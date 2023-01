Arrestan a sospechoso de homicidio de estudiantes en Idaho 1:04

(CNN) -- El hombre acusado de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre había limpiado a fondo el interior y el exterior de su vehículo y también fue visto utilizando guantes quirúrgicos en múltiples ocasiones antes de ser detenido, según informó una fuente policial a CNN.



Bryan Kohberger, de 28 años, es actualmente el único sospechoso de los horribles apuñalamientos de los estudiantes Kaylee Goncalves, de 21 años; Madison Mogen, de 21 años; Xana Kernodle, de 20 años; e Ethan Chapin, de 20 años, que fueron encontrados muertos en el interior de su casa fuera del campus en Moscow, Idaho, el 13 de noviembre.

Kohberger, que cursaba un doctorado en justicia penal en la Universidad Estatal de Washington en el momento de los asesinatos, "limpió su auto, por dentro y por fuera, sin saltarse ni un centímetro", según la fuente policial.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, fue informada de las observaciones realizadas por los investigadores durante los cuatro días de vigilancia que condujeron a la detención de Kohberger en el domicilio familiar de Pensilvania el 30 de diciembre.

Mientras Kohberger permanece tras las rejas en Idaho a la espera de una audiencia sobre su situación el 12 de enero, han aparecido nuevos detalles que aclaran algunos de los movimientos del sospechoso en los días previos a su detención.

Un equipo de vigilancia asignado a Kohberger tenía dos misiones, según múltiples fuentes policiales: vigilar a Kohberger para poder detenerlo en cuanto se emitiera una orden judicial, e intentar obtener un objeto que permitiera obtener una muestra de ADN de Kohberger, que luego pudiera compararse con las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen.

Según la fuente policial, Kohberger fue visto varias veces en el exterior de la vivienda de Pensilvania utilizando guantes quirúrgicos.

En una ocasión anterior a la detención de Kohberger, las autoridades lo observaron salir de su domicilio familiar hacia las 4 de la madrugada y depositar bolsas de basura en los basureros de los vecinos, según la fuente. En ese momento, los agentes recuperaron basura de los depósitos de la familia Kohberger y lo que se observó que colocaba en los basureros de los vecinos, dijo la fuente.

Los artículos recuperados se enviaron al laboratorio estatal de Idaho, según la fuente.

El viernes pasado, un equipo SWAT de la policía del estado de Pensilvania entró en la casa de la familia Kohberger, derribando la puerta y las ventanas en lo que se conoce como "entrada dinámica", una táctica utilizada en casos excepcionales para detener a sospechosos de "alto riesgo", añadió la fuente.

El jueves, Kohberger tuvo su comparecencia inicial ante el tribunal de Idaho después de que fuera ingresado en la cárcel del condado de Latah el miércoles por la noche tras su extradición desde Pensilvania.

Kohberger está acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo. No se declaró culpable en la audiencia.

El padre de la víctima dice que el sospechoso "los estaba cazando"

Steve Goncalves, cuya hija Kaylee estaba entre los asesinados, dijo a JIm Sciutto de CNN en una entrevista que se emitió el viernes por la mañana que no tiene ninguna razón para pensar que su hija era el objetivo del asesino en particular

"Nadie entiende exactamente por qué, pero él las estaba acechando, las estaba cazando", dijo Goncalves. "Era una persona que buscaba una oportunidad y dio la casualidad de que fue en esa casa. Y eso es difícil de aceptar”.

"Ella tenía su teléfono al lado y no pudo llamar al 911. Así que solo eran chicas que se fueron a dormir esa noche y un cobarde, ya sabes, un cazador que salió y eligió a su pequeño oponente que eran chicas, probablemente por eso la casa fue el objetivo”.

"Ninguna de estas chicas se merecía esto", dijo Goncalves. "El verdadero problema que tenemos es que tenemos un individuo que pensó que estaba bien atacar a otros seres humanos. En eso me voy a centrar".

Y añadió: "Me sorprendería un poco que no hubiera un punto de contacto más claro que sugiriera que estaba más interesado en una o dos de las personas que en las demás".

Goncalves estaba en la sala para la comparecencia de Kohberger.

