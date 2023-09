Encuesta de CNN: Biden enfrenta calificaciones laborales negativas y preocupaciones sobre su edad mientras se prepara para 2024

Conoce una de las elecciones más extrañas en la historia de EE.UU. 0:44

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta continuos obstáculos debido a calificaciones laborales ampliamente negativas en general, preocupaciones generalizadas sobre su edad y una menor confianza entre los votantes alineados con los demócratas, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

No hay un líder claro en una posible revancha entre Biden y el expresidente Donald Trump, quien lleva una amplia ventaja en las primarias republicanas. Y casi la mitad de los votantes registrados (46 %) dice que cualquier candidato presidencial republicano sería una mejor opción que Biden en 2024.

Mientras tanto, los enfrentamientos hipotéticos también sugieren que no habría un líder claro si Biden se enfrentara a uno de los otros principales contendientes republicanos, con una excepción notable: en un escenario en el que Biden se enfrentara contra la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, perdería.

Desde que Biden anunció su candidatura a la reelección, a principios de este año, donde enmarcó la contienda de 2024 como una lucha contra el extremismo republicano, sus índices de aprobación se han mantenido estancados por debajo de los 40 puntos, similar a la posición de Trump en 2019, y varios puntos por debajo de Ronald Reagan, Barack Obama y Bill Clinton en este momento antes de sus campañas de reelección.

Aun así, los posibles oponentes de Biden enfrentan sus propios desafíos: el 44 % de los votantes cree que cualquier candidato demócrata sería una mejor opción que Trump. Entre el público en general, los índices de favorabilidad tanto de Biden como de Trump se sitúan en solo el 35 %.

Un porcentaje bajo récord de estadounidenses dice que Biden inspira confianza

Las opiniones sobre el desempeño de Biden en el cargo y sobre la situación del país son profundamente negativas en la nueva encuesta. Su índice de aprobación de su trabajo es de solo el 39 %, y el 58 % dice que sus políticas han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos, un aumento de 8 puntos desde el otoño pasado. El 70 % dice que las cosas en el país van mal, una negatividad persistente que se ha mantenido durante gran parte del mandato de Biden, y el 51 % dice que el Gobierno debería hacer más para resolver los problemas de la nación.

Las percepciones personales de Biden también son en general negativas: el 58 % dice tener una impresión desfavorable de él. Menos de la mitad de los estadounidenses, el 45 %, dice que Biden se preocupa por personas como ellos, y solo el 33 % lo describe como alguien de quien está orgulloso de tenerlo como presidente. Una proporción más pequeña que nunca del público dice ahora que Biden inspira confianza (28 %, 7 puntos porcentuales menos que en marzo) o que tiene la resistencia y la agudeza para servir eficazmente como presidente (26 %, 6 puntos menos que en marzo), con esas caídas fueron impulsadas en gran medida por demócratas e independientes.

Aproximadamente tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que están seriamente preocupados de que la edad de Biden pueda afectar negativamente su nivel actual de competencia física y mental (73 %), y su capacidad para cumplir otro mandato completo si es reelegido (7 6%), con una mayoría más pequeña, del 68 %, seriamente preocupada por su capacidad para comprender las preocupaciones de la próxima generación (esa cifra es del 72 % entre los menores de 65 años, pero solo el 57 % de los mayores de 65 años sienten lo mismo).

La mayoría de los votantes demócratas desearían tener una alternativa a Biden

Una amplia mayoría (67 %) de los votantes demócratas y de tendencia demócrata ahora dice que es muy o extremadamente probable que Biden vuelva a ser el candidato presidencial del partido, en comparación con el 55 % que consideró que se postulara en mayo. Pero el 67 % también dice que el partido debería postular a alguien que no sea Biden, frente al 54 % en marzo, aunque todavía por debajo del máximo del 75 % que dijo que estaba buscando una alternativa, el verano pasado.

Eso sigue siendo en gran medida una muestra de descontento con Biden más que de apoyo a un rival en particular, con una mayoría del 82 % de quienes preferirían ver a alguien diferente diciendo que no tienen ninguna alternativa específica en mente. Solo el 1 %, respectivamente, nombra a alguno de sus dos rivales declarados más destacados, Robert F. Kennedy, Jr. o Marianne Williamson.

Gran parte de las dudas giran en torno a la vitalidad de Biden más que a su gestión del cargo. Aunque una gran mayoría de los votantes demócratas y de tendencia demócrata siguen afirmando que Biden se preocupa por la gente como ellos (81 %) y aprueban su trabajo en general (75 %), cada vez son menos los que consideran que inspira confianza (51 %, 19 puntos porcentuales menos que en marzo) o que tiene el vigor y la agudeza necesarios para ejercer eficazmente como presidente (49 %, 14 puntos menos que en marzo).

Cuando se les pidió que nombraran su mayor preocupación sobre una candidatura de Biden en 2024, el 49 % menciona directamente su edad, y su agudeza mental (7 %) y su salud (7 %) también son las principales preocupaciones, junto con su capacidad para manejar el trabajo (7 %) y su popularidad y elegibilidad (6 %). Solo el 5 % dice que no tiene ninguna preocupación.

“Creo que es una persona honesta y digna de confianza. Pero es muy viejo y no está totalmente de acuerdo”, escribió un votante demócrata, de 28 años, que fue encuestado. “Aunque todavía lo quiero. Pero también desearía que fuera más progresista. Es complicado".

Otros ven lo positivo y lo negativo de su edad. “Su edad es un poco preocupante, pero me gustaría considerar a un demócrata fuerte y bueno”, escribió un votante independiente, de 66 años y tendencia demócrata. “De lo contrario, mi marido y yo nos quedaremos con Biden. Tiene una sabiduría que muchos jóvenes no tienen ni comprenden”.

