(CNN) -- Tras conocerse la "implosión catastrófica" que causó la muerte de los cinco pasajeros del submarino que exploraba los restos del Titanic en el fondo del Atlántico, familiares y amigos de los fallecidos han rendido tributo a su memoria.



Las labores internacionales de búsqueda, que se extendieron por varios días, concluyeron este jueves después de que se hallaran restos del sumergible, conocido como Titán, a unos 500 metros de los restos históricos del Titanic.

Los pasajeros fallecidos eran Shahzada y Suleman Dawood, un empresario británico de origen paquistaní y su hijo; el empresario británico Hamish Harding; el buzo francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, CEO de OceanGate Expeditions, la empresa que operaba del submarino.

Las familias emitieron declaraciones sobre sus seres queridos, que eran algunos de los aventureros y empresarios más destacados del mundo, al tiempo que agradecieron a la comunidad internacional su "inmenso amor y apoyo".

El primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido también manifestaron sus condolencias tras conocerse que tres de los cinco pasajeros eran ciudadanos británicos: Harding, Dawood y su hijo Suleman.

Un portavoz de Rishi Sunak declaró: "Sus pensamientos están en gran medida con los seres queridos de quienes fallecieron en este trágico incidente y han pasado por una prueba inimaginablemente difícil en los últimos días". Y añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores está "en contacto con esas familias para proporcionarles apoyo".

James Cleverly dijo que el gobierno del Reino Unido apoya estrechamente a las familias de los ciudadanos británicos.

Shahzada y Suleman Dawood

La familia del empresario Shahzada Dawood, de 48 años, y de su hijo Suleman Dawood, de 19, emitió un comunicado informando sobre su muerte este jueves por la noche.

"Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Shahzada y Suleman Dawood. Nuestros queridos hijos estaban a bordo del sumergible Titan de OceanGate que pereció bajo el agua", escribieron en Twitter.

"Por favor, sigan teniendo a las almas fallecidas y a nuestra familia en sus oraciones durante este difícil período de luto".

El comunicado añadió: "Estamos verdaderamente agradecidos con todos los que participaron en las operaciones de rescate. Sus esfuerzos incansables han sido una fuente de fortaleza para nosotros en estos momentos".

"También estamos en deuda con nuestros amigos, familiares, colegas y simpatizantes de todo el mundo que nos han apoyado en estos momentos de necesidad. El inmenso amor y apoyo que recibimos sigue ayudándonos a soportar esta pérdida inimaginable", continuaron.

La familia también dio su "más sentido pésame" a los seres queridos de los demás pasajeros del submarino.

Por su parte, British Asian Trust declaró este viernes que está "profundamente entristecida" por la muerte de su benefactor y su hijo.

"Shahzada era un hombre maravilloso y generoso que apoyó nuestro trabajo en el sur de Asia durante muchos años, mientras que su hijo acababa de llegar a la edad adulta con un futuro prometedor por delante", se lee en el comunicado.

La Fundación Dawood publicó este viernes una foto de Shahzada y Suleman junto con las palabras: "Con gran pesar y tristeza, lamentamos la pérdida de nuestro fideicomisario, Shahzada Dawood, y de su querido hijo Suleman Dawood. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Dawood en este trágico momento".

Dawood y su hijo eran ciudadanos británicos pertenecientes a una destacada familia de empresarios paquistaníes.

Dawood Hercules Corp., su empresa, es una de las mayores corporaciones del país, con una cartera que abarca energía, petroquímica, fertilizantes, tecnología de la información y alimentación y agricultura.

Dawood fue también vicepresidente del conglomerado pakistaní Engro Corporation. Fue fideicomisario del Instituto SETI de California, una organización de investigación, y de otras fundaciones.

Según The Telegraph, Dawood vivía en Surbiton, al suroeste de Londres, con su hijo, su esposa Christine y su hija Alina.

Hamish Harding

También este jueves, la compañía Action Aviation, con sede en Dubai y propiedad del empresario británico Harding, emitió un comunicado en nombre de su familia.

El hombre de 58 años, que había construido una impresionante lista de expediciones extremas, estaba radicado en los Emiratos Árabes Unidos y era piloto de jets.

"Hoy, el luto nos une con las otras familias que también han perdido a sus seres queridos en el submarino Titán", decía el comunicado. También añadió que Harding era un "marido cariñoso con su esposa y un padre dedicado a sus dos hijos, a quienes amaba profundamente".

"Para su equipo en Action Avaiation fue un guía, una inspiración, un apoyo y una leyenda viviente".

"Era único y lo adorábamos. Era un explorador apasionado, sin importar el terreno, que vivía su vida para su familia, su negocio y para la próxima aventura", continuó.

"Lo que consiguió a lo largo de su vida fue realmente extraordinario y, si podemos sacar algún pequeño consuelo de esta tragedia, es que lo perdimos haciendo lo que él amaba".

El comunicado agregó que Harding "habría estado inmensamente orgulloso de ver cómo las naciones, los expertos, los colegas de la industria y los amigos se unieron para la búsqueda, y extendemos nuestro más sincero agradecimiento por todos sus esfuerzos".

Harding fue noticia en 2019 por formar parte de una tripulación de vuelo que batió el récord mundial de la circunnavegación más rápida del globo a través de ambos polos.

