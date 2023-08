ANÁLISIS | El drama legal de Trump crece día tras día

Trump sigue descalificando el proceso legal en su contra 5:37

(CNN) -- La ya abrumadora situación legal de Donald Trump se vuelve más sombría cada día a medida que surgen nuevos detalles de las profundidades a las que estaba dispuesto a rebajarse para revertir su derrota en las elecciones de 2020.

Es raro que un acusado criminal enfrente el tipo de cantidad cada vez mayor de acusaciones, posibles juicios e investigaciones a las que se enfrenta Trump. No tiene precedentes que un expresidente y aspirante principal a la presidencia esté atrapado en tal remolino judicial.

Y mientras el equipo legal del expresidente hace malabares con las fechas de los tribunales en diferentes ciudades esta semana, su tarea de defender a Trump se vuelve cada vez más compleja.

La próxima posible acusación de Trump podría estar acechando en Georgia, donde ahora se espera que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, busque más de una docena de acusaciones la próxima semana en lo que podría ser la redada más amplia contra Trump y sus asesores hasta el momento. El expresidente cree que estará entre los acusados, dijeron fuentes a CNN.

El aumento de la seguridad y las expectativas en torno a la fiscal del área de Atlanta compiten por la atención con los movimientos del fiscal especial Jack Smith en Washington. El fiscal especial ya acusó a Trump dos veces: por el mal manejo de documentos clasificados y, por separado, por los esfuerzos para subvertir las elecciones de 2020. Pero la intriga en torno a ese segundo caso se intensificó este miércoles con la revelación, a partir de un expediente judicial recientemente revelado, de que los fiscales obtuvieron una orden de registro de la cuenta de Twitter del expresidente durante una batalla judicial secreta que subrayó cuánto de la investigación de Smith permanece en secreto.

Agregando al ritmo diario de revelaciones sobre los casos legales de Trump, The New York Times informó el contenido de un memorando que reveló nuevos detalles sobre cómo la campaña de Trump inició su plan para subvertir el proceso del Colegio Electoral e instalar falsos electores republicanos en varios estados. El informe subraya la asombrosa audacia antidemocrática del campo de Trump, incluso después de que muchos tribunales rechazaran sus múltiples impugnaciones a la imparcialidad de las elecciones de 2020.

Legisladora Logfren sobre Trump: nadie está por encima de la ley 3:39

En el otro caso de Smith contra Trump, relacionado con los documentos que acumuló en Mar-a-Lago, dos de los coacusados del expresidente serán procesados este jueves en Florida. Carlos De Oliveira, gerente del resort de Trump, y el asistente personal del expresidente, Walt Nauta, fueron acusados de múltiples delitos relacionados con la supuesta retención ilegal de documentos por parte de Trump después de dejar el cargo. Trump, quien se declaró inocente en el caso, no asistirá.

Cada nuevo desarrollo en estos casos y cada publicación frenética en las redes sociales o arrebato de Trump aumenta aún más una atmósfera política tensa que está tallando divisiones nacionales cada vez más profundas y es probable que se multiplique muchas veces por la extraordinaria perspectiva de que Trump sea juzgado una o más veces, en un año electoral.

Los riesgos de la retórica política incendiaria se subrayaron nuevamente este miércoles después de que agentes del FBI mataran a tiros a un hombre que intentaban arrestar en Utah por presuntamente amenazar a Biden antes de su visita al estado de Utah. El hombre, Craig Robertson, también había publicado amenazas en línea contra otros políticos y fiscales demócratas, incluido el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien debe llevar a Trump a juicio en marzo en un caso de fraude comercial que surge de un pago de dinero secreto en 2016 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Después de ser acusado en el caso, Trump afirmó engañosamente que Bragg fue “elegido y financiado” por el multimillonario liberal George Soros.

En una denuncia por delito grave presentada en el tribunal de distrito de Utah, los fiscales destacaron una publicación en las redes sociales supuestamente realizada por Robertson en la que dijo que quería hacerle a Bragg "un buen agujero en la frente con mi 9mm". En marzo, cuando estaba bajo la vigilancia del FBI, los agentes informaron que llevaba un sombrero con la palabra “Trump”. La denuncia también incluye descripciones escalofriantes de cómo Robertson supuestamente quería matar a otros líderes políticos prominentes, incluido el secretario de Justicia Merrick Garland.

Mientras tanto, en Georgia, a Willis, que no se menciona en la denuncia, se le aumentó la seguridad, según una fuente con conocimiento directo de los movimientos policiales de Atlanta. En un evento de campaña electoral de este martes Trump calificó a Willis, que es negra y demócrata, como “racista”, apuntando aún más a un fiscal de distrito que ya ha recibido amenazas.

El exvicegobernador de Georgia, Geoff Duncan, un republicano que ha sido citado para testificar ante un jurado investigador del condado de Fulton, lamentó la necesidad de seguridad adicional para los funcionarios públicos a los que Trump critica.

“Es patético pensar que tenemos que tener seguridad adicional debido a una narrativa falsa inventada sobre una elección”, dijo Duncan a Erin Burnett de CNN.

La avalancha de acontecimientos en torno a los casos de Trump proporciona solo una pista de la colisión política y legal que probablemente se desarrolle el próximo año. Pero es cuestionable si su difícil situación cambiará las percepciones del expresidente, quien ha alienado e inspirado a los estadounidenses polarizados desde el lanzamiento de su primera campaña presidencial hace ocho años. Es probable que los críticos de Trump respondan a los últimos acontecimientos con más horror por su aparente voluntad de fragmentar la Constitución para permanecer en el poder. Sus partidarios, muchos de los cuales están convencidos de sus afirmaciones de que es víctima de persecuciones políticas en serie, probablemente verán otro montón.

