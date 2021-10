Chicago será protaginazada por Ana Villafañe y Bianca Marroquín, la embajadora de Viva Broadway (Foto ¡Viva Broadway!)

(CNN Español) -- El musical “Chicago” cierra con broche de oro el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos con la puesta en escena protagonizada por Ana Villafañe, como Roxie Hart; Bianca Marroquín, como Velma Kelly, y al ganador del premio Tony, Paulo Szot, como Billy Flynn.

Zona Pop CNN habló con la mexicana Bianca Marroquín en una videollamada desde su apartamento en Nueva York, para saber más de esta función especial.

"Había estado muy sola en el maravilloso musical al que quiero tanto. Era la única latina hasta que llegó Jaime Camil una breve temporada, siendo los dos mexicanos al frente de este musical al mismo tiempo, y ahora con Ana Villafañe, somos las dos latinas que protagonizan al mismo tiempo 'Chicago', lo cual es muy bonito", afirma Marroquín.

El regreso de "Chicago"... a Broadway

La pandemia hizo que todos los teatros de Nueva York cerraran. Que las clásicas marquesinas con todos los focos se apagaran y que cientos de actores dejaran de presentarse en los escenarios del lugar más representativo del teatro en el mundo, Broadway.

"Es muy importante este regreso, me siento embajadora y siempre ha sido mi labor con ¡Viva Broadway! para que los latinos sepan que Broadway es para ellos también. Lo que los productores de ‘Chicago’ han hecho y que están abiertos a tener a tres latinos como protagonistas es tan grande e importante, porque nos ven como artistas", asegura la oriunda de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México.

¿Cómo se vive este regreso a “Chicago”? Marroquín lo explica: "Primero era aceptar que no podía regresar a trabajar. Fue vivir 18 meses con ansiedad, tristeza, nostalgia y aceptar este cierre y que me hayan dicho no regresaba con el papel que llevo haciendo por 20 años -Roxie- y que regreso con Velma, es un reto muy grande porque los personajes son muy distintos en todos los sentidos, vocal, actoral y coreográficamente".

publicidad

“Chicago” está por celebrar 25 años en Broadway. Levantó el telón el 14 de noviembre de 1996, en el teatro Richard Rodgers. Ser parte de esta celebración para Bianca es algo maravilloso: "con este regreso a Broadway, no solo celebramos el regreso a los escenarios, este año se celebran los 25 años de ‘Chicago’ y son mis 20 años en este musical".

"Mi corazón se hace muy grande y me da mucho orgullo ser mexicana y latina y estar aquí. Me he dado cuenta que cada vez hay más latinos que van al teatro en Broadway y eso hace que me sienta cual pavorreal, que mi gente se divierta en los diversos musicales que hay", añade.

Bianca Marroquin: 20 años de carrera en "Chicago"

Bianca Marroquín inició su carrera en los escenarios de México en los musicales "La Bella y la Bestia", “RENT" y "El fantasma de la ópera". Pero su gran oportunidad fue en 2001 en el papel que le cambiaría la vida: Roxie Hart, junto a la actriz argentina Sandra Guida.

20 años después, sigue en este gran musical. "Me tengo que estar recordando en donde estoy constantemente. ¿Sabes en qué momento me ‘cae el veinte’? Cuando platico con la prensa y revivo todo lo que he hecho en mi carrera en los musicales".

¿Cómo celebrará estos 20 años de carrera? "El 10 de noviembre doy un concierto en el Green Room 42, que ya estoy montando con mi coreógrafa, directora y directora musical, celebrando mi camino. Siempre comenzaba mis shows con la frase: lo único constante es el cambio. Lo único constante en mi vida es Roxie Hart. Y ahora, lo tengo que cambiar porque ya soy Velma Kelly", afirma.

Además del musical, es parte de los conciertos de “Chicago” con orquestas sinfónicas en Estados Unidos. "Recorremos varias ciudades dando conciertos con 60 miembros de las orquestas sinfónicas en diferentes ciudades. Es un privilegio que pueda hacer eso y me uno a la lista corta de mujeres que lo han hecho como Chita Rivera, Bebe Neuwirth y Ruthie Henshall".

¿De qué trata "Chicago"?

Ambientada en la década de 1920, cuenta la historia de dos mujeres: Roxie Hart y Velma Kelly. Ambas son ambiciosas y han sido encerradas por crímenes pasionales. Su abogado, Billy Flynn, utiliza a la prensa sensacionalista de la época para conseguir la libertad de sus clientas.

Entre los temas más despampanantes del musical están “All that Jazz", "Cell Block Tango", "We Both Reached for the Gun", "Razzle Dazzle" y sin duda alguna, "Hot Honey Rag", el cierre donde Velma y Roxie muestran la fuerza del charlestón de la época.

La función especial de “Chicago”, protagonizada por Ana Villafañe, como Roxie Hart, y Bianca Marroquín, como Velma Kelly, será la noche de este lunes 18 de octubre en el teatro Ambassador a las 8:00 P.M., hora de Miami.