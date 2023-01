Así responden familiares y funcionarios que han visto el video de la detención de Tyre Nichols

Madre de Tyre Nichols relata cómo se enteró del arresto de su hijo 2:16

(CNN) -- "Espantoso", "Salvaje", "Inhumano".

Aunque aún no se ha hecho público el video de la detención en Memphis que provocó la hospitalización y muerte de un hombre negro de 29 años, algunos familiares y funcionarios policiales han visto las imágenes, y han compartido su repugnancia y horror ante lo que describen como una paliza despiadada por parte de los policías.



Según las autoridades, Tyre Nichols murió el 10 de enero a consecuencia de las heridas sufridas mientras huía de un control de tráfico efectuado tres días antes. Cinco agentes del Departamento de Policía de Memphis que se encontraban en el lugar de la detención, todos ellos también negros, fueron despedidos y acusados de delitos relacionados con las lesiones y la detención de Nichols, entre ellos homicidio intencional sin premeditación.

"Fue una paliza absoluta, sin vergüenza, sin parar de golpear a este joven durante tres minutos.", dijo el abogado de la familia Nichols, Antonio Romanucci, comparando a Nichols con "una piñata humana".

Se espera que las imágenes de la detención se pongan a disposición del público este viernes por la tarde, según el fiscal del distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy.

El abogado de la familia, Ben Crump, dijo que el video "evocará emociones fuertes, muy fuertes", y reiteró los repetidos llamamientos tanto de la familia de Nichols como de la policía para que cualquier manifestación o protesta por la muerte de Nichols se haga de forma pacífica.

Esto es lo que las autoridades y las personas cercanas a Nichols han dicho sobre las grabaciones de video antes de su publicación.

La familia consternada por las imágenes

El 7 de enero, Nichols fue detenido por conducción imprudente, según la policía. Aunque aún no se han revelado muchos detalles de la parada, las autoridades afirman que se utilizó gas pimienta tras un altercado y que Nichols huyó a pie antes de ser alcanzado de nuevo por los agentes.

Las graves lesiones sufridas por Nichols durante la detención se produjeron durante un segundo enfrentamiento, según Mulroy, quien dijo este jueves a Erin Burnett, de CNN, que los agentes ya estaban "muy alterados" por la interacción inicial con Nichols. Las imágenes no muestran el comienzo del encuentro, añadió.

Rodney Wells, el padrastro de Nichols, que vio las imágenes el lunes con su familia, abogados y agentes de policía, dijo que estaba claro que Nichols "temía por su vida" y corrió.

"No corrió porque estuviera tratando de deshacerse de ninguna droga, de ninguna pistola, de nada de eso. Corrió porque temía por su vida. Y cuando vean el video, verán por qué temía por su vida".

RowVaughn Wells, la madre de Nichols, dijo en una vigilia este jueves que quiere que los simpatizantes se manifiesten pacíficamente después de ver el video.

"Cuando esa grabación salga mañana, va a ser horrible", dijo Wells. "No la he visto, pero por lo que he oído, va a ser horrible".

Crump dijo este lunes que Wells no pudo terminar de ver el primer minuto de la grabación después de oír a Nichols preguntar: "¿Qué hice?". En el video se oye a Nichols llamar a su madre tres veces, según Crump.

Romanucci dijo este jueves a John Berman, de CNN, que los espectadores "van a tener que estar preparados" para escenas perturbadoras en el video.

"Fue una pelea de MMA, excepto que solo había un lado que sabía MMA", dijo Romanucci. "Tyre estaba indefenso, estaba indefenso. Estaba inmovilizado".

"Es atroz. Es deplorable. Es inhumano", dijo Crump sobre el video. "Es violento. Es problemático en todos los niveles".

Nichols sufrió "una extensa hemorragia causada por una fuerte paliza", según los resultados preliminares de una autopsia encargada por los abogados de la familia. CNN solicitó una copia del informe completo de la autopsia.

Las autoridades, conmocionadas, se apresuran a condenar a los agentes implicados

Tras el segundo enfrentamiento con los agentes que respondieron, hubo "un cierto periodo de tiempo de espera posterior" antes de que Nichols fuera trasladado en ambulancia para recibir atención médica, dijo Mulroy en la rueda de prensa del jueves en la que se anunciaron los cargos penales.

Al ser cuestionado por CNN sobre el retraso en el tratamiento por parte de las autoridades, Mulroy dijo: "Hubo un periodo de tiempo transcurrido, pero creo que si ven el video podrán juzgarlo por sí mismos".

Dos miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad que formaron parte de la "atención inicial al paciente" de Nichols también fueron relevados de sus funciones, según un portavoz del departamento.

Mulroy también señaló que la parte más impactante del video para él "es cuántos incidentes diferentes de fuerza injustificada ocurrieron esporádicamente por diferentes individuos durante un largo período de tiempo".

Este miércoles, la jefa de policía de Memphis, Cerelyn Davis, dijo sobre la detención: "Este incidente fue atroz, imprudente e inhumano, y en aras de la transparencia, cuando se publique el video en los próximos días, lo verán ustedes mismos".

"Espero que sientan lo mismo que la familia Nichols. Espero que se sientan indignados por el desprecio de los derechos humanos básicos, ya que nuestros agentes de policía han jurado hacer lo contrario de lo que ocurre en el video", dijo.

"Espero que nuestros ciudadanos ejerzan su derecho a protestar, recogido en la Primera Enmienda, para exigir medidas y resultados", añadió. “Pero tenemos que garantizar la seguridad de nuestra comunidad en este proceso".

El jefe de la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI, por sus siglas en inglés) describió la muerte de Tyre Nichols como "absolutamente atroz" y "criminal" en una rueda de prensa este jueves.

"Sencillamente, esto no debería haber ocurrido. Soy policía desde hace más de 30 años. He dedicado mi vida a esta profesión, y estoy afligido. Francamente, estoy conmocionado. Estoy asqueado por lo que vi y por lo que hemos averiguado a través de nuestra exhaustiva y minuciosa investigación", declaró David Rausch, director del TBI.

El alcalde de Memphis, Jim Strickland, dijo estar "triste y enfadado por la familia de Tyre Nichols", y añadió que, antes de que pudieran difundirse las imágenes de video, era necesario seguir los procedimientos legales adecuados, así como que la familia tuviera la oportunidad de verlas primero.

"También estoy molesto por los muchos hombres y mujeres buenos del Departamento de Policía de Memphis que dedican su vida a servir a nuestros ciudadanos", dijo Strickland sobre la detención. "Todos debemos trabajar para recuperar la confianza del público y trabajar juntos para curar las heridas que estos hechos han causado".

-- Shimon Prokupecz, Nick Valencia, Pamela Kirkland, Sharif Paget, Tina Burnside, Rebekah Riess, Jamiel Lynch, Alisha Ebrahimji y Andy Rose de CNN contribuyeron con este reportaje.