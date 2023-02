Exclusiva: condenados rusos dicen que el Ministerio de Defensa los envía desde la cárcel a luchar como "carne de cañón" en Ucrania

Video: ucranianos parecen tomar prisioneros rusos 2:33

(CNN) -- El audio es a veces confuso, pero las emociones son inconfundibles. "Me llevan para fusilarme. He perdido a mucha gente allí. Recuerden esto: no envíen más gente aquí. Ya es suficiente, quieren matarnos a todos".

Es el último mensaje que enviaría Viktor Sevalnev. Un convicto, que había estado en la cárcel por robo a mano armada y asalto, fue enviado desde prisión a luchar por Rusia en Ucrania. Después de que la mayoría de sus compañeros murieran en un asalto a una fábrica a las afueras de Soledar, fue el acto de supervivencia lo que resultó fatal para Sevalnev.

En un último mensaje a su esposa, dijo que temía que los funcionarios del Ministerio de Defensa ruso lo sacaran pronto de la cama del hospital, donde grabó el mensaje de audio, y lo ejecutaran. Días después, su cuerpo fue devuelto a su esposa en Moscú, en un ataúd cerrado.

El cruel destino de Sevalnev se suma a una creciente lista de denuncias de malos tratos por parte de convictos con los que ha hablado CNN. Durante meses, Rusia ha estado utilizando la oscura empresa privada de mercenarios Wagner para reforzar su presencia en primera línea con prisioneros, un plan que al principio negó y mantuvo en secreto, pero que luego promovió abiertamente el propietario de Wagner, Yevgeny Prigozhin.

El jueves, Prigozhin anunció que Wagner había dejado de reclutar presos para luchar en Ucrania, afirmando que "los que trabajan ahora para nosotros están cumpliendo todas sus obligaciones". No se dio ninguna razón para la decisión y CNN no puede confirmar de forma independiente las afirmaciones.

publicidad

Sin embargo, Sevalnev y varios presos con los que ha hablado CNN parecen indicar una nueva estrategia inquietante. Dicen que fueron contratados directamente por el Ministerio de Defensa ruso.

Desertor del grupo Wagner detalla las brutales ejecuciones que presenció 4:09

Un funcionario de los servicios de inteligencia ucranianos confirmó a CNN que los prisioneros capturados recientemente por las fuerzas ucranianas habían dicho que eran empleados directos del ministerio.

"Nos recalcan que no son Wagner, que fueron invitados oficialmente por el Ministerio de Defensa", declaró a CNN Andriy Usov, representante de la inteligencia de defensa en el Ministerio de Defensa ucraniano.

Usov dijo que el desarrollo tenía "ecos de disputas internas entre la cúpula militar rusa", y que la jerarquía de defensa rusa, el ministro de defensa Sergei Shoigu y el nuevo jefe de la operación de Ucrania, Valery Gerasimov, estaban creando un recurso convicto que podrían controlar directamente a través de las propias empresas privadas del ministerio. Usov dijo que el ministerio tenía menos convictos por ahora, pero que "se utilizarán de la misma manera... como carne de cañón", como hace Wagner.

Vladimir Osechkin, del grupo de defensa de los derechos de los presos Gulagu.net, dijo que el Ministerio de Defensa parecía estar atrayendo a reclutas y convictos de Wagner utilizando "condiciones más favorables" como control del creciente peso de su propietario, Prigozhin, considerado cada vez más como un competidor de partes de las fuerzas armadas.

"Muchos en Moscú temen de verdad a Prigozhin", afirma Osechkin. "Entienden que comanda una enorme banda —un grupo criminal organizado de mercenarios y asesinos— que en cualquier momento puede organizar Dios sabe qué en Moscú".

CNN ha pedido comentarios al Ministerio de Defensa ruso y no ha recibido respuesta.

CNN habló con varios prisioneros que trabajaron para una unidad conocida por su número "08807", que todos dicen que fueron empleados directamente por el Ministerio de Defensa ruso. Algunos tenían documentos que sugieren que en última instancia fueron destinados a un elemento del ejército separatista de Luhansk, que ha sido subrogado en el Ministerio de Defensa ruso. La unidad 08807 fue desplegada en octubre en los frentes en torno a Soledar, conocida como brigada "Shtrum" —por asaltar las líneas ucranianas— y sufrió bajas catastróficas.

Imágenes granuladas obtenidas por Gulagu.net muestran a Sevalnev y a su unidad celebrando el predespliegue bailando en un campamento en el interior de Luhansk. También los muestra comiendo y bromeando justo detrás de las líneas del frente la noche antes de que comenzaran un asalto a una fábrica clave en Soledar, que resultaría fatal para la mayoría de la unidad de Sevalnev, dijeron los supervivientes.

Los convictos hablaron de malos tratos casuales dentro y fuera del campo de batalla, pero el destino de Sevalnev destacó. Según una grabación de una llamada a su esposa de un oficial separatista ruso que organizó la repatriación del cuerpo, su abrupta muerte fue causada aparentemente por heridas de metralla.

La esposa de Sevalnev declinó ser entrevistada para este reportaje, pero sus mensajes de audio e imágenes suyas de la guerra fueron facilitados a CNN por Gulagu.net. Documentos judiciales rusos obtenidos por CNN muestran que Sevalnev fue condenado por robo y, según su sentencia, debería haber estado en la cárcel cuando murió. Su tumba se encuentra a las afueras de Moscú y en ella consta como mes de su muerte noviembre de 2022.

Otros tres supervivientes de la unidad hablaron con CNN desde el hospital. Uno de ellos, también prisionero, dijo que Sevalnev había sido herido una vez, pero enviado de nuevo a luchar en el frente, donde fue herido de nuevo.

