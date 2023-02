"Solo sobrevivir": los combatientes de Wagner cuentan los horrores de la batalla en el este de Ucrania

Desertor del grupo Wagner detalla las brutales ejecuciones que presenció 4:09

(CNN) -- Dos excombatientes de la compañía militar privada rusa Wagner le contaron a CNN sobre sus horribles experiencias en el campo de batalla en el este de Ucrania, y cómo a cualquiera que vacilaba le disparaban de inmediato sus propios comandantes.

Los dos combatientes fueron capturados por las fuerzas ucranianas a fines del año pasado. CNN no revela sus identidades por su propia seguridad. Ambos están casados ​​y tienen hijos y fueron reclutados mientras estaban en prisión. Uno cumplía una condena de 20 años por homicidio involuntario.

Por razones de seguridad, los ucranianos mantuvieron presencia en la sala donde se realizó la entrevista. CNN les dijo a los combatientes que podían terminar la entrevista en cualquier momento que quisieran. Pero hablaron en detalle durante más de una hora.

Los dos combatientes hablaron de horribles pérdidas en los ataques de la "primera ola" que recuerdan los cargos de la Primera Guerra Mundial.

“Éramos 90. Sesenta fallecieron en ese primer ataque, muertos por fuego de mortero. Un puñado quedó herido”, dijo uno al recordar su primer asalto cerca del pueblo de Bilohorivka. “Si un grupo no tiene éxito, otro es enviado de inmediato. Si el segundo no tiene éxito, envían otro grupo”.

publicidad

El otro combatiente estuvo involucrado en un asalto que duró cinco días, a través de un bosque cerca de la ciudad de Lysychansk, en la frontera entre Luhansk y Donetsk, en el este de Ucrania.

“Los primeros pasos en el bosque fueron difíciles debido a todas las minas terrestres esparcidas. De 10 tipos, siete murieron inmediatamente”, dijo.

“No puedes ayudar a los heridos. Los ucranianos disparaban fuertemente contra nosotros, así que incluso si sus heridas fueran leves, tienes que seguir adelante, de lo contrario eres el que recibe el fuego".

“Estás en eso durante cinco días, gente muriendo a mi lado, orando a Dios, rogando por agua. Crees que puedes dejar tu arma y nada más sucederá. Y luego la pelea comienza de nuevo 10 minutos después, y [los ucranianos] siguen persiguiéndote. No hay ningún sentimiento asociado a ello. Solo ola tras ola”.

“400 [combatientes de Wagner] fueron llevados allí, y luego más y más, todo el tiempo”.

El prisionero dijo que un instinto de autodefensa se había activado en él, pero otros se congelaron. “Algunos se detienen allí mismo en el bosque y sueltan sus armas. Pero soltar las armas es caer bajo el fuego de un francotirador y morir”.

No hubo evacuación de los heridos, agregó. “Si estás herido, primero te alejas por tu cuenta, como puedas, en algún lugar neutral donde no haya fuego, y si no hay nadie alrededor, te administras los primeros auxilios”, comentó.

Las bajas se amontonaban por docenas, indicaron los hombres. “Cuando llegan las bajas, recibes órdenes de cargarlas y realmente no piensas quién está muerto y quién está herido”, dijo uno de los combatientes.

A lo largo de sus varias semanas en el frente, los dos hombres dijeron que tenían un solo instinto.

“Solo sobrevivir. Solo tenía el deseo de sobrevivir, sin importar el costo”, dijo el prisionero involucrado en el ataque al bosque.

Se volvieron insensibles a las bajas y a la muerte de los soldados ucranianos a los que se enfrentaban. “Uno pensaría que sentiría algo [después de matar a alguien], pero no, sigue adelante”.

La alternativa a caminar a través de campos minados hacia la artillería ucraniana fue igual de letal, según los relatos de los hombres.

“No podíamos retirarnos sin órdenes porque si no cumplimos con la orden, nos matarán”, dijo uno de los presos.

“Un hombre se quedó en una posición, estaba realmente asustado, era su primer ataque. Recibimos una orden de correr hacia adelante. Pero el hombre se escondió debajo de un árbol y se negó. Esto se informó al comando y eso fue todo. Fue llevado a 50 metros de la base. Estaba cavando su propia tumba y luego le dispararon”.

El otro combatiente relató una situación similar: “A nuestro comandante le dijeron que si alguien se acobardaba, tendría que ser eliminado. Y si no logramos eliminarlo, seríamos eliminados por no haberlo matado”.

La promesa de libertad

Los dos hombres describieron cómo fueron reclutados por Wagner. En agosto y septiembre del año pasado, el jefe del grupo, Yevgeny Prigozhin, llegó en helicóptero a las prisiones donde estaban recluidos, ofreciendo contratos de seis meses a cambio de ser indultados.

Uno de los hombres todavía tenía 10 años de cárcel por delante después de una condena por homicidio involuntario.