"Sabe que quiero que me mire a los ojos. Así que no lo hizo. No me dio esa oportunidad", dijo Goncalves. "Tiene miedo de mirarme a los ojos y empezar a entender lo que está a punto de pasarle. Ha elegido a la familia equivocada. No tenemos miedo a un conflicto. No vamos a huir. Vamos a por él".

Las pruebas contra el sospechoso

Las autoridades pasaron casi dos meses investigando antes de poder nombrar públicamente a un sospechoso, una tarea que acaparó la atención nacional y conmocionó a los seres queridos de las víctimas, así como a la comunidad, que no registraba un asesinato desde hacía años.

Aún así, la opinión pública sobre el caso sigue plagada de interrogantes. A última hora del jueves, seguía sin estar claro qué motivó los asesinatos. Tampoco está claro cómo entró el sospechoso en la casa después de que las autoridades dijeran que no había señales de que se hubiera forzado la entrada, ni por qué dos compañeras de casa que estaban dentro de la residencia en el momento de los asesinatos sobrevivieron a los ataques.

Así es como los investigadores redujeron la búsqueda a Kohberger:

ADN: la basura recuperada de la casa de la familia de Kohberger reveló que el "perfil de ADN obtenido de la basura" estaba vinculado al ADN de una funda de cuchillo de cuero marrón encontrada "sobre la cama" de una de las víctimas, según una declaración jurada de causa probable publicada el jueves. Se cree que el ADN recuperado de la basura es el del padre biológico de la persona cuyo ADN se encontró en la funda, según la declaración jurada.

la basura recuperada de la casa de la familia de Kohberger reveló que el "perfil de ADN obtenido de la basura" estaba vinculado al ADN de una funda de cuchillo de cuero marrón encontrada "sobre la cama" de una de las víctimas, según una declaración jurada de causa probable publicada el jueves. Se cree que el ADN recuperado de la basura es el del padre biológico de la persona cuyo ADN se encontró en la funda, según la declaración jurada. Registros telefónicos: las autoridades descubrieron que el teléfono del sospechoso estuvo cerca de la casa de las víctimas en Moscow, Idaho, al menos una docena de veces entre junio de 2022 y la actualidad, según la declaración jurada. Los registros también revelan que el teléfono de Kohberger estuvo cerca de la escena del crimen horas después de los asesinatos de esa mañana, entre las 9:12 y las 9:21, dice el documento. No se informó de los asesinatos a las autoridades hasta poco antes del mediodía.

las autoridades descubrieron que el teléfono del sospechoso estuvo cerca de la casa de las víctimas en Moscow, Idaho, al menos una docena de veces entre junio de 2022 y la actualidad, según la declaración jurada. Los registros también revelan que el teléfono de Kohberger estuvo cerca de la escena del crimen horas después de los asesinatos de esa mañana, entre las 9:12 y las 9:21, dice el documento. No se informó de los asesinatos a las autoridades hasta poco antes del mediodía. Un sedán blanco: un Hyundai Elantra fue visto cerca de la casa de las víctimas alrededor de la hora de sus asesinatos. Los agentes de la Universidad Estatal de Washington identificaron un Elantra blanco y más tarde supieron que estaba registrado a nombre de Kohberger. El mismo auto se encontró también en la casa familiar del sospechoso en Pensilvania cuando fue detenido el pasado viernes. La universidad del sospechoso está a unos 10 minutos en auto del lugar del crimen de Idaho.

Una compañera de casa revela que oyó llorar el día de los ataques

Una de las dos compañeras de casa que no resultaron heridas en los ataques dijo que vio a un hombre enmascarado vestido de negro dentro de la casa la mañana de los asesinatos, según la declaración jurada de causa probable.

Identificada como D.M. en el documento judicial, la mujer dijo que "oyó llorar" en la casa esa mañana y también escuchó la voz de un hombre que decía: "Tranquila, voy a ayudarte". D.M. dijo que entonces vio una "figura vestida con ropa negra y una máscara que cubría la boca y la nariz de la persona caminando hacia ella", continúa la declaración jurada.

"D.M. describió a la figura como un hombre de 1,77 metros o más, no muy musculoso, pero de constitución atlética y cejas pobladas", dice la declaración. El hombre pasó junto a D.M. mientras ella estaba en "fase de shock congelada".

"El hombre caminó hacia la puerta corrediza trasera de cristal. D.M. se encerró en su habitación después de ver al hombre", dice el documento, añadiendo que no reconoció al hombre.