Sin embargo, la aglomeración de los juicios que se acercan y las recriminaciones políticas que los acompañarán seguramente generarán preguntas sobre cuánto puede soportar la carrera política de un hombre, y el país, en lo que será uno de los años electorales más discordantes de la historia.

Las tácticas de los abogados de Trump para retrasar su juicio 10:41

Una tormenta legal que se avecina en Georgia

Biden ganó las elecciones de 2020 en Georgia por menos de 12.000 votos, y Trump le pidió a Brad Raffensperger, el secretario de Estado republicano del estado clave, que “encontrara” suficientes boletas para ayudarlo a revertir su déficit, según una grabación de audio de una llamada telefónica.

Más de dos años después, se espera que Willis busque más de una docena de acusaciones de un jurado investigador la próxima semana, luego de ver cargos de conspiración y extorsión. La amplitud de su investigación recién ahora se está aclarando. Sara Murray de CNN informó que se centra en los esfuerzos para presionar a los funcionarios electorales, el complot para presentar electores falsos y una brecha en los sistemas de votación en el condado de Coffee, Georgia.

El analista legal de CNN, Elie Honig, señaló el alcance de la ambición de la investigación de Willis, que realizó múltiples entrevistas ante un jurado investigador especial, calificándola de “barrido muy amplio y muy agresivo”.

Una posible acusación penal contra Trump en Georgia, que sería la cuarta en cuestión de meses, abriría un nuevo y desafiante frente en su lucha legal. Hay muchas señales de que parte de la motivación de Trump para volver a postularse para presidente es financiar su defensa con varios comités de recaudación de fondos de campaña y recuperar los poderes ejecutivos que podrían permitirle congelar o poner fin a investigaciones federales como las que está llevando a cabo Smith.

Sin embargo, el tamaño del grupo potencial de acusados en Georgia plantea la pregunta de cuánto tiempo le tomará a Willis llevarlos a juicio. Esto es especialmente relevante si se acusa a Trump, ya que hará campaña para la candidatura republicana y, posiblemente, para un choque en las elecciones generales con Biden.

“Estoy seguro de que hay fatiga de acusación en el equipo de defensa de Trump en este momento”, dijo este miércoles el exfiscal federal Renato Mariotti en “The Lead” de CNN con Jake Tapper.

Twitter hizo a Trump, pero ¿podría ahora ayudar a condenarlo?

Twitter fue el megáfono que usó @realDonaldTrump para ganar la presidencia, consolidar su poder, intimidar a sus críticos republicanos y amplificar su demagogia y sus falsas afirmaciones de fraude electoral en 2020. Ahora parece que podría convertirse en una responsabilidad judicial.

Documentos judiciales que salieron a la luz este miércoles mostraban que el fiscal Smith obtuvo una orden de allanamiento para la cuenta de Twitter del expresidente. La red social, ahora conocida como “X”, fue multada con US$ 350.000 por retrasar la producción de los registros. Durante una batalla judicial que se desarrolló fuera de la vista del público durante varios meses, el tribunal de distrito "encontró que había 'motivos razonables para creer' que revelar la orden judicial al expresidente Trump 'pondría en serio peligro la investigación en curso' al darle 'una oportunidad para destruir evidencia, cambiar patrones de comportamiento, [o] notificar a los cómplices'”.

Trump se enteró más tarde de la orden de allanamiento.

Dado que su torrente de tuits como presidente era público, no quedó claro de inmediato por qué el fiscal especial quería acceder a su cuenta. Y los documentos judiciales relacionados con el asunto fueron redactados en gran medida. Pero los datos de la cuenta de Trump podrían proporcionar información sobre qué teléfono, y potencialmente cuál persona, publicó tuits en la cuenta. Los datos de Twitter también pueden mostrar cualquier mensaje directo enviado hacia o desde la cuenta de Trump.

Trump rápidamente aprovechó las revelaciones para resaltar una de sus aparentes defensas potenciales en el caso: que Smith está infringiendo sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión e intentando amordazarlo para evitar que recupere la Casa Blanca.

“Me acabo de enterar de que el DOJ del retorcido Joe Biden atacó en secreto mi cuenta de Twitter, por lo que se aseguró de no dejarme saber sobre este gran 'golpe' a mis derechos civiles”, escribió Trump en su propia red social Truth Social, que creó después de que su cuenta fuera bloqueada por la anterior administración de Twitter.

Las afirmaciones de Trump sobre la violación de sus derechos civiles no tienen mucha validez, ya que la orden de allanamiento tendría que haber sido obtenida de un juez sobre la base de que había causa probable de que la cuenta se había utilizado para cometer un delito.

En otro momento de credulidad este miércoles, Trump propuso que no se le debería exigir ir a un centro de información compartimentada sensible (SCIF) para discutir evidencia clasificada en el caso de documentos con sus abogados. En cambio, propuso que se le permitiera hacerlo en una instalación “en o cerca de su residencia” que se usaba para discutir material sensible cuando era presidente.

Si Trump hubiera sido más cuidadoso con los documentos clasificados en su residencia cuando dejó la Casa Blanca, y no hubiera almacenado material de seguridad nacional de manera insegura, incluso en los baños, como alega Smith, podría haber evitado uno de sus embrollos legales más amenazantes.