"Aquí no se opera a nadie, no se opera a nadie", dijo. CNN no revela su nombre ni el de los demás condenados supervivientes por su seguridad. "La gente se pasea [por el hospital] con heridas de bala, con metralla clavada en las piernas".

Antiguo soldado antes de su encarcelamiento, también describió pérdidas catastróficas. "Nuestro lote era de 130 personas, pero también tenemos muchos amputados, y probablemente nos queden 40 personas", añadió, diciendo que con el tiempo se añadieron a su unidad muchos grupos diferentes de prisioneros. Dijo que su unidad solo tenía 15 supervivientes y que el 08807 se llamaba ahora 40321, o "unidad Tormenta". "En resumen, la picadora de carne", añadió. Contó a CNN que en los últimos días le habían enviado de vuelta al frente, con las heridas sin curar.

Un segundo prisionero, veterano de anteriores conflictos rusos, dijo que el año pasado, una década después de cumplir su condena por asesinato, fue contratado por el Ministerio de Defensa ruso, tras no ser tenido en cuenta inicialmente cuando Wagner lo reclutó en su prisión. Se describió a sí mismo como un "patriota" y se quejó de que muchos de los prisioneros enviados al frente eran "verdes".

"No tengo ninguna queja, la guerra es la guerra. Algunos vienen aquí, oyen la ametralladora y huyen. No es bueno. Le tienden una trampa a todo el mundo, ya que nadie me cubre las espaldas", dijo. Este soldado resultó gravemente herido en una pierna en octubre, tras 25 días en el frente, pero describió cómo no sintió miedo. "En la trinchera, a 2-6 metros de mí cae un proyectil, cae tierra a la trinchera, pero no siento ningún miedo. No sé por qué me pasa esto".

Un tercero dijo que cumplía condena por homicidio involuntario cuando fue reclutado directamente por el ministerio de Defensa. Se lamentó de que sus condenados no recibieran el tratamiento médico ni las prestaciones que Wagner se jactaba de prodigar a sus reclutas. [Los reclutas de Wagner también se han quejado de que se les utiliza como carne de cañón y se les trata mal]. Describió cómo una batalla dejó la mitad de su unidad como bajas. "Nos enviaron al frente. Les dije por radio que nos estaban disparando con morteros, que apuntaran un poco a la derecha. Y seguían disparándonos desde ambos lados. Entonces comprendí que nos disparaban deliberadamente".

El destino de los convictos empleados por Wagner no parece mejor, según los familiares de tres convictos durante el verano que aparecieron en un reportaje de CNN en agosto.

Uno había desaparecido sin dejar rastro durante cuatro meses, según su hermano. Otro también se había callado, pero enviaba a su hermano su salario, cobrado mensualmente en una oficina alquilada en una bolsa de plástico sellada. Un tercero había aparecido en un vídeo con Prigozhin, presentado como un afortunado retornado. Sin embargo, un amigo describió su aspecto "zombi", su consumo excesivo de alcohol y su deseo urgente de volver al frente.

Soldados ucranianos dicen que lucharán por cada centímetro de Bakhmut 2:55

El plan de enviar convictos a la guerra parece haber crecido rápidamente, ya que las cifras obtenidas por CNN del sistema penal ruso muestran un descenso de 27.000 reclusos entre marzo y noviembre del año pasado, cuando el plan solo tenía tres meses de vida.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también se ha explayado sobre la legalidad de los indultos que Wagner ha insistido en que se conceden a los convictos, diciendo a los periodistas el mes pasado que los decretos presidenciales que indultaban a los presos eran probablemente clasificados.

"Hay decretos abiertos y decretos con varias clasificaciones de secreto", dijo. "Precisamente por eso no puedo decir nada sobre estos decretos. Lo que sí puedo confirmar es que todo el procedimiento de indulto de presos se lleva a cabo en estricta conformidad con la legislación rusa".

La contratación de Wagner también ha atrapado a presos que no son rusos, y puede que no hayan sido condenados por ningún delito. El estudiante tanzano Nemes Tarimo estaba de intercambio en Moscú cuando, al parecer, fue detenido por drogas y mantenido en prisión preventiva. En marzo del año pasado fue condenado a siete años de cárcel, según el Ministerio de Asuntos Exteriores tanzano, citando información de sus homólogos rusos.

Su familia en Tanzania declaró a CNN que no supieron nada de su destino hasta que las autoridades se pusieron en contacto con ellos para comunicarles que había muerto.

Wagner publicó un macabro video de una ceremonia conmemorativa en honor de Tarimo en un cementerio de Molkino, al oeste de Rusia, diciendo que había muerto en octubre cerca de Bakhmut. Su cuerpo fue devuelto a Tanzania el mes pasado, según la televisión estatal, y el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó en un comunicado que Tarimo había aceptado una oferta para luchar a cambio de dinero y su libertad.

Su prima Rehema Makrene Kigoga declaró a CNN: "Desde su infancia, Nemes era un chico muy obediente. No era un bribón, sino una persona muy religiosa". También dijo que no habían oído nada sobre su reclutamiento hasta después de su muerte. "Cuando estaba vivo, nunca oímos hablar de este informe, pero ahora que ha muerto nos dicen que fue detenido por delitos relacionados con las drogas. Nos da mucha pena y tristeza como familia. Ni siquiera soñaba con ser soldado".

Sammy Awami, Josh Pennington y Bethlehem Feleke, Victoria Butenko y Alex Stambaugh de CNN han contribuido a este reportaje.