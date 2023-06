EE.UU. rastrea ahora más de 800 posibles casos de ovnis, según un funcionario del Pentágono. ¿Cuál es la historia del peso en Argentina? Al Pacino será padre de nuevo a los 83 años. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. La guerra de Ucrania da un nuevo giro

Rusia vio cómo los efectos de su guerra contra Ucrania repercutían dramáticamente en su propio territorio este miércoles, después de que un bombardeo "masivo" hiriera a cuatro personas en Belgorod y de que, según informaciones preliminares, un avión no tripulado se estrellara y causara un incendio en una refinería de petróleo situada más al sur.

2. Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba acuerdo para elevar el techo de la deuda



La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de la nación hasta el 1 de enero de 2025, mientras los legisladores se apresuran a evitar un incumplimiento catastrófico. El proyecto deberá ser aprobado por el Senado antes de ser enviado al presidente Joe Biden para que lo convierta en ley.

3. EE.UU. rastrea ahora más de 800 posibles casos de ovnis

El Departamento de Defensa rastrea más de 800 casos de los llamados "fenómenos aéreos no identificados" (FANI, por sus siglas en inglés), comúnmente conocidos como ovnis, según un alto funcionario del Departamento de Defensa que estudia estos fenómenos.

Hay evidencia de ovnis pero no de vida extraterrestre, dice funcionario

4. ¿Profesores armados?

Más de la mitad de los profesores de Estados Unidos cree que armarse haría que los alumnos estuvieran menos seguros, mientras que uno de cada cinco afirma que estaría interesado en llevar un arma a la escuela, según un nuevo informe de RAND Corporation.

5. ¿Cuál es la historia del peso en Argentina?

El peso no siempre se ha llamado peso y ha estado regido por numerosos sistemas desde al menos 1875, cuando se creó la Casa de Moneda, y crónicamente se ha visto afectado por períodos de alta inflación e incertidumbre. ¿Pero cuál es el historia del peso en Argentina?

Así afecta a la moneda argentina la devaluación en el país

A la hora del café

El Comité Olímpico de Kosovo pide medidas disciplinarias contra Novak Djokovic

Este lunes, Djokovic dejó un mensaje político en el objetivo de una cámara de televisión en el Abierto de Francia en respuesta a los violentos enfrentamientos en Kosovo, escribiendo: "Kosovo es el (símbolo del corazón) de Serbia. Detengan la violencia" en serbio.

Los 5 tenistas con más Grand Slam

Declaran culpable de violación a Danny Masterson, actor de "That '70s Show"

Un jurado de Los Ángeles declaró al actor Danny Masterson culpable de dos de los tres cargos de violación en un nuevo juicio celebrado este miércoles, según el fiscal del distrito del condado Los Ángeles. Conoce más del caso.

Al Pacino será padre de nuevo a los 83 años

El actor de Hollywood Al Pacino se convertirá en padre de nuevo a los 83 años. Su pareja, Noor Alfallah —de 29 años—, está esperando un hijo, según múltiples informes.

Kim Cattrall volverá como Samantha Jones a la nueva versión de "Sex and the City"

Un portavoz de HBO Max confirmó a CNN que Cattrall rodó una escena como Samantha Jones en marzo para la continuación de la exitosa serie "And Just Like That...". Al igual que CNN, HBO Max forma parte de la empresa matriz Warner Bros. Discovery.

Amanda Seyfried dice que la sentencia de Elizabeth Holmes es "justa"

Mientras Elizabeth Holmes ingresaba en prisión este martes, Amanda Seyfried compartió sus pensamientos sobre la sentencia de la fundadora de Theranos.

Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, ingresa en prisión

La cifra del día

107 millones de años

Huesos de pterosaurio encontrados en Australia revelan que el reptil volador más antiguo del mundo vivió allí hace 107 millones de años.

Estudio revela que pterosaurios tenían plumaje multicolor

La cita del día

"Creo que siempre será recordado como una gran, gran estrella. Y un hombre amable".

Arnold Schwarzenegger fue consultado sobre el hecho de que Bruce Willis, su amigo, tuviera que retirarse debido a su salud.

Y para terminar...

La guerra en Ucrania es un "conflicto de drones contra drones". Mira por qué

El Dr. James Rogers, asesor de la ONU y la OTAN en materia de aviones no tripulados, analiza el papel que están desempeñando en la guerra de Ucrania, desde los cuadricópteros de consumo dotados de armamento hasta las municiones merodeadoras que pueden causar estragos a casi 1.000 kilómetros de distancia.