Las 5 cosas que debes saber este 10 de marzo: Las conversaciones secretas con los generales de Putin

1. Las conversaciones secretas con Putin que pusieron fin al asedio de Mariúpol

La planta siderúrgica de Azovstal se había convertido en un sombrío, pero potente símbolo de resistencia para los ucranianos, y una frustración para los rusos: el último reducto de una ciudad que sus fuerzas habían controlado semanas antes. Conoce las conversaciones secretas con los generales de Putin que pusieron fin al asedio de Mariúpol.

2. Los estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros

Los cuatro estadounidenses secuestrados el 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, eran amigos: habían viajado desde Carolina del Sur a la ciudad mexicana para que Latavia "Tay" Washington McGee, una de las integrantes del grupo, se sometiera a un procedimiento médico. Dos de las víctimas del secuestro murieron, mientras que otras dos sobrevivieron y ya se encuentran en Estados Unidos. Esto es lo que sabemos de ellos.

Cartel del Golfo entrega supuesta carta de disculpa por secuestro de estadounidenses

3. ¿Y los otros 100.000?

Mientras los dos estadounidenses que sobrevivieron a un secuestro, la semana pasada en Matamoros, Tamaulipas, reciben tratamiento médico y los cuerpos de los dos muertos fueron repatriados, la epidemia más amplia de desapariciones en México sigue sin resolverse en gran medida: más de 100.000 mexicanos y migrantes han desaparecido sin explicación.

4. Una nueva tormenta amenaza California

Millones de residentes en California, ya golpeados por nevadas feroces, están a punto de enfrentar una nueva tormenta con lluvias torrenciales que amenazan con causar inundaciones peligrosas.

Alerta por inundaciones en California abarca a 16 millones de personas

5. Cómo y dónde ver las películas nominadas a los Oscar

Si eres como algunos de nosotros, has visto una que otra de las cintas nominadas en la categoría más importante de la noche, mejor película, pero quizá no todas. Si tienes alguna de las producciones en tu lista de pendientes y no sabes si está disponible en alguna plataforma, entonces esta información es para ti.

A la hora del café

Las dietas Mediterránea y MIND reducen los signos de la enfermedad de Alzheimer en el tejido cerebral

Las personas que consumieron alimentos de las dietas Mediterránea, basada en vegetales, y MIND, enfocada en el cerebro, tuvieron menos signos distintivos de la enfermedad de Alzheimer (placas pegajosas de beta-amiloide y ovillos de proteína tau en el cerebro) cuando se les hizo la autopsia, encontró un nuevo estudio.

"All Quiet on the Western Front" es una de las favoritas en los Premios Oscar 2023: esta es la historia detrás de la película

La película alemana "All Quiet on the Western Front" es una de las favoritas en los Premios Oscar 2023. Conoce la historia detrás de esta tercera adaptación de una mundialmente famosa novela antibélica.

La NASA rastrea un nuevo asteroide que tiene una "pequeña posibilidad" de chocar contra la Tierra

La Oficina de Defensa Planetaria de la NASA está rastreando un nuevo asteroide que tiene "una muy pequeña posibilidad de impactar contra la Tierra" dentro de 23 años, el día de San Valentín de 2046.

La NASA descubre que un asteroide gigante podría chocar con la Tierra

¿El adiós de Messi de la Champions?

El Bayern Munich derrotó 2-0 al PSG en los octavos de final de la Champions League. El marcador global del enfrentamiento terminó 3-0 a favor de los bávaros. ¿Se acaban las oportunidades para Messi? Su contrato con el PSG vence esta temporada y su futuro podría estar fuera de Europa.

Rusia envía a una actriz a rodar en el espacio. Así se ven las primeras imágenes

"The Challenge" es el primer largometraje que envía al espacio a un equipo de rodaje profesional y está protagonizado por la actriz rusa Yulia Peresild y el cosmonauta Oleg Novitskiy.

La cifra del día

US$ 58.000 millones

Estados Unidos y sus aliados han bloqueado o incautado activos por valor de más de US$ 58.000 millones que pertenecen o están controlados por rusos sancionados en el último año, mientras los Gobiernos occidentales aumentan la presión sobre la invasión de Ucrania por parte del Kremlin.

La cita del día

"A México se le respeta. No somos una colonia de EE.UU."

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje al senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, sobre su iniciativa para autorizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a operar en México. "México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México", aseguró el mandatario.

Y para terminar...

Aurora boreal se extiende más allá del círculo polar ártico y fue captado en video

"Absolutamente irreal", así describe un astronauta de la NASA las imágenes de la aurora boreal, vista desde la Estación Espacial Internacional. El fenómeno se extendió más allá del círculo polar ártico hasta las latitudes medias.