "Ven como eres, vete como nunca volverás a ser. Vuelve a vivir", termina el video. Puede que hasta se te escape una lágrima.

Suecia: película de terror escandinava

¿Te interesa una aventura en el bosque al estilo de "Blair Witch"? Entonces, Suecia te espera. Justo a tiempo para Halloween, Visit Sweden lanzó una película de terror de dos minutos para promocionar el país. Una apuesta valiente para atraer visitantes, teniendo en cuenta que el video, narrado por la propia "Suecia", se desarrolla en un bosque --el "alma" del país-- que empieza siendo idílico pero se convierte rápidamente en una película de terror.

En él, Sam, un hombre de vacaciones, conoce a una hermosa mujer, ¿o no lo es? No lo es; en realidad es una “huldra”, una espeluznante ninfa del bosque. "Lo que pasó en el bosque es algo que considerarás un sueño, pero no será así", advierte Suecia.

El truco: el cortometraje termina promocionando "Kiln", un "escalofriante audiocuento" de John Ajvide Indqvist que solo se puede descargar "en el bosque sueco". De hecho, la historia, y no el video, es el eje de la campaña

“Spellbound by Sweden”. Una vez allí, puedes escucharlo, si eres lo bastante valiente.

Rwanda: juega con Lionel Messi

Estrellas legendarias del París Saint-Germain, como Lionel Messi y Sergio Ramos, se dirigieron al sur de Rwanda para la campaña de Visit Rwanda 2022, "Da el pistoletazo de salida a tu próxima aventura en Rwanda", que se estrenó justo antes del año nuevo.

El video, de 100 segundos de duración, comienza con el exguardameta Jérôme Alonzo jugando al golf durante su retiro, y sigue a su pelota de golf mientras aterriza en el estadio del Parque de los Príncipes, es pateada por los jugadores y luego bateada hacia Rwanda, donde se eleva sobre sus paisajes más espectaculares.

Termina en un campo de golf con una niña que hace un hoyo en uno, no sin antes, por supuesto, hacer un cameo con algunos gorilas. Una buena apuesta para este año de la Copa del Mundo.

Vilnius: feliz cumpleaños a... ¿quién?

"Nadie sabe dónde está Vilnius", admite este inspirado video de la capital lituana. Campañas anteriores han bautizado a la ciudad como "el punto G de Europa" y han reescrito un villancico navideño (la campaña del año pasado se titulaba "Navidad en Vilna: Sorprendente donde sea que crees que está").

Esta vez, la campaña gira en torno al 700 aniversario de la ciudad, en 2023. "Después de que la mayor parte del mundo olvidara los últimos 699 cumpleaños de Vilna, se nos ocurrió una solución para su 700º", dice el video retro.

Dicha solución: una "colección de tarjetas electrónicas de cumpleaños atrasadas". El descarado video de estilo ochentero repasa varias tarjetas divertidas antes de decirte que envíes la tuya. Puede que olvides la fecha, pero la celebración será inolvidable, termina, llamando a Vilna "700 años joven".

Uganda: abre los ojos

La oficina de turismo de Uganda inauguró el 2022 con un video de dos minutos en el que mostraba la belleza del país, desde cumbres nevadas a frondosas colinas boscosas, lagos tranquilos, cascadas y ríos que parecen hechos para el rafting.

Pero la atención se centró rápidamente en su gente: comer ugali, sentarse a tomar una copa, bailar y salir por la ciudad en los clubes nocturnos de Kampala.

¿Lo mejor? En lugar de estar en primer plano, los animales (incluidos los clásicos: un chimpancé, un gorila y una jirafa) solo hacen cameos fugaces. "Todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestros sentidos y disfrutar de lo que es exclusivamente nuestro", dice el narrador. Sin duda, te abrirá los sentidos al darte cuenta de que hay algo más que turismo de safari.

Colombia: poder literario

Colombia apuesta por la vieja escuela con el "Libro de la calidez", un ebook de 212 páginas bellamente adornadas con fotografías dedicado a sus acogedores habitantes.

En español e inglés, recoge distintas formas de "calidez", desde el amor por la sostenibilidad del apicultor Humberto Narváez hasta el excelente trato de María Eugenia Clavijo a los huéspedes de su hotel.

