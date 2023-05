El dramático momento en que un hombre mató a otro en el metro 1:41

(CNN) -- Se espera que Daniel Penny, un veterano de la Marina de EE.UU., se entregue a la Policía este viernes por la mañana y enfrente un cargo de homicidio involuntario, según dos fuentes familiarizadas con el caso.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan confirmó este jueves que Penny, de 24 años, será arrestado y acusado de homicidio involuntario.

“No podemos proporcionar ninguna información adicional hasta que haya sido procesado en el Tribunal Penal de Manhattan, que esperamos que se lleve a cabo (este viernes)”, agregó el vocero.

Los abogados de Penny dijeron que confían en que será “completamente absuelto de cualquier delito” y dijeron que arriesgó su vida por otros en el metro el 1 de mayo.

“Cuando el señor Penny, un veterano de la Marina condecorado, intervino para protegerse a él y a sus compañeros neoyorquinos, su bienestar no estaba asegurado”, dijo el bufete de abogados de Raiser and Kenniff, PC, en un comunicado. “Arriesgó su propia vida y seguridad, por el bien de sus compañeros de viaje. El desafortunado resultado fue la muerte no intencionada e imprevista del señor Neely”.

Penny retuvo a Neely, de 30 años, en el vagón del metro de Manhattan después de que Neely comenzó a gritar que tenía hambre, sed y que tenía poco por qué vivir. Neely fue declarado muerto en un hospital.

Su muerte fue declarada homicidio, aunque la designación no significa que hubo intención o culpabilidad, dijo a principios de esta semana un portavoz de la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York, señalando en ese momento que era un asunto a determinar por el sistema de justicia penal.

Neely había estado “actuando de manera errática” antes del incidente, pero no había atacado a nadie en el tren antes de que lo asfixiaran, dijo a CNN un testigo que grabó el encuentro a principios de este mes.

La muerte de Neely provocó protestas y volvió a centrar la atención en las luchas contra la falta de vivienda y las enfermedades mentales en todo Estados Unidos.

La decisión de acusación se produjo este jueves por la tarde después de que la oficina del fiscal pasara el fin de semana y gran parte de esta semana revisando los relatos de los testigos que estaban en el tren, así como el video del incidente, según fuentes familiarizadas con el caso.

CNN se comunicó este jueves con los abogados que representan a la familia de Neely para comentar sobre los últimos acontecimientos.

Lo que sabemos de Jordan Neeley

La familia de Neely criticó la “indiferencia” de Penny y pidió su encarcelamiento. “Él no sabía nada sobre la historia de Jordan cuando intencionalmente envolvió sus brazos alrededor del cuello de Jordan, y apretó y siguió apretando”, dijeron los abogados de la familia.

Neely, quien se hizo conocido por sus imitaciones de Michael Jackson, había experimentado problemas de salud mental desde 2007, cuando tenía 14 años y su madre fue asesinada, dijeron los abogados de su familia. Estaba traumatizado después de que el brutal asesinato de su madre fuera seguido por el descubrimiento de su cuerpo en una maleta, le dijo a CNN su amigo Moses Harper.

Neely aparentemente atravesó tiempos difíciles en los últimos años, según un amigo y un pariente.

Antes de su muerte, Neely había estado en una lista del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York de personas sin hogar con necesidades agudas de la ciudad, a veces denominada internamente como la lista "Top 50", porque las personas en la lista tienden a desaparecer, dijo una fuente a CNN.

Por lo general, la lista no se hace pública, pero se compila con la esperanza de que las organizaciones de divulgación estén atentas a esas personas y alerten al departamento de servicios para personas sin hogar de la ciudad para que intervenga, dijo la fuente. La agencia se enfoca adicionalmente en tratar de encontrar a aquellos en la lista y brindarles la ayuda que necesitan, explicó la fuente.

Penny es un veterano que sirvió en la Marina de EE.UU., según los registros militares y policiales. Fue sargento y sirvió de 2017 a 2021, y su última asignación de servicio fue en Camp Lejeune en Carolina del Norte, según muestran los registros militares.

Los abogados de Penny dijeron en un comunicado la semana pasada que Neely había estado “amenazando agresivamente” a los pasajeros y que Penny y otros habían “actuado para protegerse”. “Daniel nunca tuvo la intención de dañar al Sr. Neely”, dijeron.

Una fuente policial le dijo previamente a CNN que los detectives habían entrevistado a Penny.

-- Ray Sanchez, Artemis Moshtagian, Maria Santana, Liam Reilly, Alisha Ebrahimji y Steve Forrest de CNN contribuyeron a este informe.