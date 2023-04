¿Quién era Jerry Springer? De político a "abuelo de la televisión basura"

El presentador de televisión Jerry Springer celebra el aniversario número 20 de su programa "The Jerry Springer Show" en Times Square, en la ciudad de Nueva York, en 2010. (Crédito: Michael Loccisano/Getty Images)

(CNN Español) -- Jerry Springer tuvo una corta carrera en la política antes de convertirse en un polémico presentador cuyo programa de entrevistas sensacionalista se emitió durante más de veinte años en la televisión estadounidense. Este 27 de abril murió a los 79 años, según informó Bradley Singer, su representante. ¿Quién era Springer?

De político a polémico presentador de TV

Antes de ser presentador de televisión, Springer pasó por la política. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Tulane y se licenció en Derecho por la Universidad Northwestern de Chicago. Tras graduarse, trabajó en la campaña presidencial de Robert F. Kennedy, según Enciclopedia Britannica. Pero decidió perseguir su propia carrera en la política en Ohio, donde formó parte del Consejo Municipal de Cincinnati en 1971 y se convirtió en alcalde de la ciudad en 1977, ejerciendo un mandato.

"Si el Gobierno, cualquier Gobierno, ha de tener algún efecto positivo en nuestras vidas, que al fin y al cabo es su propósito —hacer la vida más tolerable—, entonces ese Gobierno debe tener alguna relación con cómo vivimos", dijo en su discurso de investidura como alcalde.

En 1982, Springer se presentó a las elecciones demócratas para gobernador de Ohio y perdió. Después fue presentador de noticias en la WLWT de Cincinnati.

"The Jerry Springer Show" llegó unos años después. En 1991, Springer se estrenaba con un programa que en sus inicios se centró en temas políticos pero, según Enciclopedia Britannica, tuvo problemas durante las primeras temporadas.

Para mediados de los noventa el programa dio un giro y apuntó hacia temas más sensacionalistas como el incesto o el adulterio. Era conocido por sus escandalosas discusiones, sillas arrojadas y enfrentamientos físicos entre parejas de boxeadores y rompehogares.

El trabajo de Springer fue considerado tanto por críticos como por sus seguidores como un emblema del género de la "televisión basura".

“Creo que (el programa es) tonto, loco y no tiene ningún valor social redentor más que una hora de escapismo”, dijo él mismo en una entrevista de 2010. “Nunca hay nada en nuestro programa que no haya estado en las portadas de los periódicos en Estados Unidos. La única diferencia es que la gente de mi programa no es famosa”.

"Es un espectáculo sobre la locura", agregó. “Sé que eso sucede todos los días”.

Cuando "The Jerry Springer Show" celebró su aniversario 20 al aire, Springer le dijo a CNN que no le importaba que se refirieran a él como el "abuelo de la televisión basura".

"Probablemente sea exacto. No sé cuál es el premio para eso, pero creo que es cierto que probablemente fuimos uno de los primeros programas en presentar algunas de las barbaridades que tenemos".

Antes, en 1998, ya había dicho en WLWT sobre quienes se oponían al show: "Creo que es justo. Creo que este programa probablemente ofende a algunas personas y deberían protestar. No pasa nada. Así es Estados Unidos. Por eso Dios nos dio un control remoto".

El programa terminó en 2018, después de más de 4.000 episodios e innumerables artículos de opinión sobre el papel de Springer en el declive de la cultura, si no de la civilización.

"La capacidad de Jerry para conectar con la gente era la clave de su éxito en todo lo que hacía, ya fuera política, radio o televisión, o simplemente bromeando con la gente de la calle que quería una foto o unas palabras", dijo en un comunicado Jene Galvin, amigo de toda la vida y portavoz de la familia.

Con información de Lisa Respers France