"Aunque podemos sentirla en cada saludo, en cada sonrisa, en cada bienvenida y en cada taza de café que compartimos, queríamos entenderla mejor. Por eso salimos en busca de la Calidez Colombiana, y fuimos directo a su fuente: nuestra gente, quienes la llevan en el corazón", dijo la oficina de turismo, que también produjo un video de un minuto, aunque este último recuerda un poco al estilo tradicional de los "locales sonrientes" para nuestro gusto.

Filipinas: la gran (no) revelación

Es un país valiente el que no muestra un solo destino en su costosa campaña de marketing, pero eso es lo que hizo Filipinas con su video de junio, "La gente hace el destino".

"Para hacer un anuncio que no te saltarás, nos hemos saltado lo ordinario... el sol, la arena, los actores, las tomas con drones, las canciones pop, los efectos especiales", declara el video. Han desaparecido en favor de "las personas que siempre han hecho que nuestros destinos sean más memorables y divertidos"; en otras palabras, el video de dos minutos solo muestra personas. No personas in situ, como en el anuncio de Uganda, sino personas vestidas con monos y haciendo acrobacias al estilo del Cirque du Soleil para formar representaciones de lugares famosos.

El grupo se convierte en colinas, cascadas, montañas, un edificio antiguo e incluso un ave rapaz gigante antes de transformarse en el océano mientras un surfista cabalga sobre las olas. "La gente hace el destino: es más divertido contigo", reza el eslogan.

En la banda sonora, grabada en 23 lugares de Filipinas, se oyen las olas de Samar y los instrumentos t'boli de Cotobato del Sur. Hay dos videos: uno estéreo y otro binaural y envolvente, que es mejor escuchar con auriculares.

Suiza: viaje por carretera con Anne y Roger

El campeón de tenis Roger Federer lleva varios años promocionando su Suiza natal, pero en abril se le unió Anne Hathaway en un cómico video de dos minutos.

"Anne y Roger aprendieron por las malas que nadie le hace sombra al Gran Tour de Suiza", rezaba el eslogan, después de que los dos se enojaran al ver las secuencias de su supuesto anuncio del país. En el sketch, los primeros planos de sus actividades --desde el salto sobre un glaciar hasta el nado sincronizado en un lago helado-- habían sido sustituidos por planos generales, porque el director consideraba que Suiza era más impresionante incluso que los abdominales de Federer.

"Cuando necesitas un viaje por carretera insuperable, necesitas Suiza", concluía. Los famosos que autocríticos reciben un pulgar hacia arriba de nuestra parte.

Reino Unido: más allá de la tela a cuadros

La realeza, los Cotswolds y ahora el Brexit son probablemente lo que le viene a la mente a la mayoría de la gente cuando piensa en el Reino Unido, pero la campaña Visit Britain 2022, que se lanzó en febrero, prescindió de los clásicos para mostrar qué más se puede ofrecer.

“Welcome to Another Side of Britain” puso el foco en las ciudades británicas, que sufrieron un enorme descenso de visitantes internacionales tanto por la pandemia como por el Brexit.

Apostaron fuerte por un viaje urbano de verano, iluminaron destinos turísticos poco probables como Birmingham y West Midlands, y mostraron un lado diferente de Londres, como el Dare Skywalk del estadio Tottenham Hotspur y los jacuzzis flotantes que merodean por los muelles de Canary Wharf. Videos movidos de 30 segundos que apuestan por algo completamente diferente... lo aprobamos.

Marruecos: la luz del viaje

La gente suele ir a Marruecos por tradición, pero este video, publicado en mayo, recoge esas tradiciones (tajines, zocos, el palacio Badi de Marrakech) y las combina con el Marruecos moderno: golf en las dunas, danza moderna en el palacio Badi y espectaculares instalaciones artísticas en el desierto.

Incluye hábilmente momentos de todo aquello por lo que la gente va a Marruecos, pero infundiéndole un toque contemporáneo. Buen trabajo y buena banda sonora.

Islandia: ponis como asistentes personales

¿Te sientes obligado a revisar tu correo electrónico durante las vacaciones? No hay de qué preocuparse si eliges Islandia, que promete hacer un “outsourcing hípico” para tu correo electrónico.

El anuncio, publicado en mayo, afirma que los ponis islandeses han sido entrenados para escribir mensajes de “fuera de la oficina” para que no tengas ni que tocar el teléfono.

