Memphis publica video del violento arresto policial que condujo a la muerte de Tyre Nichols

(CNN) –– La ciudad de Memphis publicó este viernes imágenes de la cámara corporal de policías y un video de vigilancia que muestra la parada de tráfico y la violenta confrontación policial que condujo a la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años. Nichols falleció tres días después del incidente a causa de las heridas que sufrió. Hay cinco expolicías acusados penalmente de varios cargos.



CNN está revisando los videos.

Dos empleados del Departamento de Bomberos de Memphis, que formaban parte del cuidado inicial de Nichols, fueron relevados de sus funciones, a la espera del resultado de una investigación interna.

Previamente, CNN había obtenido fragmentos de la comunicación policial por radio antes del arresto a Nichols. Partes de la grabación resultan inaudibles, pero se puede escuchar algo de la conversación entre un agente y el operador.

A un policía se le escucha decir "tenemos a un hombre negro escapando" y luego da instrucciones para "ejecutar la etiqueta del registro del automóvil y averiguar cuál es la dirección", seguido de lo que suena como Nichols en medio de la angustia.

No está claro en qué parte de todo el incidente se desarrolla este audio ni qué agente está hablando.

¿Qué sabemos sobre el incidente?

Nichols fue detenido por agentes de Memphis el 7 de enero por presunta conducción imprudente, según un comunicado de la policía. Ese día, aproximadamente a las 8:30 p.m., hora local, los agentes pararon un vehículo.

"Se produjo un enfrentamiento entre los agentes y el conductor del vehículo, posteriormente identificado como Nichols, huyó a pie, según la policía de Memphis. Los agentes lo detuvieron y "se produjo otro enfrentamiento" que acabó con la detención de Nichols, según la policía.

Se llamó a una ambulancia para que acudiera al lugar de la detención después de que Nichols se quejara de dificultad para respirar, según la policía, y fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico.

El 10 de enero, tres días después de la detención, la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI, por sus siglas en inglés) anunció que Nichols había muerto debido a las lesiones sufridas en el "incidente de uso de la fuerza con los agentes", según un comunicado.

Tuvo un enfrentamiento con agentes de la policía de Memphis, y sufrió “un sangrado extenso causado por una fuerte golpiza”, según los resultados preliminares de una autopsia encargada por los abogados para su familia.

Lo que han dicho las personas que vieron el video antes de su divulgación

Rodney Wells, el padrastro de Nichols, que vio las imágenes el lunes con su familia, abogados y agentes de policía, dijo que estaba claro que Nichols "temía por su vida" y corrió. "No corrió porque estuviera tratando de deshacerse de ninguna droga, de ninguna pistola, de nada de eso. Corrió porque temía por su vida. Y cuando vean el video, verán por qué temía por su vida".

RowVaughn Wells, la madre de Nichols, pidió en una vigilia este jueves que quiere que los simpatizantes se manifiesten pacíficamente después de ver el video. "Cuando esa grabación salga mañana, va a ser horrible", dijo Wells. "No la he visto, pero por lo que he oído, va a ser horrible".

Los abogados de la familia de Nichols también vieron el video del arresto este lunes y lo describieron como “atroz”. Nichols recibió descargas eléctricas, fue rociado con gas pimienta y sujetado físicamente, dijo el abogado de la familia Ben Crump. Al punto que lo comparó con la golpiza que recibió Rodney King de policías de Los Ángeles.

Crump describió el video como "espantoso", "deplorable" y "atroz". También sostuvo que RowVaughn Wells, la madre de Nichols, no pudo ver el primer minuto de las imágenes después de escuchar que él preguntaba: "¿Qué hice?". Al final de la grabación, se puede oír a Nichols llamando a su madre tres veces, dijo el abogado.

En ese sentido, Crump dijo que el video "evocará emociones fuertes, muy fuertes", y reiteró los repetidos llamamientos tanto de la familia de Nichols como de la policía para que cualquier manifestación o protesta por la muerte de Nichols se haga de forma pacífica.

Antonio Romanucci, otro abogado de la familia Nichols, dijo que "fue una paliza absoluta, sin vergüenza, sin parar de golpear a este joven durante tres minutos", comparando a Nichols con "una piñata humana".

Por su parte, la jefa de policía de Memphis, Cerelyn "CJ", le dijo a Don Lemon de CNN este viernes que las imágenes del video muestran "actos que desafían a la humanidad".

"Van a ver un desprecio por la vida, el deber de cuidado que todos hemos jurado y un nivel de interacción física que está por encima y más allá de lo que se requiere en la aplicación de la ley", declaró Cerelyn "CJ" Davis este viernes a Don Lemon.

"Las personas que lo vean sentirán lo que sintió la familia. Y si no lo sienten, es que no son seres humanos. Y todos somos seres humanos. Y creo que también habrá algo de tristeza", añadió.

"Le oí llamar a su madre, a su madre", dijo Davis, refiriéndose al video. "Solo el desprecio por la humanidad ... Eso es lo que realmente te tira de la fibra sensible y te hace preguntarte: ¿por qué todos los que acudieron al lugar de los hechos se despreocuparon de esta persona?".

"Yo trabajaba en las fuerzas del orden durante el incidente de Rodney King, y se parece mucho a ese mismo tipo de comportamiento", dijo, refiriéndose a la paliza que la policía de Los Ángeles propinó en 1991 y que desató la indignación en todo el país. "Yo diría que es más o menos igual, si no peor".