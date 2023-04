"El fantasma de la ópera" es el musical de más larga duración en Broadway 2:40

(CNN) -- “El Fantasma de la Ópera” no es solo un ícono de Broadway, es un gigante cultural.

Está la partitura de órgano de Andrew Lloyd Webber, decorados suntuosos y disfraces elaborados. Hay un triángulo amoroso melodramático entre la hermosa soprano, su guapo galán y un incomprendido habitante de las cloacas, compositor y profesor de canto. Luego está el candelabro, por supuesto. Hay pocos momentos en el teatro musical más emocionantes que el que sucede antes de que la enorme lámpara vuelva a la vida.

Después de 35 años y casi 14.000 funciones, "El fantasma de la ópera" hace su última reverencia este domingo en Broadway. Pronto, los carteles que anuncian el espectáculo con nada más que la icónica máscara Phantom y una sola rosa saldrán de Times Square, y el Majestic Theatre estará vacío por primera vez desde que se inauguró “Phantom” en 1988.

La noticia de su cierre sorprendió a los seguidores del teatro musical: el espectáculo de mayor duración en Broadway siempre pareció una presencia estable en West 44th Street. Pero es una empresa costosa: después de que el espectáculo regresó de su cierre inducido por la pandemia, sus costos de funcionamiento semanales se acercaron a US$ 1 millón y, a menudo, no recaudó lo suficiente como para compensarlos. Se volvió imposible para una producción tan lujosa mantener su lugar en Broadway sin perder dinero.

Nadie tomó la noticia más duro que los seguidores más devotos de “Phantom”, o más bien “phans”. Muchos de ellos vieron el espectáculo docenas o incluso cientos de veces. Siguieron el espectáculo por todo el país y el mundo, y algunos incluso consiguieron entradas para la actuación final de “Phantom” la noche de este domingo. Se consolaron con su fantasía, se identificaron con el antihéroe en su centro y formaron vínculos duraderos con sus compañeros de teatro a lo largo de su ejecución.

Muchos fans se enamoraron del musical, como Christine bajo el hechizo del personaje principal, durante tanto tiempo que ya no pueden precisar qué es lo que lo hace tan cautivador: ha sido una constante en sus vidas.

“Puedo decir que amo la música, el escenario y el hecho de que Phantom sacrifica su propia felicidad por la de Christine al final”, dijo Katie Yelinek, una bibliotecaria en Pensilvania que se enamoró por primera vez de “Phantom” en 1993. “Crean magia y una sensación de asombro. Pero enumerar esas cosas individualmente no explica la suma inefable de sus partes que hace que 'Phantom' no se parezca a ningún otro musical".

Charlie Peterson, seguidor desde el octavo grado, dijo que solían pasar los meses posteriores a la muerte de su madre escuchando la banda sonora con su mejor amigo de la infancia. Aunque ahora viven al otro lado del país, los dos aún se reúnen para ver una presentación del musical que los animó en su juventud.

“Era un lugar al que ir cuando sentía que lo necesitaba”, comentó Peterson a CNN. Perder "Phantom" en Broadway ahora "se siente como si otro amigo se estuviera mudando".

Los seguidores de "Phantom" son devotos prodigiosamente al musical

Sierra Boggess, una de las más queridas retratadoras de la heroína Christine entre la base de “phans”, le dijo a CNN que los devotos del espectáculo son “increíblemente especiales”, incluso entre los seguidores más entusiastas del teatro musical.

Tomemos como ejemplo a Dick Moore: el nativo de Denver vio el espectáculo más de 200 veces, y su casa está adornada con recuerdos de "Phantom" de sus "35 años persiguiendo al Fantasma", le dijo a CNN.

“Cada vez que veo el espectáculo, es como verlo por primera vez”, dijo al Centro de Artes Escénicas del Centro de Denver en 2019, en honor a ver su actuación número 198. “Nunca me canso de eso”.

Seguir “Phantom” es un estilo de vida para algunos fans, muchos de ellos hicieron viajes regulares al Majestic a lo largo de sus vidas para captar nuevas interpretaciones de Christine y el maestro enmascarado. Y cuando llegó la noticia del cierre del espectáculo, los seguidores clamaron por comprar boletos para el resto de su presentación, la fecha de cierre incluso se retrasó varias semanas para satisfacer la demanda de los fans. Aproximadamente una semana después de que se anunciara su finalización, su recaudación semanal aumentó de US$ 964.000 a US$ 1,2 millones. La semana pasada recaudó $US 3,6 millones: las entradas para ver las actuaciones finales del espectáculo no eran baratas.

Los Phans le dijeron a CNN en los días previos a la producción final de “Phantom” que se estaban preparando para despedirse con gran pesar. Wallace Phillips, cineasta y animador de Nueva York, ha visto la serie 140 veces en los últimos 13 años. Mientras hablaba con CNN antes del cierre del espectáculo, dijo que esperaba realizar algunas presentaciones más antes de este domingo.

