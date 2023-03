Cronología del tiroteo en una escuela primaria de Nashville: así sucedió la tragedia

Estos son los policías que abatieron al atacante de la escuela en Nashville 1:09

(CNN) -- La serena sensación de seguridad en el interior de la escuela primaria Covenant de Nashville se destrozó este lunes cuando una persona que había estudiado en el lugar irrumpió en las instalaciones empuñando un rifle de asalto y desató una lluvia de balas, cobrando con la vida de tres niños de 9 años y tres adultos.



La persona que atacó, identificada como Audrey Hale de 28 años, murió en un intercambio de disparos con la policía. Las autoridades creen que las seis víctimas fueron elegidas al azar. Y aunque la atacante dejó escritos sobre el hecho planeado, el motivo sigue siendo un misterio.

Así fue como se desarrolló la tragedia:

9:57 a.m.

Hale envía un mensaje siniestro a Averianna Patton, amiga de la infancia, en Instagram, según declaró Patton a CNN este martes.

El mensaje directo de Hale decía: "Pienso morir hoy" y que Patton lo vería en las noticias.

"Algún día esto tendrá más sentido", escribió también Hale. "He dejado pruebas más que suficientes. Pero algo malo está por suceder".

Patton dijo que no sabía por qué había recibido el mensaje. "Conocí bien a Hale cuando éramos niñas, cuando éramos más jóvenes", dijo Patton, que jugó al baloncesto juvenil con Hale. "No conocí a la Audrey adulta".

Perturbada por el mensaje, Patton se puso en contacto con su padre para pedirle consejo. Le sugirió que llamara a un teléfono de prevención de suicidios para pedir ayuda, y así lo hizo. Pero como Patton no era la persona que corría el riesgo de hacerse daño a sí misma, el receptor de la llamada aconsejó a Patton que se pusiera en contacto con las fuerzas de seguridad locales, dijo.

Alrededor de las 10:13 a.m.

Patton llama a la oficina del sheriff del condado Davidson, en Nashville, pero estuvo en espera "unos 7 minutos", dijo. Para entonces, el tiroteo en la escuela Covenant ya había comenzado.

10:13 a.m.

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville recibe una llamada sobre un tiroteo activo dentro de la escuela.

Un video de vigilancia muestra al atacante entrando en la escuela disparando a través de las puertas de cristal y trepando por ellas.

10:18 a.m.

Las imágenes de vigilancia con marca de tiempo del interior de la escuela muestran a Hale con múltiples armas caminando por un pasillo.

10:24 a.m.

Agentes de Nashville llegan a la escuela, según el jefe de policía John Drake.

Las grabaciones de las cámaras corporales muestran a la policía entrando a la escuela en medio del sonido de las alarmas de incendio y dirigiéndose inmediatamente a varias aulas en busca del atacante.

Los agentes oyen disparos en el segundo piso y suben corriendo las escaleras cuando los disparos se hacen más fuertes, según muestra el video.

10:27 a.m.

El agente Rex Engelbert ve al atacante y dispara unas cuatro veces con un rifle de asalto. La grabación de su cámara corporal muestra al atacante desplomándose.

El agente Michael Collazo se dirigió entonces hacia el atacante cuando parecía que aún tenía una pistola en la mano. Collazo pareció disparar al atacante en el suelo cuatro veces con un arma de fuego, gritando "¡Deja de moverte!". Finalmente, los agentes se acercaron al atacante, le apartaron un arma y dijeron por radio: "¡Sospechoso abatido! ¡Sospechoso abatido!".

Lo que quedó atrás

Tras el tiroteo masivo, se encontraron tres armas: un AR-15, un Kel-Tec SUB 2000 y una pistola. Los investigadores creen que Hale consiguió al menos dos de las armas legalmente, según declaró el jefe de policía de Nashville.

Una orden de registro ejecutada en el domicilio de Hale condujo a la incautación de una escopeta recortada, una segunda escopeta y otras pruebas, dijo la policía. Las autoridades también se enteraron de que Hale había comprado legalmente siete armas de fuego desde octubre de 2020.

Hale dejó escritos relacionados con el tiroteo y había explorado otro posible lugar de ataque en Nashville, "pero debido a una evaluación de la amenaza por parte del sospechoso, que hay demasiada seguridad, decidió no hacerlo", dijo Drake.

El jefe de policía también se refirió al lapso de aproximadamente 11 minutos entre el momento en que la policía recibió la primera llamada de un tiroteo activo y el momento en que los agentes llegaron a la escuela.

"Por lo que he visto, no tengo ningún problema en particular", dijo Drake a los periodistas este martes, y añadió que "el tráfico estaba bloqueado".

"Pero siempre queremos mejorar", afirmó. "Siempre queremos llegar en dos o tres minutos".