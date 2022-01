Después de 34 años, "El fantasma de la ópera" sigue enamorando

Ben Crawford da vida al Fantasma en el musical de Broadway "The Phantom of the Opera" (foto Matthew Murphy)

(CNN Español) - El musical "El fantasma de la ópera" celebra 34 años de estar en la cartelera de la meca del teatro, Broadway.

Fue un 26 de enero de 1988 que esta puesta en escena levantó el telón en el Teatro Majestic de la ciudad de Nueva York, en el corazón del distrito teatral.

Desde entonces, han sido varios los actores que han dado vida al Fantasma, personaje principal de la historia y quien está enamorado de la joven bailarina y cantante de ópera Christine Daaé.

Zona Pop CNN conversó con el actor Ben Crawford, quien da vida a este reconocido personaje sobre los 34 años que celebra este musical.

"El fantasma de la ópera", una historia de amor e intriga

Basado en el libro de Gastón Leroux "Le fantóme de L'Ópera", en que una joven bailarina y aspirante a cantante de ópera, Christine Daaé, se convierte en la musa y extraña obsesión de un fantasma en la Ópera de París.

¿Qué tiene “El Fantasma de la ópera”, que todo el que la ve queda fascinado?

"Tiene una historia de amor atemporal, y creo que tiene un poco de todo. Tienes a este hombre que se ha enamorado de alguien. Él no es de ese mundo y la mujer se siente atraída por alguien con quien está más conectada", asegura Crawford.

"Está la lucha por el amor. Hay intriga. Están los giros y vueltas. Tiene un poco de todo. Y creo que es por eso que “El fantasma de la ópera” ha sido capaz de resistir el paso del tiempo", añade el actor.

Andrew Lloyd, la mente creativa

Andrew Lloyd Webber se puso en contacto con el productor Cameron Mackintosh para proponerle un musical de corte romántico y después de ver las versiones cinematográficas que se tenían, decidieron adaptar el libro de Leroux.

La única condición que puso Lloyd Webber, fue que su esposa en ese momento, la cantante Sarah Brightman, fuera la encargada de dar vida a Daaé.

Hablar de Lloyd Webber, es hablar de uno de los más destacados escritores de musicales, entre los cuales se encuentran "Evita", "Starlight Express", "CATS", Sunset Boulevard", "Jesus Christ Superstar" y "School of Rock", entre muchos más.

¿Qué representa para Crawford dar vida a uno de los personajes más icónicos de Webber?

"Nunca había considerado interpretar el papel -del Fantasma-. Creo que hay algunas cosas que hago que tal vez no sean convencionales con el papel. Andrew es un compositor y escritor fenomenal, y ha escrito espectáculos que resisten el paso del tiempo"

Añade que Lloyd Webber es un icono: "Todos sus musicales son tan icónicos. Él es icónico, y ha sido un placer poder tener esa conexión con uno de los más grandes compositores de teatro musical. en la historia de Broadway", asegura Crawford quien ha participado en musicales como "Charle and the chocolate factory", "Shrek the musical" y "Les Misérables".

La producción de "El fantasma de la ópera" es magestuosa. En el número "Masquerade" en la obertura del segundo acto, el elenco celebra el nuevo año (foto Matthew Murphy)

Un sueño hecho realidad

Interpretar al fantasma es el sueño de muchos actores de teatro musical.

Ben creció en Tucson, Arizona, y asegura que nunca se imaginó que un pequeño niño de esta ciudad en medio del desierto pudiera cumplir su sueño en el teatro musical.

"Hay una gran sensación de logro. Crecí en Tucson, Arizona. Yo era como un niño raro y tonto que decidió ir al teatro, y todavía me pellizco por tener esta oportunidad", asegura.

"Has logrado, en algunos sentidos, conseguir algo. Has trabajado duro y has llegado a la cima de una montaña en algunos sentidos. A veces, en este mundo, en esta industria, tienes que darte una palmadita en la espalda”, dice.

"Recuerdo el arduo trabajo que me tomó llegar aquí. Estoy muy agradecido de poder realizar este papel todas las noches", concluye el actor.

"El fantasma de la ópera" se ha presentado en ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid, Ciudad de México y Moscú, entre otras tantas.

Sin duda, el musical por excelencia en Broadway continúa tan vivo como hace 34 años. Una recomendación para cualquier persona que nunca ha visto un musical y quiere vivir una gran historia.

La orquesta en vivo, el vestuario, la escenografía y el elenco son los elementos que en conjunto hacen que el musical de Lloyd Webber sea, sencillamente, espectacular.