"Nada estropea más las vacaciones que el trabajo", empieza el video, de un minuto de duración, antes de mostrar a siete caballos pisoteando un teclado gigante y redactando respuestas ininteligibles.

En el sitio web de la campaña hay un video adicional tras bambalinas, así como la posibilidad de elegir uno de los tres caballos para escribir tu propio mensaje (disparatado) de “fuera de la oficina”. Tonto, pero muy simpático.

Viena: déjate llevar

Viajar debería ser un momento en el que relajes esas normas de la vida cotidiana... y para darte ánimos, la Oficina de Turismo de Viena produjo un cortometraje que muestra un vientre andante (si no parlante) dejándose llevar en su campaña de octubre.

Se trata de un cortometraje de casi seis minutos en el que un vientre abultado abandona a Harry, su humano obsesionado con el ejercicio, porque ya no se siente bienvenido.

La barriga se marcha a Viena, donde pasea por las calles, contempla obras de arte sublimes y disfruta de una tarta Sacher en la cama del hotel. Al final, Harry encuentra a “Belly” y ambos tienen una deliciosa cita en un restaurante vienés.

"La forma más bella de quererse a uno mismo es darse un capricho", termina. Parece un poco polarizante: o te dice algo o no te lo dice, pero es un espectáculo cinematográfico, independientemente de lo que pienses del mensaje.

Australia: visita Australia con Rose Byrne

La película australiana "G'day", de nueve minutos de duración, acumuló 19 millones de visitas en YouTube solo en su primer mes. Para promocionar la nueva campaña "Come and say g'day" ("Ven y di buenos días"), la película, al estilo de "Toy Story", está protagonizada por Rose Byrne en el papel de Ruby, una canguro de juguete, y Will Arnett como Louie, un unicornio de juguete.

La pareja se escapa de una tienda de regalos de la Gran Barrera de Coral y viaja a Nitmiluk Gorge, Uluru, la Gran Barrera de Coral y la Ópera de Sydney.

"En Australia, 'g'day' es el comienzo de toda buena aventura", dice Byrne al final, en persona. "Es nuestra forma de decir: 'Si aún no eres amigo, lo serás'". ¿Contradictorio? Seguro, pero las cifras de audiencia hablan por sí solas.

Corea: hora de juego

“Shall we play Korea", que se estrenó en noviembre, es una divertida y ágil mirada al país, con algo para todos los gustos, desde la diversión en familia, pasando por los sueños de los adolescentes y los grupos de adultos, hasta las parejas de pelo plateado que salen de excursión.

Hay viajes por carretera, golf, parapente y baile al estilo K-pop. Nos vemos allí.

Qatar: conquistando a David Beckham

Cuando se estrenó el gigantesco video de 30 minutos de David Beckham para Qatar (arriba hay una versión de un minuto) en agosto, solo le superó en tamaño el furor que provocó.

El futbolista rodó "Stopover in Qatar" coincidiendo con la Copa del Mundo. En él, reparte perlas de sabiduría mientras viaja por Qatar: va al mercado ("Uno de los mejores mercados de especias en los que he estado"), aprende sobre el buceo en busca de perlas ("Quizá algún día puedas llevarme a bucear”) y a entrenar halcones ("Me encanta estar en medio de la nada, hablando y comiendo”), visita lugares culturales como el Museo Nacional de Qatar, además de recorrer en moto una isla artificial ("Eso es lo que me encanta, la cultura de la moto, porque hay una en todas partes y eso es lo que me encanta").

También jugó al fútbol con una mujer qatarí ("El fútbol femenino es algo que siempre he apoyado, y más ahora, especialmente para mí, que tengo una hija").

Pero las críticas no se hicieron esperar, y muchos señalaron los supuestos problemas de Qatar en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional le instó a "hablar claro" sobre el trato que reciben los trabajadores inmigrantes que hacen posible la Copa Mundial, mientras que el cómico británico Joe Lycett llevó a cabo un truco fingiendo quemar (pero donando finalmente a organizaciones benéficas LGBT) casi US$ 12.000 en protesta por el rumoreado contrato de Beckham de US$ 184 millones por 10 años.

Beckham respondió a las críticas afirmando que es "positivo que el debate sobre las cuestiones clave se haya visto estimulado directamente por la celebración de la primera Copa Mundial en la región".