En 2020, Harding se convirtió en una de las primeras personas en bucear hasta Challenger Deep, en el océano Pacífico, ampliamente considerado como el punto más profundo de los océanos del mundo. El año pasado pagó una suma de dinero no revelada por uno de los asientos del vuelo espacial de Blue Origin.

También participó en dos viajes récord al Polo Sur: en 2016, acompañó al astronauta Buzz Aldrin cuando se convirtió en la persona de más edad en llegar al Polo Sur. En 2020, fue allí con su hijo Giles, que, con 12 años, se convirtió en la persona más joven en llegar al lugar.

Paul-Henri Nargeolet

La esposa y los hijos del buzo francés Paul-Henri Nargeolet emitieron un comunicado sobre su muerte, y compartieron con el mundo que sus "corazones están rotos por la pérdida de nuestro extraordinario padre y esposo". También señalaron que Nargeolet será recordado "como uno de los más grandes exploradores de aguas profundas en la historia moderna".

"Cuando piensen en el Titanic y en todo lo que sabemos hoy sobre el barco, pensarán en Paul-Henri Nargeolet y en su trabajo legendario".

El comunicado añadió que, sin embargo, su familia lo recordará sobre todo por su "gran corazón" y "su increíble sentido del humor".

Un amigo de Nargeolet y compañero de aventuras, Alfred Hagan, lo describió como un "ser humano maravilloso y cálido" y un "ícono legendario de increíble talento: el mayor buzo de profundidad que el mundo ha conocido jamás".

En conversación con Anderson Cooper en el programa CNN This Morning, Hagen lo recordó con cariño como "igual de cómodo en la cubierta de un barco en medio de un huracán que sentado conversando en un café parisino", y afirmó que "me rompe el corazón que un hombre de su dinamismo ya no brille con su luz en este mundo".

También en una entrevista a Cooper, el hijastro de Nargeolet, John Paschall, lo describió como un "gran tipo adorable que [era] un bromista, pero que se preocupaba mucho por su familia y por todo lo que hacía en la vida".

Paschall calificó a Nargeolet como "alguien con quien conectabas y querías al instante, y que compartía tantas historias fantásticas". También dijo que su fascinación por la expedición submarina del Titanic le intrigaba al punto de compartir las historias del pasado con la gente.

"Había tantas cosas que quería descubrir y compartir con la gente sobre el Titanic sacando esos artefactos y proporcionando tanta información a las personas", dijo Paschall. "Sé que siempre estará vinculado al Titanic y a su trabajo".

Nargeolet, de 77 años, fue comandante de la Marina de Francia durante 25 años. Tenía décadas de experiencia en la exploración del Titanic y fue director de investigación submarina de RMS Titanic Inc, la empresa que tiene los derechos exclusivos para rescatar los artefactos del barco.

Según su biografía en el sitio web de la empresa, Nargeolet realizó 35 inmersiones en los restos del Titanic y supervisó la recuperación de 5.000 objetos. Nargeolet pasó 22 años en la Marina francesa, donde alcanzó el grado de comandante.

Stockton Rush

En cuanto a Rush, el CEO del operador de Titan, OceanGate les rindió homenaje a él y al buzo Nargeolet como "verdaderos exploradores que compartían un marcado espíritu de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo".

Mike Reiss, guionista de "Los Simpson", describió a Rush como un "hombre magnético" y "el último de los grandes soñadores estadounidenses", según el diario The New York Times.

A lo largo de su vida, Rush, de 61 años, cultivó una reputación de amante de la naturaleza, aventurero y visionario.

Se graduó de Princeton en 1984 y empezó a trabajar para McDonnell Douglas Corp. como ingeniero de pruebas de vuelo en el programa F-15. En 1989 obtuvo un MBA de la Universidad de California, Berkeley, según la biografía de su empresa.

Rush fundó OceanGate en 2009, con la misión declarada de "aumentar el acceso a las profundidades oceánicas a través de la innovación".

En su afán explorador, Rush se mostró a menudo escéptico, cuando no desdeñoso, ante las normativas que podrían frenar la innovación.

La industria comercial de submarinos es "obscenamente segura", dijo a Smithsonian Magazine en 2019, "porque tienen todas estas regulaciones. Pero tampoco ha innovado o crecido, porque tienen todas estas regulaciones".

Rush dijo que creía profundamente que el mar, en lugar del cielo, ofrece a la humanidad la mejor oportunidad de sobrevivir cuando la superficie de la Tierra se vuelva inhabitable.

Mientras los que están en la superficie lloran a sus seres queridos, la búsqueda de respuestas continúa en el fondo del océano.

Los investigadores siguen rastreando la zona a unos 4 kilómetros de profundidad en el Atlántico Norte en busca de cualquier indicio sobre la implosión del sumergible que perdió repentinamente la comunicación con su barco, el Polar Prince, durante el fin de semana.

El esfuerzo internacional de búsqueda concluyó el jueves después de que se encontraran restos del Titán cerca del naufragio del Titanic.

Según anunció el contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera de EE.UU., los expertos militares descubrieron que los restos correspondían a la desastrosa pérdida de la cámara de presión del submarino.