“Pensé que seis meses era mejor que los 10 u 11 años que aún podía pasar en prisión… Solo quería un nuevo comienzo en la vida”, afirmó.

En ese momento, la campaña de reclutamiento de Prigozhin en las prisiones de Rusia estaba en pleno apogeo. Los funcionarios de inteligencia occidentales y los grupos de defensa de las prisiones estiman que se reclutaron entre 40.000 y 50.000 hombres.

Este jueves, Prigozhin dijo que la campaña de reclutamiento en la prisión había terminado, pero no dio ninguna razón.

“Solo un puñado en mi unidad vino por dinero, la mayoría vino porque tenían sentencias largas”, dijo uno de los combatientes. “Pero también hubo algunos a los que solo les quedaban 12 días de su sentencia, y se fueron de todos modos".

“Alinearon a todos en el patio y Prigozhin comenzó a reclutar gente”, dijo. “[Prigozhin] dijo que tenía la autoridad de los órganos superiores para sacar a cualquiera de la prisión, independientemente de los delitos o la pena. Los candidatos ideales son asesinos, ladrones”.

El proceso de selección fue tan rudimentario que los presos mayores solo tenían que demostrar que podían caminar unos pocos metros, dijo uno de los presos. “Se llevaron a casi todos”.

“Algunos de ellos eran casos mentales… los locos, los que cuando tienen un arma en sus manos no saben cómo manejarla”, agregó.

Para los presos con años por cumplir, la oferta era tentadora.

Uno de los prisioneros dijo: “Por nuestra libertad tuvimos que luchar durante seis meses en Ucrania, para luchar contra los nazis. Al mismo tiempo, nos prometió salarios, reembolso de préstamos y una historia limpia”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promovido repetidamente la retórica infundada de la "desnazificación" como justificación para su invasión de Ucrania.

Poco después de las visitas de Prigozhin, cientos de prisioneros fueron llevados en autobús y avión a un campo de entrenamiento en la región rusa de Rostov, según los dos hombres.

Había una estricta prohibición de drogas y alcohol, dijo uno de los presos. Algunos de los comandantes dijeron que habían luchado por Wagner en África y Siria.

El entrenamiento fue breve y básico: manejo de armas para los terribles ataques que pronto se les ordenaría llevar a cabo. Los hombres dijeron que estaba claro que estaban siendo preparados para misiones en las que no se habían inscrito.

Ahora están amargados por los engaños en la propuesta de venta de Prigozhin.

“No mencionó nada sobre el peligro”, dijo uno. “Habló sobre borrar todas las condenas, serviríamos seis meses, todas las condenas serían borradas, un pago adelantado de 240.000 rublos (alrededor de US$ 3.300) y también que nuestra tarea era mantener la defensa en la segunda línea”.

Los dos hombres también se sienten engañados acerca de la naturaleza del conflicto.

“Pensamos que estaríamos luchando contra polacos y varios mercenarios alemanes. No pensamos que quedara nadie en el Ejército de Ucrania allí. Pensamos que se habían ido del país”, dijo uno.

“Entonces quedó claro que solo estaban inventando mentiras para que entremos en batalla con los ucranianos. Nadie pensó realmente que las AFU [Fuerzas Armadas de Ucrania] realmente lucharían por su propio país, por sus seres queridos. Solo aprendimos esto después de entrar allí”.

Fue casi un alivio ser capturado, dijeron los prisioneros.

Uno dijo que él y un camarada herido eran los únicos sobrevivientes de su grupo, atrapados “entre dos morteros ucranianos y un francotirador”.

“El comando me ordenó atrincherarme en mi posición, así que me atrincheré en mi posición, esperando la evacuación. Enviaron un grupo de 10 y el francotirador eliminó a los 10”, recordó.

“Entonces el comando nos dijo por el walkie-talkie: Salgan como puedan, están solos”.

Fue entonces, dijo, que los soldados ucranianos “se acercaron y dispararon junto a mi pie, dijeron ‘manos arriba’ y eso fue todo”.

Cuando se les preguntó si volverían a tomar la misma decisión, los prisioneros se detuvieron por un momento.

“Creo que fue una elección equivocada… Nunca había participado en ninguna operación militar, especialmente luchando contra las AFU, que se niegan a ceder sus tierras. Nos trajeron aquí con el pretexto equivocado. Entonces estamos en guerra, pero no creo que sea una causa justa”, dijo uno.

El otro prisionero estuvo de acuerdo. “No creo que haya valido la pena. Ahora espero poder pasar página”.

Dijo que había logrado comunicarse con su familia desde que fue hecho prisionero.

“Pensaron que estaba muerto, hasta que los contacté. Lloraron y se sorprendieron de que estuviera vivo”.

Ambos hombres dijeron que querían regresar a Rusia.

Uno dijo: "No me importa Rusia, solo quiero irme a casa".