Por qué una nación árabe optó por enseñar sobre el Holocausto en sus escuelas

Amán, Jordania (CNN) -- Los Emiratos Árabes Unidos pronto se convertirán en la primera nación árabe en enseñar sobre los horrores del Holocausto nazi en sus escuelas, una medida histórica que ha sido elogiada en algunos sectores, pero también criticada en otros.



Los EAU tienen previsto incluir la enseñanza del Holocausto en el plan de estudios de primaria y secundaria, según tuiteó la semana pasada la embajada del país en Estados Unidos.

El país afirma que trabajarán con el Instituto para el Seguimiento de la Paz y la Tolerancia Cultural en la Educación Escolar, con sede en Tel Aviv y Londres, y con Yad Vashem, el museo conmemorativo del Holocausto en Jerusalén, para ayudar a elaborar un nuevo plan de estudios, según un informe del diario Times of Israel.

"Ahora tenemos la oportunidad de llegar a nuevas audiencias y Yad Vashem está trabajando para allanar el camino para llevar la conciencia del Holocausto al mundo de habla árabe", dijo a CNN el portavoz de la organización, Simmy Allen. "En la mayor parte del mundo de habla árabe, hasta hace poco, había poco o ningún diálogo con Yad Vashem sobre los acontecimientos y las atrocidades del Holocausto", añadió.

La enseñanza del Holocausto ha estado en gran medida ausente de los planes de estudio de los gobiernos de los países árabes, pero los EAU han estado redoblando sus esfuerzos por concienciar sobre el Holocausto desde que normalizaron sus relaciones con Israel en 2020 en un pacto conocido como los Acuerdos de Abraham.

El ministro de Relaciones Exteriores de EAU, Abdullah Bin Zayed, visitó el principal memorial del Holocausto de Berlín a finales de 2020 con su homólogo israelí. En 2021, se inauguró en Dubái la primera exposición conmemorativa del Holocausto en la región árabe, y el año pasado, el ministro de Exteriores realizó una visita muy publicitada a Yad Vashem, donde depositó una corona de flores.

En un artículo publicado en el diario Jerusalem Post de Israel en 2021, Ali Al Nuaimi, presidente de la Comisión de Asuntos de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores del Consejo Nacional Federal del Emirato de Abu Dhabi, escribió que los programas escolares del mundo árabe "han omitido durante demasiado tiempo partes fundamentales de la historia de Occidente", incluido el Holocausto. Los musulmanes, argumentó, "deben liberarse de las cargas de la historia para avanzar hacia el futuro".

La medida es "una consecuencia natural de los Acuerdos de Abraham", declaró a CNN Kristin Smith Diwan, académica residente del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington.

"Los dirigentes de EAU han estado diseñando un cambio cultural para apoyar sus objetivos estratégicos", afirmó. "La aceptación de la diversidad étnica ha acompañado la expansión de una fuerza laboral global, y el diálogo interreligioso ha ayudado a contrarrestar el panislamismo y el extremismo religioso".

No está claro si la medida de EAU se aplicará solo a los colegios públicos o a los cientos de colegios privados del país. El Ministerio de Educación de los EAU no respondió a la solicitud de comentarios de CNN en el momento de la publicación.

Aproximadamente el 90% de la población de los EAU, de unos 10 millones de habitantes, está formada por expatriados, según datos del Banco Mundial, muchos de los cuales envían a sus hijos a escuelas privadas que imparten planes de estudios internacionales que a menudo incluyen la educación sobre el Holocausto.

Voces en contra

En las redes sociales, los emiratíes guardaron silencio sobre la decisión de enseñar el Holocausto, pero Abdul Khaleq Abdulla, destacado comentarista y profesor de Ciencias Políticas de los EAU, comentó el anuncio en un tuit, afirmando que no era necesario.

"Se ha hablado repetidamente de añadir el tema del Holocausto a nuestros programas escolares, a pesar de la ausencia de cualquier valor nacional, (beneficio) educativo y necesidad de conocimiento", tuiteó.

Gran parte de la reacción de los árabes de fuera de los EAU fue crítica: algunos acusaron al país de ceder el control de su programa de estudios a Israel, mientras que otros se preguntaron si se haría a expensas de la enseñanza de la historia de los palestinos, en particular de la Nakba. La Nakba, que significa catástrofe en árabe, se refiere a la creación de Israel en 1948, que obligó a unos 700.000 palestinos a abandonar sus hogares.

"No negamos el Holocausto y nos solidarizamos con sus víctimas", tuiteó Dareen, una comentarista en Twitter que se identifica como palestina. "Pero incluirlo en el plan de estudios de los jóvenes estudiantes facilita que la ocupación (Israel) se infiltre en el pueblo árabe".

EAU, que cuenta con una importante comunidad palestina, ha afirmado en medios de comunicación locales que su normalización con Israel no afectaría a su compromiso con la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.

Yasser Abu Hilala, ex director general de Al Jazeera, tuiteó que enseñar el Holocausto en los EAU era "útil para conocer la historia y la brutalidad de Occidente", y añadió que "es el mismo Occidente del que surgió el sionismo", en referencia al movimiento para crear un Estado judío en Medio Oriente.

La participación de una organización israelí en la redacción del plan de estudios del país añade una capa de complejidad. Las encuestas han demostrado que el público de las naciones árabes que han normalizado sus relaciones no comparte la opinión de sus gobiernos en su aceptación de Israel. Una encuesta realizada por el Washington Institute for Near East Policy en julio de 2022 muestra que más del 70% en EAU y Bahréin tiene una opinión negativa de la normalización.

Los Acuerdos de Abraham también son impopulares en otras naciones árabes. Un sondeo de opinión del Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos, con sede en Qatar, publicado la semana pasada, mostraba que solo el 7,5% de los árabes apoyaba la normalización, y que el 84% consideraba que Israel era la mayor amenaza para la región árabe, seguido de Estados Unidos e Irán, respectivamente.

La encuesta, en la que participaron más de 33.000 personas de 14 países árabes, no incluyó a los EAU.

Los analistas afirman que, a pesar de la diferencia entre las opiniones oficiales y populares sobre Israel, es probable que los EAU sigan adelante con el fortalecimiento de los lazos con Israel.

"Puede que la opinión pública emiratí no esté totalmente de acuerdo, pero los dirigentes han decidido que ese es el camino que van a seguir y así continuarán", declaró a CNN Dina Esfandiary, asesora principal para Medio Oriente y el Norte de África del International Crisis Group. "Creen que tienen mayor influencia sobre Israel y la acción israelí manteniendo estos buenos lazos".

Algunos emiratíes se sentirán incómodos con la coordinación con una institución israelí "en un área sensible como la educación", ya que existe simpatía popular con la difícil situación de los palestinos, dijo Diwan, del Instituto de los Estados Árabes del Golfo.

"Pero esto no debería negar el valor y la importancia de comprender los hechos históricos y el contexto del Holocausto", añadió. "La desinformación es un problema y no ayuda a nadie".

-- Con información adicional de Michael Schwartz desde Jerusalén