Ian Petriello Eisenberg se enteró del cierre mientras trabajaba en Hawái. “Phantom” fue el espectáculo que lo inspiró a estudiar teatro en la Universidad de Texas en Austin, y años más tarde, ganó la oportunidad de unirse al conjunto de Broadway por una noche y siguió al veterano de Broadway James Barbour, quien interpretó al Fantasma en 2015.

Ansioso por revivir lo que llamó una de las mejores noches de su vida, rápidamente reservó un vuelo a Nueva York para ver una actuación a principios de este mes.

“Estoy devastado de que este ícono de Broadway se vaya para siempre”, dijo Eisenberg. “E incluso si regresa, nunca será lo mismo”.

Varios phans comparten las penas de Eisenberg: "Phantom" regresó al West End de Londres con una orquesta reducida a la mitad en 2021 después de que la pandemia detuviera todas las actuaciones. Muchos temían que su partitura perdiera impacto con menos músicos. Y muchos ahora temen que, si el espectáculo finalmente regresa a Broadway, habrá perdido gran parte de la magia de la puesta en escena original.

Se convirtió en un icono más allá del teatro

La pandemia, para algunos, les hizo apreciar aún más “Phantom”. Andrew Defrin, un estudiante de la Universidad de Fordham que estudia dirección teatral, ha estado "completamente embelesado" con el Fantasma desde que vio el espectáculo por primera vez a los 6 años. Cantaba junto con la banda sonora en decorados que hizo con cartón, luciendo con orgullo su propia máscara Phantom. Pero no volvió a ver el espectáculo hasta que regresó de su cierre inducido por el covid-19 en 2021.

Dijo que asistiría a su presentación número 20 de “Phantom” este sábado. Planeaba traer pañuelos.

“Es el final de una era, de verdad”, dijo Defrin a CNN. “Nunca he visto ninguna otra marquesina en el Teatro Majestic. No ver esa máscara va a ser devastador”.

“Phantom” es la reliquia más perdurable de la era de los musicales de los años 80 basada en el espectáculo: “Los Miserables” tenía un elenco masivo y una barricada aún más grande. “Miss Saigon” tenía su asombroso helicóptero y “Cats” su set de depósito de chatarra. (Los cuatro megamusicales, no por casualidad, comparten al productor Cameron Mackintosh). Pero todos esos espectáculos cerraron, fueron revividos y cerrados nuevamente desde que "Phantom" llegó a la escena por primera vez.

El musical reintrodujo la novela del mismo nombre de Gaston Leroux a los seguidores que no se cansaban del Fantasma. Si bien existían adaptaciones del material de origen antes del musical de Webber, las adaptaciones y parodias que hacen referencia específica a la interpretación del espectáculo de "Phantom" se pueden ver en toda la cultura pop, incluidas las películas e incluso la televisión infantil.

Defrin reconoció que el musical de Webber tiene una buena cantidad de detractores que no están impresionados por su guión y partitura melodramáticos. Pero es difícil negar el "fenómeno" cultural en el que se ha convertido, dijo: su iconografía es tan reconocible que su marquesina ni siquiera incluye el título del musical.

“Por supuesto que habrá un agujero en mi corazón”, dijo Defrin sobre su cierre.

Los Phans dirán adiós este domingo

Algunos seguidores, como Phillips, toman el final del espectáculo con calma, aunque también les duela.

“Una parte de mí lo ve como un nuevo comienzo”, afirmó. “Me encantaría mantener vivo el legado del espectáculo de la mejor manera posible”.

Phillips dijo que sueña con adaptar el musical como una película animada algún día, otra forma en que “Phantom” puede vivir después de Broadway.

Mientras tanto, Boggess acaba de aceptar la gravedad del papel de "Phantom" en su vida. Interpretó a Christine al otro lado del charco – no solo en Broadway – y en la secuela musical, "Love Never Dies".

Desde ensayar para la producción de Las Vegas con el director original, el difunto Hal Prince, hasta tocar la E alta en la canción principal del musical, la nota más alta que Christine canta en el espectáculo, le dijo a CNN que guardaba sus recuerdos de actuar en “Phantom” como algunos de los más queridos de su carrera.

“Cantar la música (de Webber) es uno de los mayores regalos de mi vida”, afirmó.

Si bien Defrin estudió con entusiasmo “Phantom” como aspirante a director, lo que más extrañará será compartir el espectáculo con sus amigos. Trajo a más de 20 personas con él al show, y ver a alguien más boquiabierto cuando se eleva el candelabro y el icónico órgano comienza a tocar es una emoción única.

“No hay reacción como esta”, dijo sobre compartir el “regalo de ‘Phantom’” con sus seres queridos.

“Phantom” no desaparecerá por completo del panorama teatral; es probable que continúe de gira y los derechos de licencia están disponibles para compañías de teatro amateur. Pero cuando la marquesina del Majestic se oscurezca la noche de este domingo y el Fantasma finalmente abandone el teatro que ha perseguido durante 35 años, Broadway se sentirá un poco menos fantástico sin él.