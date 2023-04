Jerry Springer en 1998. (Crédito: Ralf-Finn Hestoft/Corbis Entertainment/Getty Images)

(CNN) -- Falleció Jerry Springer, exalcalde de Cincinnati y presentador de televisión durante muchos años —cuyo programa de entrevistas sensacionalista era conocido por sus escandalosas discusiones, sillas arrojadas y enfrentamientos físicos entre parejas de boxeadores y rompehogares—, según informó este jueves Bradley Singer, su representante. Springer tenía 79 años.

Springer dijo una vez a CNN que no le importaba que se refirieran a él como el "abuelo de la televisión basura", diciendo en 2010, cuando "The Jerry Springer Show" celebró su 20 aniversario al aire: "Probablemente sea exacto. No sé cuál es el premio para eso, pero creo que es cierto que probablemente fuimos uno de los primeros programas en presentar algunas de las barbaridades que tenemos".

El programa terminó en 2018, después de más de 4.000 episodios e innumerables artículos de opinión sobre el papel de Springer en el declive de la cultura, si no de la civilización.

Springer había dicho que no se hacía ilusiones sobre su programa, con sus temas como "Truco o infieles", "Enfréntate a esta dominatrix" y "Las lesbianas se sinceran".

"Creo que (el programa es) tonto, loco y no tiene ningún valor social redentor más que una hora de escapismo", dijo en 2010. "Nunca hay nada en nuestro programa que no haya estado en las portadas de los periódicos de Estados Unidos. La única diferencia es que la gente de mi programa no es famosa".

publicidad

"Es un programa sobre la locura", añadió. "Lo sé al entrar cada día".