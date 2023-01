Muere en el frente de batalla el editor de cine ucraniano Viktor Onysko

Ucrania recibe el 2023 en medio de la guerra 2:26

(CNN) -- El editor de cine ucraniano Viktor Onysko murió en el frente de batalla, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Ucrania, sin dar más detalles.

"Tantos ucranianos valientes y talentosos están sacrificando sus vidas en esta guerra contra las hordas de la oscuridad para proteger su patria", dijo el Ministerio en un homenaje en Twitter. "Que la luz de la memoria de nuestros héroes brille eternamente", añadió.

Onysko trabajó en películas ucranianas como "The Stronghold", "The Rising Hawk" y "Viddana". El Centro Dovzhenko, archivo cinematográfico estatal de Ucrania, calificó al hecho como una "pérdida increíble para la comunidad cinematográfica y para Ucrania".

Su esposa, Olga Birzul, escribió en un post de Facebook: "Mi corazón permanecerá para siempre en el terrible año 2022. Porque tú te quedaste allí. Mi héroe. Mi amor. Mi todo. No sé cómo vivir y respirar sin ti. No sé si podré volver a soñar".

"Lo único que tengo de ti es una niña de 9 años con tus ojos grises", añadió.

"Cuando me ahogaba en lágrimas en el tren un día, me acarició la cabeza y me dijo que papá luchó por nuestra libertad, nunca lo olvidaremos, papá siempre estará en nuestros pensamientos. Nuestro pequeño adulto. Uno de los miles de niños inocentes cuyos padres fueron asesinados por los malditos rusos. Es doloroso. Indescriptiblemente doloroso", dijo.

Sigue la guerra en Ucrania tras el inicio del nuevo año

Un aparente ataque ucraniano el domingo en el este de Ucrania, ocupado por Rusia, parece haber causado la muerte de una gran cantidad de soldados rusos alojados junto a un depósito de municiones, según el ejército ucraniano y blogueros militares prorrusos.

Ucrania afirmó que alrededor de 400 soldados rusos murieron, sin reconocer directamente una responsabilidad en esas muertes. Moscú reconoció el ataque el lunes y dijo que 63 soldados rusos murieron, lo que lo convertiría en uno de los episodios más mortíferos de la guerra para las fuerzas rusas.

Mientras tanto, múltiples explosiones han sacudido la capital de Ucrania, Kyiv, dañando la infraestructura energética y provocando cortes de energía el lunes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, usó su primer discurso de 2023 para resaltar un "sentido de unidad" en el país y contrastarlo con el "miedo" que dijo que se siente en Rusia.

Puedes seguir las noticias de la guerra, minuto a minuto, en este enlace.