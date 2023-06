ANÁLISIS | Biden vs Trump: la contienda de 2024 que un número histórico de estadounidenses no quiere

Abogado explica: ¿por qué acusaron a Trump y no a Clinton o a Biden? 2:36

(CNN) -- Las primarias presidenciales de 2024 están en pleno apogeo. El presidente Joe Biden es el gran favorito para la designación demócrata. El expresidente Donald Trump sigue siendo el claro favorito para la designación republicana.

Esto coloca a muchos estadounidenses en una posición en la que no quieren estar: a una proporción históricamente grande de ellos no les gusta ninguno de los dos hombres en este momento.

Una encuesta de CNN/SSRS de principios de este mes reveló que había más estadounidenses que no veían con buenos ojos ni a Biden ni a Trump que los que tenían una opinión favorable de cualquiera de los dos. Una pluralidad (36%) no veía a ninguno de los dos candidatos con buenos ojos, mientras que el 33% tenía una opinión favorable de Trump y el 32% de Biden. Si nos limitamos a los votantes registrados, el 31% no veía favorablemente ni a Biden ni a Trump.

Si nos centramos en los que tenían una inclinación desfavorable hacia Biden y Trump (es decir, dejando de lado a los que no estaban seguros o eran neutrales), el 22% de los adultos y el 21% de los votantes registrados tenían una opinión desfavorable de ambos hombres.

Para ponerlo en perspectiva, consideremos el final de las elecciones presidenciales de 2016. Esa contienda (entre Trump y la demócrata Hillary Clinton) es la elección de referencia para la antipatía de los candidatos. Es la única de la que se tiene constancia en la que ambos candidatos disgustaban a más estadounidenses de los que gustaban el día de las elecciones.

La última encuesta de CNN previa a las elecciones de esa campaña reveló que el 16% de los votantes registrados tenían una opinión desfavorable tanto de Trump como de Clinton. Si añadimos los que se mostraban neutrales o no tenían opinión, el 19% no veía a ninguno de los dos candidatos con buenos ojos.

Si las cifras que vemos ahora en las encuestas de CNN se mantienen durante las elecciones, habrá más estadounidenses que nunca a los que no les gusten los candidatos a la presidencia de los dos principales partidos.

La norma de la simpatía

Normalmente, a la mayoría de los estadounidenses les gusta al menos uno de los candidatos a la presidencia. Esa ha sido la norma durante la mayor parte de la historia de las encuestas.

Sólo el 5% de los votantes dijo tener una opinión desfavorable tanto de Biden como de Trump en la última encuesta de CNN sobre 2020. Un 3% aún menor de los votantes dijo tener una opinión desfavorable del demócrata Barack Obama y del republicano Mitt Romney en la encuesta final de CNN de la campaña de 2012.

Vale la pena señalar, por supuesto, que todavía falta bastante más de un año para las elecciones de 2024. Las cosas pueden cambiar.

Pero con frecuencia, cambian a peor a medida que vuelan más anuncios negativos.

Cuando se examinan las encuestas a estas alturas de la campaña de 2016, las actuales de 2024 son aún más sorprendentes.

Mientras que la calificación favorable de Trump entre los votantes registrados este mes casi igualó su calificación favorable en la encuesta de CNN de julio de 2015 (34%), la de Clinton se situó en el 44% en la encuesta de 2015. Su valoración desfavorable era del 49%. La valoración favorable de Biden en la última encuesta de CNN fue del 32% entre los adultos y del 35% entre los votantes registrados. Su cifra desfavorable era del 56% entre ambos grupos.

Ni Trump ni Biden se acercan a territorio positivo en este ciclo, y no estamos hablando de una encuesta atípica.

La media de todos los sondeos hasta la fecha indica que ambos hombres tienen índices favorables por debajo del 40% y desfavorables en torno a los 50 puntos.

La encuesta de CNN de mayo mostraba que el 23% de los votantes no tenía una opinión favorable de ninguno de los dos candidatos. En cada una de las tres últimas encuestas de la Universidad Quinnipiac entre votantes registrados, entre el 22% y el 28% del electorado no veía a ninguno de los dos candidatos favorablemente. La media fue del 24%.

Lo más cerca que estuvo nadie de tener una valoración favorable superior a la desfavorable fue Biden en la encuesta de Quinnipiac de junio. Su valoración favorable fue del 42%, frente a una desfavorable del 54%.

¿Qué pasará si Biden y Trump siguen siendo tan impopulares? Tal vez los votantes de las primarias decidan designar a otra persona para presidente. Pero Biden no tiene un competidor en las primarias con una valoración favorable tan cercana a la suya entre los demócratas. El contrincante más notable de Trump en este momento, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también tiene una calificación desfavorable neta entre el electorado general.

Si Biden y Trump llegan a las elecciones generales con una valoración tan baja, podría abrirse la puerta a un candidato de un tercer partido. En 1992, la candidatura independiente de Ross Perot a la Casa Blanca obtuvo un gran apoyo a principios de ese ciclo electoral, ya que tanto el aspirante demócrata Bill Clinton como el republicano George H.W. Bush tenían un bajo índice de popularidad.

(La valoración favorable de Bill Clinton en 1992 mejoró tras ganar la nominación de su partido).

Del mismo modo, las bajas calificaciones favorables de Hillary Clinton y Trump en 2016 permitieron que la proporción acumulada de votos fuera de los dos partidos principales eclipsara el 5% por única vez en los últimos 25 años.

La conclusión es que puede haber repercusiones si ambos partidos presentan candidatos tan impopulares. Es posible que muchos votantes no estén dispuestos a conformarse con un candidato de un partido mayoritario que no les guste.