Cuando se les pregunta directamente sobre los efectos potenciales de su edad, la mayoría de los votantes alineados con los demócratas dicen que están seriamente preocupados de que la edad de Biden pueda afectar negativamente su nivel actual de competencia física y mental (56 %), su capacidad para ganar las elecciones generales de 2024 si es postulado (60 %), y su capacidad para cumplir otro mandato completo como presidente si es reelegido (61 %). Menos, el 43 % de los encuestados, dicen que están seriamente preocupados de que su edad afecte negativamente su capacidad para comprender las preocupaciones de la próxima generación de estadounidenses, aunque esa cifra aumenta al 59 % entre los votantes alineados con los demócratas menores de 45 años. Si gana las presidenciales del 2024, Biden asumirá el cargo en enero de 2025, a los 82 años.

La mayoría de los votantes menores de 45 años alineados con los demócratas dicen que aprueban el desempeño laboral de Biden en general. Pero en una ruptura con los partidarios más antiguos, mayorías sustanciales también dicen que Biden no inspira confianza (63 %), no tiene la resistencia y la agudeza para servir eficazmente (64 %) y que sus políticas no han logrado mejorar la economía (64 %).

Los votantes dicen que sus opciones en una revancha de 2020 reflejarían principalmente sus puntos de vista sobre Trump

En una evaluación inicial de una hipotética revancha entre Biden y Trump, según la encuesta de CNN, los votantes registrados están actualmente divididos entre Trump (47 %) y Biden (46 %), con los contornos demográficos que definieron la carrera de 2020 aún prominentes. Biden ve un apoyo mayoritario entre los votantes de color (58 %), graduados universitarios (56 %), votantes menores de 35 años (55 %) y mujeres (53 %), mientras que Trump tiene un apoyo mayoritario entre los blancos (53 %), los hombres (53 %) y votantes sin título universitario (53 %). Los votantes independientes se inclinan a favor de Biden, 47 % contra 38 %, al igual que las mujeres de los suburbios (51 %, para Biden contra 44 %, para Trump). Trump cuenta con un apoyo amplio, aunque no unánime, entre los votantes que actualmente desaprueban el desempeño laboral de Biden, y el 13 % de este grupo dice que, de todos modos, respaldaría a Biden antes que a Trump.

Las elecciones presidenciales se deciden mediante votos estado por estado que determinan la composición del Colegio Electoral y no por preferencias nacionales, y dada la distribución de los votos del Colegio Electoral entre los estados, una carrera casi igualada en la votación a nivel nacional es más probable que se incline hacia el candidato republicano en el recuento del Colegio Electoral que hacia el demócrata.

Casi 6 de cada 10 votantes registrados dicen que su voto en un enfrentamiento entre Trump y Biden estaría motivado en gran medida por sus actitudes hacia el expresidente republicano: el 30 % dice que votaría por Biden principalmente para expresar su oposición a Trump, y el 29 % dijo que votaría por Trump principalmente como muestra afirmativa de apoyo. Por el contrario, solo alrededor de un tercio dijo que vería sus votos principalmente como una forma de juzgar a Biden.

Los casos penales contra Trump cobran gran importancia en relación con su candidatura, y tanto los motivados por su apoyo como los motivados por su oposición ofrecen opiniones firmes sobre los cargos. Aquellos que dicen que su apoyo a Biden es más bien un voto anti-Trump son casi universales al decir que las acusaciones están relacionadas con su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. (96 %) y los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 (93 %) son descalificantes, si son ciertos, mientras que alrededor de siete de cada 10 de los que dicen que su respaldo a Trump es para mostrarle apoyo, consideran que el expresidente enfrenta tantos cargos en gran parte debido al abuso político del sistema de justicia (69 %).

A pesar de las fuertes opiniones de los votantes hacia Trump, a Biden no le va mejor que a ningún otro precandidato republicano evaluado en la encuesta. Está casi empatado con Ron DeSantis (47 % cada uno), Mike Pence (46 %, Pence; 44 %, Biden), Tim Scott (46 %, para Scott; 44 %, para Biden), Vivek Ramaswamy (Biden con 46 %, Ramaswamy con 45 %) y Chris Christie (44 %, con Christie; 42%, con Biden). Haley es la única candidata republicana que tiene una ventaja sobre Biden, con un 49 % frente al 43 % de Biden en un hipotética disputa entre los dos. Esa diferencia se debe, al menos en parte, a un apoyo más amplio a Haley que a otros republicanos entre los votantes blancos con títulos universitarios (ella tiene el 51 % de ese grupo, en comparación con el 48 % o menos de otros republicanos evaluados en la encuesta).

A partir de ahora, los votantes republicanos y de tendencia republicana están más motivados a votar en 2024 (71 %, extremadamente motivados) que los votantes alineados con los demócratas (61 %, extremadamente motivados).

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS, del 25 al 31 de agosto, entre una muestra nacional aleatoria de 1.503 adultos extraídos de un panel basado en probabilidad, incluidos 1.259 votantes registrados y 391 votantes demócratas e independientes de tendencia demócrata. La encuesta incluyó una sobremuestra para llegar a un total de 898 republicanos e independientes de tendencia republicana; este grupo ha sido ponderado a su tamaño adecuado dentro de la población. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en vivo. Los resultados entre la muestra completa tienen un margen de error muestral de más o menos 3,5 puntos; entre los votantes registrados, el margen de error de muestreo es de 3,6 puntos, y es de 6,0 para los votantes demócratas y de tendencia demócrata.