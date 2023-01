El mensaje de Shakira por el nuevo año: "Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando"

Lo bueno y lo malo de 2022 para Shakira 1:53

(CNN Español) -- A Shakira nadie la detiene y está lista para comenzar 2023 con mucho amor y, sobre todo, confianza.

La cantante colombiana —que recientemente se separó de su pareja de años, el futbolista español Gerard Piqué— publicó un conmovedor mensaje de Año Nuevo en sus redes sociales en el que habla de seguir adelante a pesar de las adversidades. ¿Suena a cliché? Espera a que lo leas.

La artista dijo en su mensaje —que bien podría ser una canción— que aunque "continúen abiertas las heridas", es necesario dejarle "todo al tiempo", pues dice, de una hermosa manera, este "tiene manos de cirujano".

"Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando.

Ante el menosprecio, seguirse valorando.

Porque hay más gente buena que indecente,

más gente empática que indolente.

Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado", escribió Shakira.

Y continúa con un mensaje sobre la tristeza presente y el futuro venidero:

"Nuestras lágrimas no son un desperdicio.

Riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hace más humanos

para que en medio del desamor se pueda seguir amando".

Shakira tendrá la custodia de sus hijos 1:41

Shakira y Piqué confirmaron en junio de 2022 su separación tras 12 años de relación.

Los dos se conocieron hace 12 años cuando el futbolista catalán apareció en el video musical de la canción de Shakira "Waka Waka", la canción oficial de la Copa del Mundo de 2010. Ambos tienen dos hijos: Milan, nacido en 2013, y Sasha, en 2015.

Meses después, en septiembre del año pasado, la colombiana habló públicamente por primera vez de su separación del futbolista.

Shakira dijo que su proceso de divorcio y los problemas con Hacienda española han sido "probablemente la etapa más oscura de mi vida".

La colombiana enfrenta un caso por presunto fraude fiscal contra la justicia española, la cual pide más de 8 años de prisión (ella niega todas las acusaciones y dijo a ELLE que ir a juicio es "una cuestión de principios"). Además, su padre, quien es uno de sus mayores apoyos emocionales, sufrió el año pasado caídas que le provocaron un hematoma y fracturas; y, sumado a ello ocurrió, la separación de Piqué y la situación que sufren sus hijos por este hecho.

"Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes?", agregó a la revista Elle de España

"Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan", recordó Shakira, quien dijo que cuando sentía que no tenía fuerzas y "como si no tuviera piernas", las sacaba escribiendo canciones y así sentía que revivía.